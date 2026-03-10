search
Marți, 10 Martie 2026
Uber lansează o opțiune exclusivă pentru femei în SUA ca să aibă „mai mult control asupra modului în care călătoresc și câștigă bani”

Uber a lansat o funcție care permite șoferițelor și pasagerelor din SUA să solicite călătorii cu alte femei prin intermediul aplicației de transport.

Uber SUA FOTO: Shutterstock
Uber SUA FOTO: Shutterstock

Funcția a fost testată în SUA anul trecut și a făcut ca femeile să se simtă „mai confortabil pe bancheta din spate” și „mai încrezătoare la volan”, a declarat Uber.

Lansarea are loc în ciuda unui proces colectiv în curs în California, intentat de șoferii Uber care susțin că această măsură discriminează bărbații, potrivit BBC.

Uber a declarat că aproximativ o cincime din șoferii săi din SUA sunt femei, deși proporția variază de la un oraș la altul.

Uber a lansat luni opțiunea „Preferințe pentru femei”, ca răspuns la solicitările femeilor pasagere și șoferițe care au comunicat companiei că doresc „mai mult control asupra modului în care călătoresc și câștigă bani”.

Femeile pot rezerva în avans o cursă cu o șoferiță sau pot seta această preferință în aplicație pentru a crește probabilitatea de a li se aloca o șoferiță.

În orașele în care sunt disponibile conturi pentru adolescenți, aceștia și părinții lor pot solicita, de asemenea, șoferițe.

Două șoferițe Uber din California au acuzat compania că încalcă legislația din California, oferind potențial șoferițelor acces la un număr mai mare de pasageri.

Agenția de știri AP a raportat că Uber a depus o moțiune pentru a opri litigiul și a transfera cazul către arbitraj privat, invocând un acord semnat de șoferi la înscrierea în aplicație.

În moțiune, Uber a contestat faptul că noua sa funcție încalcă Legea Unruh - care interzice discriminarea pe bază de sex de către întreprinderi - și a afirmat că aceasta „servește unui interes public puternic și recunoscut în ceea ce privește îmbunătățirea siguranței”.

Aplicația de ride-sharing Lyft se confruntă, de asemenea, cu un proces pentru discriminare din cauza funcției introduse în 2024, care permite pasagerilor și șoferilor să acorde prioritate femeilor și persoanelor non-binare.

Luna trecută, un tribunal din SUA a obligat Uber să plătească 8,5 milioane de dolari (6,2 milioane de lire sterline) unei femei care a declarat că a fost violată de un șofer Uber, într-o hotărâre judecătorească care ar putea influența rezultatul a mii de alte procese împotriva companiei.

Uber a susținut că nu ar trebui să fie trasă la răspundere pentru actele criminale comise de șoferii care utilizează platforma sa, despre care afirmă că sunt contractori independenți și sunt supuși unor verificări de antecedente ca parte a procedurii de verificare.

Compania cu sediul în San Francisco a declarat că intenționează să facă apel împotriva verdictului.

Uber oferă deja opțiunea de potrivire cu femei pentru șoferi în peste 40 de țări și pentru pasageri în șapte țări, printre care Spania, Brazilia și Arabia Saudită.

SUA

