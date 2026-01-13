search
Marți, 13 Ianuarie 2026
Adevărul
Venezuela intră într-o perioadă de tensiuni politice acute, pe fondul luptei pentru putere din interiorul regimului

Venezuela se confruntă cu o nouă fază de instabilitate politică, după ce președinta interimară Delcy Rodríguez a inițiat o serie de măsuri care au adâncit diviziunile din interiorul structurilor de putere ale statului. Acțiunile sale au generat o opoziție puternică din partea conducerii militare și a aparatului de securitate, considerate piloni tradiționali ai regimului chavist.

Președinta interimară Delcy Rodríguez și ministrul de Interne, Diosdado Cabello/FOTO:X
Președinta interimară Delcy Rodríguez și ministrul de Interne, Diosdado Cabello/FOTO:X

La doar o săptămână după capturarea fostului președinte Nicolás Maduro și a soției sale, Cilia Flores, autoritățile interimare au anunțat restructurări rapide în instituții-cheie. Printre acestea se numără desființarea unor structuri ale serviciilor de informații, evacuarea sediului cunoscut sub numele de El Helicoide și schimbări majore în conducerea companiei petroliere de stat PDVSA, unde mai mulți directori au fost înlocuiți simultan.

Un anunț neașteptat privind eliberarea a aproximativ 400 de deținuți politici și ostatici a intensificat tensiunile, măsura fiind percepută ca o ocolire directă a ministrului de Interne, Diosdado Cabello, una dintre cele mai influente figuri ale vechiului aparat de putere.

Președinta interimară a declarat că dorește „un nou curs politic” pentru Venezuela și a făcut apel la reconciliere națională, afirmând că societatea trebuie să depășească rănile provocate de ani de polarizare. Ea a criticat atât fosta conducere, cât și opoziția tradițională, susținând necesitatea unui dialog amplu.

Totuși, inițiativele sale se lovesc de rezistența fermă a ceea ce analiștii descriu drept „statul profund”, dominat de armată și de serviciile de securitate, structuri care privesc cu suspiciune orientarea pro-americană a noii conduceri.

Rolul armatei și opoziția lui Cabello

Diosdado Cabello, care a acumulat o influență semnificativă în aproape trei decenii, a respins public orice diminuare a rolului armatei. Vorbind în fața susținătorilor săi la Caracas, acesta a subliniat că pacea din Venezuela este garantată de controlul forțelor armate asupra armamentului și a avertizat împotriva oricăror tentative de destabilizare.

Cabello este susținut de conducerea contrainformațiilor militare și a serviciilor de informații, instituții aflate acum sub presiune din partea administrației Rodríguez. Primele semne ale confruntării interne au apărut în jurul procesului de eliberare a deținuților, care, potrivit organizațiilor pentru drepturile omului, a fost întârziat sau blocat de agenți de securitate.

Familiile deținuților au petrecut ore întregi în fața penitenciarelor, acuzând lipsa de informații și refuzul autorităților de a confirma eliberările promise. Observatori locali spun că blocajul este o încercare de a submina autoritatea președintei interimare și de a demonstra că puterea reală rămâne în mâinile armatei.

Implicarea Statelor Unite

Statele Unite și-au exprimat sprijinul față de deciziile administrației Rodríguez, în special în ceea ce privește eliberarea prizonierilor politici. Președintele american Donald Trump a declarat că aceste măsuri pot contribui la prevenirea unei noi escaladări a violențelor și a avertizat că liderii care obstrucționează tranziția politică ar putea deveni ținte ale presiunilor internaționale.

Washingtonul a trimis oficiali diplomatici la Caracas și a început procesul de redeschidere a ambasadei americane. Prezența unor aeronave aparținând guvernului SUA în zona La Guaira a fost confirmată de autoritățile venezuelene, care au explicat că acestea sunt legate de eforturi diplomatice.

Sprijinul american pare să întărească poziția președintei interimare, care analizează noi schimbări în conducerea forțelor armate, inclusiv o posibilă remaniere la Ministerul de Interne. Surse politice sugerează că în locul lui Cabello ar putea fi numit un civil, fostul candidat prezidențial Enrique Márquez, recent eliberat din detenție.

Nemulțumiri în interiorul partidului de guvernământ

În interiorul Partidului Socialist Unit din Venezuela cresc tensiunile și suspiciunile. Unii membri se întreabă cum a fost posibilă înlăturarea rapidă a lui Maduro fără o reacție din partea structurilor de securitate. Nemulțumirea se resimte și în rândul susținătorilor partidului, în special după schimbările din conducerea PDVSA și revenirea unor actori economici străini.

Numirea unui cetățean străin în fruntea unei companii mixte din sectorul petrolier este văzută de unii ca un semnal clar al schimbării de direcție. Conducerea interimară susține însă că aceste măsuri sunt necesare pentru stabilizarea economiei și menținerea continuității statului.

Analiștii avertizează că Venezuela intră într-o perioadă de confruntare internă de intensitate scăzută, dar cu potențial de escaladare, în condițiile în care echilibrul dintre puterea civilă, armată și influența externă rămâne fragil.

