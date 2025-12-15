Video Șoc dintr-o bază aeriană rusă. Pilotul şi copilotul unui avion Su-34 au murit după ce sistemul de catapultare s-a declanșat într-un hangar

Imagini apărute pe internet surprind momentul în care sistemul de catapultare al unui avion Su-34 al Federației Ruse se declanșează în timp ce aeronava este la sol, într-un hangar, pilotul și copilotul fiind proiectaţi cu viteză de tavan.

Forțele Aeriene ale Federației Ruse se confruntă cu un nou episod tragic, produs de această dată departe de linia frontului. Pilotul și copilotul unui avion de vânătoare-bombardament Su-34 au murit după ce sistemul de catapultare al aeronavei s-a activat în timp ce avionul se afla parcat într-un hangar al unuia dintre regimentele aeriene.

Incidentul a intrat în atenția publicului pe 15 decembrie, când pe internet a fost distribuit un videoclip care surprinde momentul catapultării fatale. Materialul video a fost publicat pe canalul de Telegram „Ucraina 365” și surprinde momentul în care sistemele avionului se declanșează brusc, proiectând pilotul împreună cu scaunul de catapultare direct în tavanul hangarului.

Din cauza spațiului închis și a înălțimii reduse a adăpostului, mecanismul de salvare, conceput pentru situații de urgență în aer, s-a transformat într-o capcană mortală.

Potrivit informațiilor disponibile, atât pilotul, cât și navigatorul aeronavei au suferit răni extrem de grave în urma catapultării și a coliziunii cu structura hangarului şi au murit.

Deși înregistrarea video a devenit publică abia pe 15 decembrie, accidentul ar fi avut loc pe 7 decembrie. Primele informații despre incident au fost relatate de autorul canalului de Telegram „Fighterbomber”.

Tragedia scoate din nou în evidență faptul că armata rusă înregistrează pierderi importante nu doar în urma confruntărilor militare, ci și din cauza accidentelor și a problemelor de siguranță în interiorul propriilor baze, în condiții care ar fi trebuit să fie controlate.