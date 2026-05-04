Fraudă de proporții cu aur. Opt firme din Prahova au topit 12 kg de lingouri și le-au vândut fără autorizație

Opt firme din Prahova au topit 12 kg de lingouri și le-au vândut fără autorizație, frauda fiind descoperită de inspectorii Antifraudă București din cadrul ANAF, care au dispus și confiscarea a 4,51 de milioane de lei rezultați din aceste operațiuni ilegale.

„În urma analizelor de risc fiscal în domeniul comercializării metalelor prețioase, inspectorii ANAF Antifraudă București au identificat opt firme din județul Prahova de la care au dispus confiscarea a 4,51 mil de lei, deoarece au topit în lingouri aproape 12 kilograme de aur, pe care l-au vândut apoi fără autorizație”, a informat luni ANAF.

Potrivit instituției, la acțiunile de control derulate în perioada 12.03.2026 - 28.04.2026 în județul Prahova au participat 14 inspectori ai Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF), care au verificat modalitatea respectării legislației specifice privind evidența, proveniența și comercializarea bunurilor din metale prețioase.

În urma verificării activității comerciale a societăților vizate, inspectorii DGAF au constatat abateri semnificative, precum lipsa documentelor de proveniență a mărfurilor deținute, prelucrarea metalelor prețioase sub formă de lingouri sau comercializarea fără autorizație legală.

Pentru sancționarea încălcării prevederilor Legii nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare și ale Legii nr. 296/2003 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung, inspectorii antifraudă fiscală au dispus amenzi totale de 105.000 de lei, confiscarea a 28,66 g bijuterii din aur și diamante în valoare de 26.154 de lei și confiscarea sumei de 4.511.837 de lei, care reprezintă contravaloarea celor aproape 12 kg aur, comercializate sub formă de lingouri.

„Pentru asigurarea unui mediu fiscal echitabil și a protejării drepturilor consumatorilor, Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF va continua controalele în domeniile comerț cu metale prețioase și activități de amanet”, a mai precizat instituția.