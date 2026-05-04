search
Luni, 4 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei
Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, la Interviurile Adevărul, de la ora 14:30

Fraudă de proporții cu aur. Opt firme din Prahova au topit 12 kg de lingouri și le-au vândut fără autorizație

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Opt firme din Prahova au topit 12 kg de lingouri și le-au vândut fără autorizație, frauda fiind descoperită de inspectorii Antifraudă București din cadrul ANAF, care au dispus și confiscarea a 4,51 de milioane de lei rezultați din aceste operațiuni ilegale.

Cineva cu mănuși albe studiază niște lingouri de aur
Opt firme din Prahova au topit 12 kg de lingouri și le-au vândut fără autorizație. Foto Shutterstock

În urma analizelor de risc fiscal în domeniul comercializării metalelor prețioase, inspectorii ANAF Antifraudă București au identificat opt firme din județul Prahova de la care au dispus confiscarea a 4,51 mil de lei, deoarece au topit în lingouri aproape 12 kilograme de aur, pe care l-au vândut apoi fără autorizație”, a informat luni ANAF.

Potrivit instituției, la acțiunile de control derulate în perioada 12.03.2026 - 28.04.2026 în județul Prahova au participat 14 inspectori ai Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF), care au verificat modalitatea respectării legislației specifice privind evidența, proveniența și comercializarea bunurilor din metale prețioase.

În urma verificării activității comerciale a societăților vizate, inspectorii DGAF au constatat abateri semnificative, precum lipsa documentelor de proveniență a mărfurilor deținute, prelucrarea metalelor prețioase sub formă de lingouri sau comercializarea fără autorizație legală.

Pentru sancționarea încălcării prevederilor Legii nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare și ale Legii nr. 296/2003 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung, inspectorii antifraudă fiscală au dispus amenzi totale de 105.000 de lei, confiscarea a 28,66 g bijuterii din aur și diamante în valoare de 26.154 de lei și confiscarea sumei de 4.511.837 de lei, care reprezintă contravaloarea celor aproape 12 kg aur, comercializate sub formă de lingouri.

