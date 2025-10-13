search
Luni, 13 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Normalizarea relațiilor cu Israelul este posibilă, dar doar cu un alt guvern la Ierusalim, declară un membru al familiei regale saudite

0
0
Publicat:

Un membru al familiei regale saudite a declarat, într-o declarație acordată postului N12 din Israel, că normalizarea relațiilor diplomatice dintre Arabia Saudită și Israel este o posibilitate reală — însă numai în condițiile unei schimbări majore la vârful politicii israeliene.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu și regele Arabiei Saudite, Salman bin Abdulaziz al Saud/FOTO:
Premierul israelian Benjamin Netanyahu și regele Arabiei Saudite, Salman bin Abdulaziz al Saud/FOTO:

Potrivit sursei citate, regatul este pregătit să reia discuțiile privind recunoașterea diplomatică, cu condiția ca Israelul să aibă un guvern nou, dispus să accepte principiul soluției cu două state — una dintre principalele cerințe formulate de statele arabe de-a lungul deceniilor, scrie Jerusalem Post.

„Este puțin probabil ca o normalizare deplină să aibă loc sub actualul guvern condus de Benjamin Netanyahu,” a declarat oficialul saudit, care a preferat să-și păstreze anonimatul. „Dar există șanse reale ca acest proces să se concretizeze până la sfârșitul lunii octombrie 2026, în cazul în care alegerile din Israel vor duce la formarea unui nou guvern — unul care acceptă soluția cu două state și pune capăt crizei din Orientul Mijlociu, cu voia lui Dumnezeu.”

„Case de vacanță în Nahariya”

Surprinzător prin franchețea afirmațiilor, reprezentantul regal a evocat chiar o posibilă apropiere simbolică și personală de Israel, într-un scenariu post-conflict.

„Normalizarea va deveni o realitate atunci când securitatea Israelului va fi garantată de toți actorii regionali: Liga Arabă, Consiliul de Cooperare al Golfului și Organizația Cooperării Islamice. Gaza și Cisiordania vor fi demilitarizate, iar familia regală saudită – inclusiv eu – va cumpăra locuințe în Nahariya și își va petrece acolo vacanțele, de două ori pe an”, a adăugat sursa.

Declarațiile vin în contextul în care The Washington Post relata, sâmbătă, despre o cooperare militară consolidată între Israel și mai multe state arabe, inclusiv Bahrain, Egipt, Iordania, Qatar și Emiratele Arabe Unite, în timpul războiului dintre Israel și Hamas. În ciuda retoricii oficiale de condamnare a ofensivei israeliene în Gaza, realitatea din culise pare mult mai complexă.

Ce aduc viitoarele alegeri din Israel?

Alegerile parlamentare israeliene programate pentru octombrie 2026 sunt văzute, deja, ca un moment de cotitură pentru relațiile dintre Israel și lumea arabă. Sursele saudite sugerează că actuala conducere de la Ierusalim va suferi pierderi semnificative.

„După alegeri, partidul Likud va pierde, iar Israelul va plăti un preț mare pentru politicile greșite ale premierului Netanyahu și ale alianței sale cu extrema dreaptă, reprezentată de Kahanism,” a spus sursa regală. „Cine va veni după el nu va reuși să repare totul — greșelile sunt prea multe, prea adânci.”

Declarațiile survin la doar o zi după publicarea unui sondaj realizat de Maariv, potrivit căruia actuala coaliție condusă de Netanyahu ar obține doar 51 de mandate, în timp ce opoziția ar acumula 59. Cu toate acestea, un sondaj similar realizat săptămâna trecută arăta că 51% dintre respondenți încă îl preferă pe Netanyahu, față de 49% care l-ar susține pe fostul premier Naftali Bennett.

Dincolo de cifre

În spatele acestor procente se conturează un peisaj regional în tranziție. Arabia Saudită – tradițional reticentă în relația cu Israelul – pare să își recalibreze pozițiile, dar menține condiții clare: o soluție negociată pentru conflictul israelo-palestinian și garanții colective de securitate regională.

Până atunci, orice apropiere rămâne în zona declarațiilor condiționale, dar tonul — unul mai puțin rigid decât în anii anteriori — sugerează că o fereastră diplomatică este, totuși, deschisă, subliniază JP.

