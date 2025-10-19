Wikipedia înregistrează o scădere a traficului, pe fondul ascensiunii inteligenței artificiale și al schimbării modului de căutare a informațiilor

Wikipedia a raportat o scădere cu 8% a numărului de vizitatori în ultimele 12 luni, potrivit unui articol semnat de Marshall Miller din cadrul Fundației Wikimedia. Potrivit acestuia, declinul a devenit evident după actualizarea sistemului de detectare a traficului provenit de la boți, care a arătat că o parte semnificativă din creșterea aparentă a traficului din lunile mai și iunie provenea de la programe automate concepute pentru a ocoli filtrele de protecție.

Miller a explicat că principalele cauze ale scăderii sunt expansiunea inteligenței artificiale generative și schimbarea modului în care utilizatorii caută informații online. Tot mai multe motoare de căutare oferă acum răspunsuri sintetizate direct în pagină, sub forma rezumatelor generate de AI, fără a mai redirecționa utilizatorii către site-uri externe. În același timp, tinerii preferă să se informeze prin clipuri scurte publicate pe platforme sociale, precum TikTok sau Instagram.

Reprezentantul Fundației Wikimedia subliniază că, în ciuda scăderii numărului de vizitatori, rolul enciclopediei nu se diminuează. Conținutul Wikipedia rămâne o sursă esențială de informație, chiar și atunci când utilizatorii nu accesează direct site-ul. Cu toate acestea, avertizează el, diminuarea traficului ar putea duce la o reducere a numărului de voluntari care contribuie la redactarea articolelor și la o scădere a donațiilor care susțin funcționarea proiectului.

Wikipedia a testat anterior propriile rezumate generate de AI, dar a suspendat inițiativa în urma criticilor venite din partea comunității de editori. În prezent, organizația lucrează la un nou sistem de atribuire a conținutului și formează echipe dedicate atragerii de noi cititori. Miller a făcut apel la companiile care folosesc materiale din Wikipedia să faciliteze accesul utilizatorilor către sursa originală.

El a mai îndemnat publicul să sprijine crearea și integritatea conținutului informativ, amintind că în spatele datelor utilizate de sistemele de inteligență artificială se află munca reală a unor oameni, care merită recunoaștere și susținere.

Într-un context similar, compania americană Penske Media Corporation — care deține publicațiile Rolling Stone, Variety și Billboard — a intentat recent un proces împotriva Google, acuzând-o că funcția „AI Overview”, afișată în rezultatele căutărilor, reduce traficul către site-urile sale și îi afectează veniturile. Google a respins acuzațiile, susținând că rezumatele generate de inteligența artificială nu diminuează traficul provenit din căutări.