„Pentru asigurarea unui mediu fiscal echitabil și a protejării drepturilor consumatorilor, Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF va continua controalele în domeniile comerț cu metale prețioase și activități de amanet, a mai precizat instituția.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Croazieră de coșmar: Morți și oameni în stare gravă la bordul unui vas în Atlantic
digi24.ro
image
ANAF intensifică inspecțiile fiscale la persoane fizice. "Păstrați bonurile și facturile!"
stirileprotv.ro
image
Tensiuni în creștere între SUA și Iran. Teheranul avertizează Marina americană să stea departe de Strâmtoare. Noi detalii despre operațiunea lui Trump
gandul.ro
image
Friz, înainte de moțiunea de cenzură: Parlamentarii pot alege ordinul șefului de partid sau responsabilitatea
mediafax.ro
image
Universitatea Craiova, lovitură de graţie pentru rivali! Încă doi acţionari vin la liderul SuperLigii
fanatik.ro
image
Cum a ajuns Europa un „vasal economic” al Statelor Unite: regulile stricte și birocrația care au vulnerabilizat companiile europene
libertatea.ro
image
Primii parlamentari din Opoziție care anunță că nu vor vota moțiunea de cenzură PSD-AUR, deși au semnat-o: „Nu există soluție”
digi24.ro
image
Florin Prunea are de 15 ani o amantă, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
gsp.ro
image
Ion Țiriac: ”Dacă aș avea cu 50 de ani mai puțin, m-aș duce mâine la Giorgia Meloni și i-aș spune-o”
digisport.ro
image
Avertisment: Plecări masive din instituțiile de apărare și ordine publică, după aprobarea de către Guvern a proiectului privind limitarea cumulului pensie-salariu
stiripesurse.ro
image
Carambol cu șase mașini pe Autostrada A3, în Prahova: Sensul spre București, blocat. Traficul a fost deviat pe DN1
antena3.ro
image
De ce nu vor PSD şi AUR ca toţi românii să ajungă milionari investind pe Bursă, aşa cum a făcut Petrişor Peiu, prim-vicepreşedintele AUR?
zf.ro
image
"Ajutor, salvaţi-mă". Copilaş, înecat în piscina bunicilor în timp ce mama lui îi ajuta să vândă căpşune
observatornews.ro
image
Câte mii de euro a primit eliminata Patrice Cărăușan, pentru cele 17 săptămâni petrecute la Survivor 2026
cancan.ro
image
Unde s-au virat, deja, primele pensii și ajutoarele de 500 lei? 5 categorii de pensionari iau bani în plus
newsweek.ro
image
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
prosport.ro
image
Povestea „superleului”. Cel mai mare falsificator de bani din România, demascat de o greșeală minusculă. Bancnotele lui au păcălit chiar și SRI
playtech.ro
image
Kyros Vassaras, prima măsură după scandalul izbucnit la finalul meciului Universitatea Craiova – Dinamo 2-1: “I-a convocat de urgență!”
fanatik.ro
image
Mii de curse aeriene, anulate în săptămânile următoare, fără compensații către turiști. Europa e pe un butoi de pulbere, din cauza penuriei de kerosen: „Dacă zborul era unul de vacanță, cel mai probabil va fi anulat”
ziare.com
image
O melodie românească a răsunat în vestiar și apoi în tot stadionul lui Inter: 10 milioane de vizualizări în nici 12 ore
digisport.ro
image
SURSE Ilie Bolojan încearcă ”metoda Boc”, dar ”zidul galben” începe să aibă fisuri serioase
stiripesurse.ro
image
ANALIZĂ Istoria moțiunilor reușite din ultimii 30 de ani. PSD, între demolator și auto‑demolator
cotidianul.ro
image
Ce face Nicuşor Dan cu o zi înainte de moţiunea de cenzură. Decizie surpriză!
romaniatv.net
image
Cristi Chivu, primele declarații după ce a câștigat campionatul din Italia: Staff-ul meu merită multe laude
mediaflux.ro
image
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
gsp.ro
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
Nu pot coborî de pe navă! O croazieră de coșmar a blocat peste 150 de oameni la bord. Un virus mortal a ucis mai mulți pasageri
actualitate.net
image
Stațiunea din Grecia care a fost desemnată cea mai ieftină destinație de plajă din Europa în 2026. Pe ce insulă se află și cât costă cazarea pe noapte
click.ro
image
Afacerea inedită cu care a dat lovitura o familie din Bihor: „Am observat o nișă în România”
click.ro
image
Hotelul Dunărea, „monstrul” de la Gara de Nord. În ce stare se află clădirea
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
”Ducesa nimfomană”, șanse minime să-și mai spele imaginea. Ce a fost sfătuită totuși să facă
okmagazine.ro
elizabeth taylor jpeg
Desertul preferat al lui Elizabeth Taylor nu e deloc pentru toate gusturile
clickpentrufemei.ro
Oaspeți la un banchet. Frescă romană descoperită la Pompeii (Flickr / Tyler Bell)
Cum să trăiești o viață lungă și sănătoasă, potrivit autorilor antici
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce i se întâmplă Codruței Filip, la două luni de la divorț: „Nu mi-e jenă să o spun”
image
Stațiunea din Grecia care a fost desemnată cea mai ieftină destinație de plajă din Europa în 2026. Pe ce insulă se află și cât costă cazarea pe noapte

OK! Magazine

image
Prințul William, „îngrozit și dezgustat” de afirmația „idioată” a acestei rude. Crede că face orice pentru atenție

Click! Pentru femei

image
Te simți obosită sau plină de energie? Află ce spune testul de personalitate despre tine!

Click! Sănătate

image
Ceea ce vezi prima dată în acest test de personalitate îți arată ce este cel mai important pentru tine în viață