În lume

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO „E mai mare rușinea”. Revoltă printre localnici, după ce o parcare de cartier s-a transformat într-un haos, cu girul primăriei
digi24.ro
image
Apare cel mai mare mall din România. Este afacerea unuia dintre cei mai controversați milionari
stirileprotv.ro
image
Cele 4 zodii care atrag abundența până pe 31 octombrie 2025. Succesul va fi la fiecare pas pentru acești nativi
gandul.ro
image
Care este motivul pentru care românii cumpără mai devreme anul acesta anvelopele de iarnă
mediafax.ro
image
Transfer de urgenţă la FCSB după accidentarea gravă a lui Mihai Popescu!? Gigi Becali: “Le dau 500.000 euro”
fanatik.ro
image
Cine ar câștiga alegerile dacă s-ar vota duminica viitoare
libertatea.ro
image
„Putin este un șobolan disperat, încolțit”. Reacția unui congressman american după ce Putin a pus în mișcare trupe lângă Estonia
digi24.ro
image
Pentru mama! Virgil Ghiță, salvatorul naționalei la 4 ani de la drama sfâșietoare care i-a schimbat viața
gsp.ro
image
Nu există altă variantă: România, sancționată de UEFA după 1-0 cu Austria!
digisport.ro
image
Șeful Statului Major cere tuturor românilor să-și pregătească o rezervă de urgență: Cu toții ar trebui să știe să tragă cu arma
stiripesurse.ro
image
Donald Trump s-a vaccinat cu o doză de rapel anti-COVID înainte de vizitele externe. Cum arată buletinul medical al președintelui SUA
antena3.ro
image
Un bărbat din Ilfov a descoperit că e mort în acte de 20 de ani şi nu se poate angaja: "La taxe sunt viu"
observatornews.ro
image
Dublă tragedie! Ei sunt Simona și Tudor, cei doi studenți care au murit în accidentul din Cluj. Se întorceau de la facultate
cancan.ro
image
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
prosport.ro
image
Ce să nu pui niciodată în faţa caloriferului. Temperatura scade cu cel puţin 3 grade în casă
playtech.ro
image
Ce a vorbit Mircea Lucescu cu Gigi Becali cu câteva ore înainte de meciul România – Austria: Dezvăluirile patronului FCSB
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Nu s-a ferit! David Alaba a venit la microfon și a dat verdictul despre România, după 1-0 cu Austria
digisport.ro
image
Președintele CCR lansează o ipoteză cu implicații majore: Includerea securității naționale în blocul de constituționalitate
stiripesurse.ro
image
O viperă a murit după ce a mușcat un bărbat beat criță. Victima a încercat apoi să salveze șarpele
kanald.ro
image
Zăcământ uriaș de aur, peste 1.000 de tone estimate. Unde a fost descoperit și
playtech.ro
image
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
wowbiz.ro
image
Veste teribilă pentru Nicușor Dan. Anunțul făcut în urmă cu puțin timp de șeful statului: A fost un om bun. Dumnezeu să-l ierte!
romaniatv.net
image
Se caută muncitori! Se oferă cazare gratuită și salarii de până la 8.000 de euro
mediaflux.ro
image
Victoria „tricolorilor” cu Austria a mai fost sărbătorită într-o țară: „El e Virgil Ghiță, românul care a făcut milioane de oameni fericiți”
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Momentul fenomenal în care Ianis Hagi salvează echipa Națională a României
actualitate.net
image
Poetul român care era considerat un al doilea Eminescu. Povestea lui este cutremurătoare: a sfârșit în uitare și mizerie
click.ro
image
Cel mai bogat român din toate timpurile deținea 9 tone de aur. A salvat România de la faliment și a murit singur
click.ro
image
Ce nu ai voie să faci pe 14 octombrie, de Sf. Parascheva. Ce trebuie să dai de pomană pentru a-ți merge bine în toate
click.ro
Vedete cu operații estetice foto Getty Images jpg
Chirurgie estetică sau vrăjitorie? Curiosul caz al vedetelor de la Hollywood care nu mai îmbătrânesc
okmagazine.ro
Nicole Kidman foto Profimedia jpg
Nicole Kidman vorbește despre greșeli și „riscuri asumate” în primul interviu de după divorț
clickpentrufemei.ro
Acordurile Helsinki profimedia 1009176263 jpg
Amintirea Acordului de la Helsinki într-o lume fracturată
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adrian Fetecău, dezvăluiri despre ultima conversație avută cu Marinela Chelaru: „Nimic nu prevestea o tragedie!”
image
Poetul român care era considerat un al doilea Eminescu. Povestea lui este cutremurătoare: a sfârșit în uitare și mizerie

OK! Magazine

image
Nici măcar în vizitele oficiale nu se poate abține să-și atingă abdomenul. Noi ipoteze despre lupta pe viață și pe moarte a lui Kate

Click! Pentru femei

image
Nicole Kidman vorbește despre greșeli și „riscuri asumate” în primul interviu de după divorț

Click! Sănătate

image
De ce scade dorinţa sexuală a femeilor. Medicul explică