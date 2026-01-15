„Este o persoană extraordinară”. Trump o laudă pe aliata lui Maduro aflată la conducerea Venezuelei

Președintele Donald Trump pare să se înțeleagă surprinzător de bine cu apropiata lui Nicolás Maduro, care se află acum la conducerea Venezuelei. Liderul de la Washington și președinta interimară Delcy Rodríguez au avut miercuri o convorbire telefonică, iar ambii lideri au descris discuția în termeni pozitivi.

„Facem progrese extraordinare, în timp ce ajutăm Venezuela să se stabilizeze și să se redreseze”, a scris Trump într-o postare pe rețelele sociale. „Acest parteneriat dintre Statele Unite ale Americii și Venezuela va fi unul spectaculos PENTRU TOȚI. Venezuela va deveni curând din nou o țară mare și prosperă, poate mai mult ca niciodată!”

Declarațiile sale, reluate și de Rodríguez, sunt oarecum surprinzătoare, având în vedere că, în urmă cu două săptămâni, SUA au lansat o operațiune în Venezuela pentru a-l captura pe Maduro și a-l aduce la New York, unde ar urma să fie judecat într-un presupus dosar de conspirație pentru trafic de droguri.

Trump, care a spus după raid că SUA vor administra Venezuela, a precizat că, în discuția cu Rodríguez, au fost abordate subiecte precum petrolul, mineralele, comerțul și securitatea națională, scrie POLITICO.

Rodríguez, într-o postare proprie pe rețelele sociale, a descris schimbul de idei drept o „conversație lungă și politicoasă”.

Trump a lăudat-o și în fața jurnaliștilor, după ce a fost întrebat despre comentariile șefului securității venezuelene, Diosdado Cabello, care sugerase că țara sud-americană nu și-ar dori să colaboreze cu Statele Unite.

„Tocmai am avut astăzi o conversație excelentă și este o persoană extraordinară”, a spus Trump în Biroul Oval.

Convorbirea telefonică a avut loc cu o zi înainte ca Trump să se întâlnească, la Casa Albă, cu lidera opoziției venezuelene, María Corina Machado. Aceasta a câștigat Premiul Nobel pentru Pace 2025 pentru activitatea sa de promovare a democrației și a drepturilor omului în Venezuela – un premiu pentru care Trump a făcut campanie deschisă pe parcursul primului an de la revenirea sa la putere.

Nu este clar dacă întâlnirea lui Trump cu Machado va influența relația SUA cu Rodríguez, pe care oficiali americani au identificat-o drept o persoană dispusă să protejeze viitoarele investiții energetice americane în Venezuela, potrivit New York Times. Trump a declarat, la scurt timp după operațiunea militară care a dus la capturarea lui Maduro, că Machado nu se bucură de „respectul” poporului venezuelean.