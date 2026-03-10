Simion susține că sosirea lui Zelenski la București ar avea două intepretări: „vizită la sponsori” sau „venirea stăpânului în vizită la slugi”

Liderul AUR, George Simion, spune despre vizita președintelui Volodimir Zelenski în România de joi, 12 martie, că ar avea două interpretări: „vizită la sponsori” sau „venirea stăpânului în vizită la slugi”.

În contextul anunțului vizitei președintelui Ucrainei, Simion a publicat pe Facebook mesajul: „Vrem Pace!”. În comentarii, acesta a sugerat că vizita ar avea două interpretări.

„Venirea lui Zelenski joi la București este una din două: 1. Vizită la sponsori 2. Venirea stăpânului în vizită la slugi. Care credeți?”, a afirmat acesta.

Președintele Volodimir Zelenski ajunge joi, 12 martie, în România pentru o vizită oficială, în contextul în care tensiunile din regiune continuă să crească, iar sprijinul european pentru Ucraina rămâne un subiect prioritar.

Conform surselor diplomatice, liderul de la Kiev va fi primit la Palatul Cotroceni de președintele României, Nicușor Dan.

Detaliile vizitei, inclusiv agenda completă și temele precise ale discuțiilor, sunt încă în curs de stabilire de către echipele diplomatice ale ambelor părți.

Oficialii români și ucraineni lucrează la finalizarea programului de întâlniri, pe fondul interesului continuu pentru consolidarea cooperării în domenii strategice, cum ar fi securitatea la granițele estice ale Uniunii Europene și asistența oferită Ucrainei în contextul conflictului prelungit cu Rusia.