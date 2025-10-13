Normalizarea relațiilor cu Israelul este posibilă, dar doar cu un alt guvern la Ierusalim, declară un membru al familiei regale saudite

Un membru al familiei regale saudite a declarat, într-o declarație acordată postului N12 din Israel, că normalizarea relațiilor diplomatice dintre Arabia Saudită și Israel este o posibilitate reală — însă numai în condițiile unei schimbări majore la vârful politicii israeliene.

Potrivit sursei citate, regatul este pregătit să reia discuțiile privind recunoașterea diplomatică, cu condiția ca Israelul să aibă un guvern nou, dispus să accepte principiul soluției cu două state — una dintre principalele cerințe formulate de statele arabe de-a lungul deceniilor, scrie Jerusalem Post.

„Este puțin probabil ca o normalizare deplină să aibă loc sub actualul guvern condus de Benjamin Netanyahu,” a declarat oficialul saudit, care a preferat să-și păstreze anonimatul. „Dar există șanse reale ca acest proces să se concretizeze până la sfârșitul lunii octombrie 2026, în cazul în care alegerile din Israel vor duce la formarea unui nou guvern — unul care acceptă soluția cu două state și pune capăt crizei din Orientul Mijlociu, cu voia lui Dumnezeu.”

„Case de vacanță în Nahariya”

Surprinzător prin franchețea afirmațiilor, reprezentantul regal a evocat chiar o posibilă apropiere simbolică și personală de Israel, într-un scenariu post-conflict.

„Normalizarea va deveni o realitate atunci când securitatea Israelului va fi garantată de toți actorii regionali: Liga Arabă, Consiliul de Cooperare al Golfului și Organizația Cooperării Islamice. Gaza și Cisiordania vor fi demilitarizate, iar familia regală saudită – inclusiv eu – va cumpăra locuințe în Nahariya și își va petrece acolo vacanțele, de două ori pe an”, a adăugat sursa.

Declarațiile vin în contextul în care The Washington Post relata, sâmbătă, despre o cooperare militară consolidată între Israel și mai multe state arabe, inclusiv Bahrain, Egipt, Iordania, Qatar și Emiratele Arabe Unite, în timpul războiului dintre Israel și Hamas. În ciuda retoricii oficiale de condamnare a ofensivei israeliene în Gaza, realitatea din culise pare mult mai complexă.

Ce aduc viitoarele alegeri din Israel?

Alegerile parlamentare israeliene programate pentru octombrie 2026 sunt văzute, deja, ca un moment de cotitură pentru relațiile dintre Israel și lumea arabă. Sursele saudite sugerează că actuala conducere de la Ierusalim va suferi pierderi semnificative.

„După alegeri, partidul Likud va pierde, iar Israelul va plăti un preț mare pentru politicile greșite ale premierului Netanyahu și ale alianței sale cu extrema dreaptă, reprezentată de Kahanism,” a spus sursa regală. „Cine va veni după el nu va reuși să repare totul — greșelile sunt prea multe, prea adânci.”

Declarațiile survin la doar o zi după publicarea unui sondaj realizat de Maariv, potrivit căruia actuala coaliție condusă de Netanyahu ar obține doar 51 de mandate, în timp ce opoziția ar acumula 59. Cu toate acestea, un sondaj similar realizat săptămâna trecută arăta că 51% dintre respondenți încă îl preferă pe Netanyahu, față de 49% care l-ar susține pe fostul premier Naftali Bennett.

Dincolo de cifre

În spatele acestor procente se conturează un peisaj regional în tranziție. Arabia Saudită – tradițional reticentă în relația cu Israelul – pare să își recalibreze pozițiile, dar menține condiții clare: o soluție negociată pentru conflictul israelo-palestinian și garanții colective de securitate regională.

Până atunci, orice apropiere rămâne în zona declarațiilor condiționale, dar tonul — unul mai puțin rigid decât în anii anteriori — sugerează că o fereastră diplomatică este, totuși, deschisă, subliniază JP.