Ce știm despre „prima fază” a acordului de pace pentru Gaza

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat că Israelul și Hamas au convenit asupra primei faze a planului american de pace pentru Gaza — un pas semnificativ către încetarea definitivă a conflictului, relatează BBC.

Acordul survine la doi ani și două zile după atacul coordonat de Hamas asupra sudului Israelului, la 7 octombrie 2023, în urma căruia aproximativ 1.200 de persoane au fost ucise și alte 251 au fost luate ostatice.

Ca reacție, Israelul a lansat o ofensivă militară de amploare în Gaza. Potrivit Ministerului Sănătății din teritoriu, administrat de Hamas, peste 67.100 de persoane și-au pierdut viața de atunci.

Ce prevede acordul?

După trei zile de negocieri indirecte desfășurate în Egipt, Israelul și Hamas au aprobat „prima fază a planului nostru de pace”, a scris președintele Trump pe rețelele de socializare.

„Toți ostaticii vor fi eliberați în curând, iar Israelul își va retrage trupele până la o linie convenită, ca prim pas spre o pace puternică, durabilă și de durată. Toate părțile vor fi tratate echitabil”, a afirmat liderul american.

Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a salutat acordul, numindu-l „o zi mare pentru Israel”, și a anunțat că guvernul său se va reuni joi pentru a aproba înțelegerea și „a aduce toți ostaticii noștri acasă”. Potrivit autorităților israeliene, în Gaza se mai află 48 de ostatici, dintre care până la 20 ar fi în viață.

Într-un comunicat propriu, Hamas a confirmat acordul, precizând că acesta va „pune capăt războiului din Gaza”, va „asigura retragerea completă” a forțelor israeliene, va permite intrarea ajutoarelor umanitare și va duce la un schimb de ostatici cu prizonieri palestinieni deținuți în Israel.

Negocierile s-au purtat indirect, fiind mediate de emisarul american pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, ginerele lui Trump, Jared Kushner, precum și oficiali din Egipt, Qatar și Turcia.

Ce urmează?

Guvernul israelian urmează să voteze acordul joi. Dacă va fi aprobat oficial, Israelul trebuie să își retragă trupele din Gaza până la linia convenită, potrivit unui oficial de la Casa Albă, citat de CBS News, partenerul BBC din SUA.

Retragerea ar putea avea loc în decurs de 24 de ore. Ulterior, ar urma să înceapă numărătoarea inversă de 72 de ore în care Hamas trebuie să elibereze ostaticii aflați în viață. Potrivit surselor americane, eliberările ar putea începe luni.

Ce nu știm încă?

Anunțul vizează doar o parte a planului de pace în 20 de puncte prezentat de președintele Trump săptămâna trecută. Israelul a acceptat planul în totalitate, însă Hamas a fost de acord doar cu anumite componente.

Printre aspectele nerezolvate se numără dezarmarea Hamas, o cerință-cheie a planului american. Gruparea a declarat anterior că va renunța la arme doar odată cu înființarea unui stat palestinian.

Guvernarea viitoare a Fâșiei Gaza este, de asemenea, un subiect sensibil. Conform planului, Hamas nu ar urma să joace niciun rol în administrația viitoare a teritoriului, care ar fi condus temporar de un comitet palestinian tehnocrat și apolitic, urmând a fi transferat ulterior sub autoritatea Autorității Palestiniene.

Premierul Netanyahu a părut să respingă implicarea Autorității Palestiniene, în ciuda sprijinului exprimat pentru planul Trump.

Elementele ultranaționaliste din coaliția sa de guvernare, care susțin reinstalarea coloniilor evreiești în Gaza, ar putea de asemenea să se opună.

De cealaltă parte, Hamas a transmis că se așteaptă să aibă în continuare un rol în guvernarea teritoriului.

Totodată, până miercuri seara, Hamas nu primise lista finală a prizonierilor palestinieni pe care Israelul intenționează să-i elibereze în schimbul ostaticilor, potrivit unei surse palestiniene citate de BBC.

Planul prevede eliberarea a 250 de deținuți condamnați la închisoare pe viață, precum și a 1.700 de palestinieni din Gaza arestați după 7 octombrie 2023.

Reacții

Familiile ostaticilor israelieni au primit vestea cu speranță. Eli Sharabi, al cărui soție și copii au fost uciși, iar fratele său Yossi este considerat mort și reținut de Hamas, a scris: „Bucurie imensă, abia aștept să-i vedem acasă pe toți.”

Mama unui alt ostatic, Nimrod Cohen, a postat: „Copilul meu, vii acasă.”

În Gaza, vestea acordului a fost întâmpinată cu bucurie. „Slavă Domnului pentru încetarea focului, pentru sfârșitul vărsării de sânge și al uciderilor”, a declarat pentru Reuters Abdul Majeed abd Rabbo, un locuitor din Khan Younis, în sudul Fâșiei Gaza.

„Nu sunt singurul fericit, întreaga Gaza este fericită, întreaga lume arabă, întreaga lume se bucură de încetarea focului.”

Lideri internaționali au cerut implementarea integrală a acordului.

„Suferința trebuie să înceteze”, a spus secretarul general al ONU, António Guterres, adăugând că Națiunile Unite vor susține implementarea acordului și vor intensifica livrarea de ajutoare și eforturile de reconstrucție în Gaza.

Premierul britanic, Sir Keir Starmer, a salutat vestea, afirmând: „Este un moment de profundă ușurare resimțit în întreaga lume, dar mai ales de ostatici, familiile lor și de populația civilă din Gaza, care au îndurat suferințe inimaginabile în ultimii doi ani.”

Și premierul Australiei, Anthony Albanese, a descris acordul drept „un pas necesar către pace” și a cerut părților implicate să „respecte condițiile planului”.

Reacțiile din Congresul SUA au fost rezervate, dar optimiste. Senatorul democrat Chris Coons a scris pe platforma X: „Este un prim pas, iar toate părțile trebuie să se asigure că acest acord duce la încetarea durabilă a războiului.”

Senatorul republican James Risch, președintele Comisiei pentru relații externe, a salutat înțelegerea și a afirmat că „așteaptă să afle mai multe detalii despre acord”.