Analiză Cine va câștiga războiul din Iran? Expert: „Impunerea unei bariere de timp pentru atingerea tuturor obiectivelor este nejustificată”

Război în Orientul Mijlociu
Tot mai mulți analiști militari, politologi și experți în securitate, inclusiv americani, susțin că Donald Trump s-a hazardat atunci când a decis să pornească operațiunea militară împotriva Iranului. Expertul român Hari Bucur Marcu este de altă părere.

Avion US Air Force F35 fighter în acțiune. FOTO: Unsplash
Războiul din Orientul Mijlociu pare să meargă puțin diferit față de așteptările americanilor, iar replica Iranului este mult mai puternică decât se anticipa. În tot acest timp, aliații Statelor Unite ale Americii din zona Orientului Mijlociu au încasat lovituri feroce, iar rachetele și dronele Teheranului a lovit cu precădere ținte americane de pe teritoriul acestora. Așa se face că numeroase voci, inclusiv de peste Atlantic, susțin că americanii nu au fost capabili să-și protejeze aliații.

Legătura dintre aritmetică și război

Printre cei care susțin aceste lucruri se află și Robert Pape, fost consilier al lui Barack Obama, dar și Lawrence Wilkerson, fost șef de cabinet la Departamentul de Stat. În mediul online, polemicile sunt la ele acasă, iar deopotrivă experți și chibiți disecă situația din Orientul Mijlociu.

Expertul în politici de securitate Hari Bucur Marcu nu împărtășește punctul de vedere al contestatarilor lui Trump și este de părere că succesul operațiunii militare este doar o chestiune de timp.

„Este suficient să fii bun la aritmetică, ca să înțelegi că lovirea a 15.000 de ținte în Iran nu se poate întâmpla într-o zi, atunci când un portavion poate susține 160 de ieșiri avion în 24 de ore (cu un maxim de puțin peste 200 ieșiri), iar aeronavele care vin la atac de la sol nu pot avea mai mult de 3-4 ieșiri avion pe zi, totalizând vreo alte 150 ieșiri, ceea ce permite Statelor Unite să planifice lovirea a 3-400 de ținte pe zi”, spune Hari Bucur Marcu.

Bombardamente de 3 ori mai intense ca în fosta Iugoslavie

Cadența loviturilor americane este impresionantă. Lucru remarcat de expert, operația aeriană din Iran este ca intensitate de peste trei ori mai mare decât cea din războiul din fosta Iugoslavie. Cu diferența că atunci au participat nu mai puțin de 16 state. Acum, Hari Bucur Marcu precizează că se referă exclusiv la loviturile date de americani Iranului, fără a pune la socoteală și cele aplicate de Israel.

„Cum ar veni aritmetic, ar fi necesare 50 de zile pentru lovirea tuturor țintelor planificate, cu 300 de ținte pe zi, ori 40 de zile, cu 400 de ținte planificate în medie, pe zi. Ceea ce este oricum o operație aeriană cu intensitate de peste 3 ori mai mare decât cea a războiului NATO din fosta Iugoslavia, 1999, când au participat toate cele 16 națiuni NATO de la acea vreme. Și vorbim doar despre Statele Unite, fără să adunăm aritmetic și efortul de lovire a țintelor de către IDF - Forța de Apărare a Israelului. Pentru acuratețe, trebuie să menționez că unele ținte necesită mai mult de o singură lovitură, dar și că pentru o singură țintă pot fi necesare mai multe aeronave, dintre care doar unul este purtător de lovitură la țintă. Așa cum, în afara loviturilor executate din aer, de pe aeronave, țintele la sol (sau pe mare) mai pot fi atinse și de alte mijloace de lovire, dintre care cele mai cunoscute sunt rachetele și dronele”, mai spune el.

De ce există pierderi

La o asemenea operațiune, de o asemenea amploare, pierderile erau inevitabile, atrage atenția Hari Bucur Marcu. Asta nu înseamnă, așa cum spun unii experți, că SUA ar fi slabe sau că Iranul ar fi mai puternic.

„În plus, ar mai trebui să menționez și că o asemenea operație aeriană întrunită (participă aeronave aparținând tuturor categoriilor de forțe care au aviație, plus elementele specifice armelor din mediile cibernetic și cosmic) și coordonată între cele două națiuni aliate (Statele Unite și Israel), nu ar putea fi executată cu pierderi minime și cu rezultate peste așteptări, dacă nu ar fi fost planificată în detaliu, pe zile și săptămâni, cu respectarea doctrinei de abordare a țintelor, în ordinea de prioritate aprobată, cu probabilitatea de lovire maximă și cu costuri minime”, explică Hari Bucur Marcu.

Ca atare, la o operațiune de asemenea amploare este greu de fixat un termen până la care aceasta va da rezultatele avute în vedere de planificatori. Hari Bucur Marcu aduce din nou ca argument în sprijinul său aritmetica.

