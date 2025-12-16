Forbes: Averea lui Elon Musk depășește pragul de 600 de miliarde de dolari

Averea netă a miliardarului Elon Musk a depăşit pragul de 600 de miliarde de dolari, conform calculelor revistei Forbes.

Majorarea vine pe fondul recentei vânzări de acţiuni SpaceX de către unii angajaţi şi investitori.

Forbes foloseşte preţul stabilit în tranzacţii pentru a estima o valoare totală mai ridicată a companiei, ceea ce majorează calculele revistei privind valoarea participaţiei deţinute de Musk, scrie Agerpres.

Cu doar câteva ore mai devreme, Forbes aprecia că averea netă a lui Musk este de aproximativ 500 miliarde de dolari.

Averea lui Elon Musk, cel mai bogat om din lume, provine în principal din participațiile sale la Tesla și SpaceX. Deoarece SpaceX este o companie privată, valoarea sa se estimează pe baza rundelor de finanțare și a vânzărilor de acțiuni de către angajați.

Folosind aceste date, Forbes a evaluat SpaceX la 800 de miliarde de dolari, dublu față de estimarea anterioară de 400 de miliarde, ceea ce ridică averea netă a lui Musk la 677 de miliarde de dolari.

Elon Musk a cofondat șapte companii, inclusiv producătorul de mașini electrice Tesla, compania de rachete SpaceX și startup-ul de inteligență artificială xAI. Deține aproximativ 12% din Tesla, pe care a susținut-o pentru prima dată în 2004 și pe care o conduce ca CEO din 2008, scrie Forbes.

În 2024, un judecător din Delaware a anulat acordul lui Musk de a primi opțiuni suplimentare de 9% din Tesla, iar Forbes a redus valoarea acestora cu 50% până la soluționarea apelului. SpaceX, fondată în 2002, este evaluată la 400 de miliarde de dolari, Musk deținând 42%.

În 2022, el a cumpărat Twitter pentru 44 de miliarde de dolari și a fuzionat compania cu xAI, evaluând firma combinată la 113 miliarde de dolari. De asemenea, Musk a fondat The Boring Company și Neuralink, care au atras împreună circa 2 miliarde de dolari de la investitori privați.