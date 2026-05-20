Proiectul privind participarea angajaților la profit, adoptat de Camera Deputaților

Camera Deputaților a adoptat inițiativa legislativă depusă de deputatul AUR Mohammad Murad, care modifică și completează Codul fiscal pentru a introduce, în premieră, facilități fiscale destinate angajaților ce participă la profitul companiilor, a anunțat Aianța pentru Unirea Românilor.

Proiectul permite acordarea acestor beneficii în limita a 15% din profitul brut al exercițiului financiar precedent, se arată într-un comunicat transmis de AUR:

„Potrivit expunerii de motive, măsura urmăreşte crearea unui cadru fiscal favorabil pentru participarea angajaţilor la profit, ca instrument de stimulare a productivităţii muncii şi consolidarea competitivităţii companiilor româneşti”.

„Mediul de afaceri se chinuie în fiecare zi”

În plen, inițiatorul proiectului, deputatul AUR Mohammad Murad, a vorbit despre presiunea sub care funcționează antreprenorii și despre necesitatea unor măsuri concrete de sprijin. „Mediul de afaceri se chinuie în fiecare zi. Mediul de afaceri în România, din zece persoane, şapte se gândesc să plece de aici. Trebuie să interveniţi”, a declarat acesta.

Mohammad Murad a insistat asupra experienței sale din mediul privat, pe care o consideră relevantă pentru înțelegerea problemelor economice actuale:

„Da, sunt om de afaceri, antreprenor, dar am trei calităţi pe care cred că puţini le au. Prima, am peste 3.000 de angajaţi şi îmi asum în fiecare zi să răspund pentru tot ce au nevoie. A doua, plătesc peste 50 de milioane de euro taxe şi impozite”, a spus deputatul AUR, citat în comunicat.

Obiectivele proiectului

Potrivit AUR; inițiativa legislativă urmărește: stimularea performanței economice, prin implicarea directă a angajaților în rezultatele companiei, creșterea productivității, prin motivarea suplimentară a personalului, modernizarea relațiilor de muncă, prin mecanisme economice folosite deja în alte state europene, păstrarea forței de muncă în România, într-un context în care migrația rămâne ridicată, creșterea competitivității companiilor românești pe piața europeană

Aianța pentru Unirea Românilor susține că proiectul reprezintă o măsură necesară pentru un mediu economic mai stabil și mai atractiv pentru angajați.