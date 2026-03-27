Contul de e-mail al directorului FBI, spart de hakeri atribuiți Iranului. Fragmente din corespondența lui Kash Patel, publicate online

Hackerii având legături cu Iranul au revendicat public spargerea contului personal de e-mail al directorului FBI, Kash Patel, publicând pe internet fotografii ale oficialului și alte documente, relatează Reuters.

Pe site-ul lor, grupul de hackeri Handala Hack Team a declarat că Patel „își va găsi acum numele pe lista victimelor conturilor sparte cu succes”.

Un oficial al Departamentului Justiției a confirmat că e-mailul lui Patel a fost spart și a spus că materialul publicat online pare autentic.

Handala, care se autointitulează un grup de hackeri justițiari pro-palestinieni, este considerat de experții occidentali ca fiind una dintre numeroasele identități utilizate de unitățile de cyber-informații ale guvernului iranian, scrie News.

Handala a revendicat recent atacul cibernetic asupra furnizorului de dispozitive şi servicii medicale Stryker din Michigan, pe 11 martie, susținând că a șters o cantitate uriașă de date ale companiei.

Reuters nu a putut autentifica în mod independent e-mailurile lui Patel, dar adresa personală de Gmail pe care Handala susține că a spart-o se potrivește cu adresa asociată lui Patel în încălcări de date anterioare păstrate de firma de informații din dark web District 4 Labs.

O mostră din materialul încărcat de hackeri şi analizat de Reuters pare să conțină o combinație de corespondență personală și profesională din perioada 2010-2019.