„Din aceste observații bazate pe aritmetică și pe bunul simț comun, rezultă cu claritate că impunerea unei bariere de timp pentru atingerea tuturor obiectivelor pentru care a fost declanșată operația Epic Fury este complet nejustificată, nici din perspectiva politică, nici din cea strategică, ca să nu mai zicem nimic despre perspectiva artei și științei militare. Pentru cine înțelege și acceptă asta, ar trebui să fie un prilej de jenă de fiecare dată când aude vreun comentator care vorbește, la doar o lună de campanie caracterizată de o asemenea intensitate inimaginabilă cu doar câteva luni în urmă, comentator care afirmă cu tupeul analfabetului sau al propagandistului înrăit că campania «lâncezește» (dragging), că Iranul ar fi încă în control (deoarece mai are muniție, rachete și drone de lansat), că America nu s-ar descurca singură pe teatrul operativ”, încheie Hari Bucur Marcu.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Oamenii care își injectează grăsime din cadavre ca să „poată spune că au mers la sală”: Cum a apărut noua modă „zombi filler”
digi24.ro
image
SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor
stirileprotv.ro
image
Produsul de lux la mare reducere în LIDL. Costă 22.99 lei, începând de astăzi
gandul.ro
image
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
mediafax.ro
image
Fotbalistul promovat de Mirel Rădoi la FCSB, criză de nervi în vestiar: a spart tot! Gigi Becali i-a pus clauză de 50 de milioane de euro!
fanatik.ro
image
Cum se trăiește gratis în ambasadele abandonate de România din Africa: MAE plătește utilități și pază pentru persoane care ocupă abuziv clădirile de zeci de ani fără să achite chirie
libertatea.ro
image
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
digi24.ro
image
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
image
Îşi umilea angajaţii plătiţi cu 1.200 de lei pe lună. A fost cel mai bogat român, dar averea s-a "evaporat"
digisport.ro
image
Situația devine alarmantă: aeroporturile Europei sunt în pragul unei crize de combustibil fără precedent
stiripesurse.ro
image
A cucerit elita Franței, dar România îl umilește cu „dosarul cu șină”. Povestea geniului în scaun cu rotile care vrea să fie român
antena3.ro
image
Reacția unei tinere din China, impresionată de magnoliile din Capitală: "Superbe, am văzut asta pe Instagram"
observatornews.ro
image
-12 grade Celsius până de Paște, în București. Meteorologii Accuweather anunță o scădere drastică de temperatura în Capitală
cancan.ro
image
O pensionară de 75 de ani trăiește cu 600 lei pe lună. „Nu-mi permit nici măcar o cupă de înghețată”
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
prosport.ro
image
3 lucruri pe care nu trebuie să le ții pe telefon în 2026: greșeli care îți pun datele în pericol
playtech.ro
image
Mircea Lucescu, vești înfiorătoare – e în comă la Terapie Intensivă! Eforturi disperate ale medicilor și anunț de ultimă oră făcut de Ministrul Sănătății. Update, luni, 6 aprilie
fanatik.ro
image
Un medic dezvăluie 3 obiceiuri simple din Norvegia pentru o îmbătrânire sănătoasă. "Are beneficii clare pentru inimă și creier"
ziare.com
image
Acord complet! Zinedine Zidane semnează și revine în fotbal, după 5 ani
digisport.ro
image
Brigitte Macron, despre despărțirea dificilă care se prefigurează: "O să fie o suferință sfâșietoare”
stiripesurse.ro
image
Prohodul legii salarizării. Sutele de milioane de euro care s-ar putea să nu mai vină
cotidianul.ro
image
Vortexul polar face ravagii înainte de Paşte 2026. Se întorc ninsorile!
romaniatv.net
image
800.000 de pensionari primesc bani în plus. Anunțul Casei de Pensii
mediaflux.ro
image
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
Declarații incendiare din vacanță! Mădălin Ionescu compară România cu Italia și spune lucrurilor pe nume
click.ro
image
O femeie de 40 de ani a fost audiată în cazul medicului anestezist ucis în București. Ar fi cunoscut-o pe victimă
click.ro
image
Oana Ioniță face dezvăluiri despre relația secretă cu Cove: „Nu m-am mai întâlnit cu el”
click.ro
David Duchovny foto profimedia 0148424348 jpg
„Mi-am pierdut virginitatea la 14 ani și de-atunci ador femeile!” Actorul dependent de sex a avut prima sa experiență erotică la 6 ani!
okmagazine.ro
Regele Charles, Prințesa Anne, Prințul Andrew, Prințul Edward la înmormântarea Reginei Elisabeta a II a GettyImages 1425187521 jpg
„Înjunghiat” și de celălalt frate! După arestul aprobat de Regele Charles, fostul prinț Andrew a fost avertizat de Edward
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Elena Farago
Elena Farago, reținută de jandarmi în timpul răscoalei din 1907. Eliberată la insistențele lui Iorga
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Alimentul nociv pe care l-a eliminat Teodora Stoica în dieta anti cancer? „Îți crește glicemia foarte mult” Va gusta din mielul de Paște?
image
Declarații incendiare din vacanță! Mădălin Ionescu compară România cu Italia și spune lucrurilor pe nume

OK! Magazine

image
„Înjunghiat” și de celălalt frate! După arestul aprobat de Regele Charles, fostul prinț Andrew a fost avertizat de Edward

Click! Pentru femei

image
Gata cu relațiile superficiale! Venus în zodia Taur aduce stabilitate și iubire autentică

Click! Sănătate

image
Un iepure nu are geamăn. Îl poți descoperi?