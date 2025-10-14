search
Marți, 14 Octombrie 2025
Fostul președinte american Joe Biden laudă acordul de încetare a focului în Gaza şi l-a felicitat pe Donald Trump

Publicat:

Fostul preşedinte Joe Biden a emis luni o declaraţie în care şi-a exprimat profunda uşurare şi recunoştinţă după eliberarea ultimilor 20 de ostatici în viaţă şi anunţarea unei noi încetări a focului în Gaza, relatează CNN.

Joe Biden, fostul președinte SUA FOTO: Adevărul
Joe Biden, fostul președinte SUA FOTO: Adevărul

”Sunt profund recunoscător şi uşurat că această zi a sosit – pentru ultimii 20 de ostatici în viaţă, care au trecut prin iadul inimaginabil şi sunt în sfârşit reuniţi cu familiile şi cei dragi, şi pentru civilii din Gaza, care au suferit pierderi imense şi vor avea în sfârşit şansa de a-şi reconstrui vieţile”, a scris Biden într-o postare pe X, scrie News.

Într-o rară manifestare de recunoştinţă, Biden l-a felicitat pe preşedintele Donald Trump pentru ajutorul acordat în negocierea acordului, menţionând în acelaşi timp eforturile propriului său guvern de a pune capăt războiului.

„Drumul către acest acord nu a fost uşor. Guvernul meu a lucrat fără încetare pentru a aduce ostaticii acasă, pentru a aduce ajutor civililor palestinieni şi pentru a pune capăt războiului. Îi felicit pe preşedintele Trump şi echipa sa pentru eforturile depuse în vederea încheierii unui nou acord de încetare a focului”, a spus el.

„Acum, cu sprijinul Statelor Unite şi al lumii, Orientul Mijlociu se află pe calea către o pace care, sper, va dura şi către un viitor pentru israelieni şi palestinieni deopotrivă, cu aceeaşi măsură de pace, demnitate şi siguranţă”, a concluzionat Biden.

SUA

