FBI a dejucat un plan de asasinare care viza o activistă pro-palestiniană. Un suspect a fost arestat

O activistă pro-palestiniană din SUA a anunțat vineri, 27 martie, că FBI a dejucat un plan de asasinare care o viza. Autoritățile au arestat și un bărbat aflat în posesia unui dispozitiv incendiar.

„Noaptea trecută (joi), târziu, Forţa Operaţională de luptă împotriva terorismului a FBI m-a infomat că un complot care viza să atenteze la viaţa mea era pe punctul să se producă”, a anunţat pe X Nerdeen Kiswani, o figură newyorkeză a apărării drepturilor palestinienilor, potrivit News.ro.

Ea adaugă că o operaţiune a poliţiei a fost desfăşurată în acest dosar la Hoboken, în New Jersey (est).

Procurorii federali au anunțat arestarea lui Alexander Heifler, în vârstă de 26 de ani, acuzat de deținerea și fabricarea ilegală de dispozitive incendiare, după ce ar fi plănuit să le folosească împotriva locuinței unei persoane.

Potrivit The New York Times, opt cocktailuri Molotov au fost găsite la domiciliul suspectului, care ar fi vizat-o pe activista Nerdeen Kiswani, lidera grupului „Within Our Lifetime”, frecvent țintă a atacurilor online din partea unor grupări proisraeliene.

Luna trecută, ea a dat în judecată aripa americană a „Betar” - o mişcare evreiască internaţională de dreapta - pe care o acuză că a incitat pesoane, pe reţele de socializare, să o hărţuiască sau să o agreseze.

„De luni de zile, organizaţii sioniste ca Betar şi lideri politica ca Randy Fine încurajează violenţa împotriva familiei mele şi a mea”, scrie ea pe X.

Randy Fine, un ales republican din Florida, a stârnit controverse după ce a făcut un comentariu pe rețeaua X în legătură cu activista Nerdeen Kiswani, în timp ce aceasta susține că mesajul său inițial despre câini a fost ironic.

În reacție, Consiliul Relațiilor Americano-Islamice (CAIR) a condamnat situația, afirmând că cazul reflectă o creștere a hărțuirii, amenințărilor și violenței împotriva celor care susțin drepturile palestinienilor și alte cauze de justiție socială.