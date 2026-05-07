Judecător federal publică o presupusă scrisoare de adio a lui Jeffrey Epstein: „E o plăcere să poți alege momentul”

Un judecător federal din Statele Unite a făcut public un document descris ca fiind o posibilă scrisoare de adio atribuită lui Jeffrey Epstein, care conține afirmații controversate despre ancheta sa și momentul detenției, relatează Reuters.

În document apare fraza: „E o plăcere să poţi alege momentul în care să-ţi iei rămas bun”.

Epstein, finanțist discreditat și acuzat de trafic sexual, a fost găsit mort în celula sa dintr-o închisoare din Manhattan în august 2019, autoritățile concluzionând că a fost vorba despre o sinucidere.

Biletul scris de mână ar fi fost descoperit de fostul său coleg de celulă, Nicholas Tartaglione, fost polițist și infractor condamnat. Documentul a fost făcut public de judecătorul districtual american Kenneth Karas, la solicitarea The New York Times.

Judecătorul a stabilit că documentul intră în categoria actelor judiciare publice, deoarece a fost depus în legătură cu dosarul penal al lui Tartaglione, care execută patru condamnări pe viață pentru crime legate de droguri.

„Nicio parte nu a identificat vreo consideraţie concurentă care ar justifica sigilarea biletului”, a decis judecătorul Kenneth Karas.

Totuși, instanța a precizat că nu a verificat autenticitatea documentului, considerând acest aspect irelevant pentru decizia de desecretizare.

Biletul, scris pe un blocnotes galben, ar fi fost redactat în perioada în care Epstein și Tartaglione au împărțit aceeași celulă într-o închisoare din Manhattan, timp de aproximativ două săptămâni în iulie 2019.

„M-au anchetat luni de zile – N-au găsit NIMIC!!! Aşa că au rezultat acuzaţii vechi de 15 ani”, se arată în document. „Este o plăcere să poţi alege momentul în care să-ţi iei rămas bun. Ce vrei să fac – să izbucnesc în plâns!! NU E AMUZANT – NU MERITĂ!!”, mai notează textul atribuit lui Epstein.

Jeffrey Epstein fusese anterior condamnat în 2008 în Florida sub acuzația de prostituție într-un caz cu o minoră, într-un caz soldat cu un acord controversat. Ulterior, el a fost arestat din nou în iulie 2019, fiind acuzat de trafic sexual cu minori în New York și Florida.

În iulie 2019, Epstein a fost găsit în celulă cu urme la nivelul gâtului, într-un incident tratat ca o posibilă tentativă de suicid. Câteva săptămâni mai târziu, pe 10 august 2019, acesta a fost găsit mort, într-un caz clasificat oficial tot ca sinucidere.

Nicholas Tartaglione a menționat existența biletului într-un podcast anul trecut, însă documentul a atras atenția publică abia după ce The New York Times a relatat despre el recent. Potrivit publicației, biletul nu ar fi fost inclus în seturile de documente oficiale legate de cazul Epstein publicate anterior de autorități.

Judecătorul a decis desecretizarea documentului, invocând interesul public ridicat și faptul că Epstein a decedat, respingând argumentele privind confidențialitatea.