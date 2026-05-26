Marți, 26 Mai 2026
Adevărul
Elicopter militar al Forțelor Aeriene Române, aterizare de urgență lângă Reșița după o defecțiune tehnică

Un elicopter militar de tip IAR-330, aparținând Forțelor Aeriene Române, a fost nevoit să aterizeze de urgență marți, în apropierea municipiului Reșița, după ce a întâmpinat o defecțiune tehnică în timpul unui zbor de instrucție.

Elicopter militar al Forțelor Aeriene Române, aterizare de urgență lângă Reșița. FOTO: Arhivă

Potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Apărării Naționale, aeronava aparține Escadrilei 712 Elicoptere Transport Giarmata.

La bord se aflau doi piloți și un mecanic de bord, însă toți membrii echipajului sunt în afara oricărui pericol.

Reprezentanții MApN au precizat că situația a fost gestionată conform procedurilor specifice aplicabile în astfel de cazuri, iar în prezent sunt desfășurate verificări tehnice și evaluări pentru stabilirea cauzelor exacte ale defecțiunii.

„Siguranța personalului și desfășurarea în condiții de securitate a activităților de zbor reprezintă priorități permanente ale Forțelor Aeriene Române”, au transmis oficialii ministerului.

