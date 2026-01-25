search
Duminică, 25 Ianuarie 2026
Adevărul
Zeci de persoane arestate la Londra, după ce au pătruns în curtea unei închisori, în spijinul unui activist pro-Palestina. De ce a fost arestat Muhammad Umer Khalid

Publicat:
Ultima actualizare:

Peste 80 de persoane au fost arestate la Londra, după ce un grup de manifestanți a pătruns în curtea închisorii HMP Wormwood Scrubs pentru a protestat în sprijinul unui activist pro‑Palestina.

În total, 86 de persoane au fost arestate în acest weekend de poliția britanică, după ce mai mulţi manifestanți au pătruns în curtea închisorii HMP Wormwood Scrubs din vestul Londrei, în cadrul unui protest în sprijinul unui deținut pro‑Palestina aflat în greva foamei, a anunțat Metropolitan Police într‑un comunicat.

Manifestanții s‑au adunat în exteriorul penitenciarului și‑au exprimat susținerea față de Muhammad Umer Khalid, un tânăr de 22 de ani reținut în această unitate, care este extrem de implicat în protestele legate de Palestina de peste șase luni.

În timpul protestului, unii dintre manifestanți au refuzat să părăsească zona la cererea poliției, au blocat intrarea și ieșirea personalului penitenciarului și au amenințat ofițeri, iar unii au pătruns în zona rezervată angajaților unei clădiri a închisorii, potrivit autorităților, citate de news.sky.

Poliția a precizat că toate persoanele implicate în aceste acțiuni au fost reținute și plasate în detenție în vederea cercetărilor, fiind acuzate de încălcarea legii privind pătrunderea neautorizată pe proprietăți protejate, în acest caz terenul unei închisori.

Un purtător de cuvânt al Ministerului Justiției de la Londra a calificat incidentul drept „profund preocupant” și a subliniat că, deși dreptul la protest pașnic este garantat, situațiile în care sunt blocate activitatea personalului sau sunt amenințați lucrători dintr‑o facilitate de securitate sunt tratate cu seriozitate.

Autoritățile spun că securitatea penitenciarului nu a fost compromisă, dar acțiunile manifestanților au ridicat îngrijorări semnificative privind ordinea publică.

Cine este Muhammad Umer Khalid

Protestele de la Wormwood Scrubs au apărut în contextul unei campanii mai largi de manifestări pro‑Palestine Action, o mișcare care a fost interzisă în Marea Britanie pe baza legislației antiteroriste, după ce, în iunie 2025, membrii săi au pătruns ilegal în baza militară RAF Brize Norton. Aici ei au vandalizat două aeronave de tip Voyager și au provocat daune de milioane de lire sterline. Muhammad Umer Khalid a fost arestat în legătură cu aceste acțiuni de la RAF Brize Norton, fiind acuzat de conspirație pentru intrarea într‑un loc interzis și de pagube materiale acuzații pe care, însă, le respinge.

Khalid și alți activiști legați de Palestine Action au organizat, de la sfârșitul anului trecut, o serie de greve ale foamei în semn de protest față de modul în care sunt tratați și față de ceea ce ei consideră „spijin” al autorităților britanice pîn favoarea Israelului.

Organizatorii campaniei „Prisoners for Palestine” susțin că greva foamei a lui Khalid continuă într‑o formă extremă, astfel că susţinătorii lui au organizat acest protest și pentru a atrage atenția asupra stării critice de sănătate a tânărului.

