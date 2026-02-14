search
Sâmbătă, 14 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Dovezi tot mai numeroase că Epstein a fost ucis: un misterios fulger portocaliu și medicul care spune că a fost strangulat

0
0
Publicat:

O „umbră portocalie” într-un centru de detenție gri și sumbru din New York ar putea oferi indicii importante despre moartea controversată a infractorului sexual Jeffrey Epstein, din august 2019, în timp ce aștepta procesul de judecată pentru traficul de persoane. Această apariție misterioasă în imaginile de supraveghere, alături de alte detalii recente, reaprinde întrebările despre circumstanțele morții sale, notează Daily Mail. 

FOTO: Arhivă
FOTO: Arhivă

Potrivit documentelor recent desecretizate de Departamentul de Justiție al SUA, investigatorii care au analizat înregistrările de la Metropolitan Correctional Center din Manhattan au observat o formă portocalie, difuză, care urca pe scara ce ducea spre aripa în care se afla celula lui Epstein. Această imagine a fost înregistrată la ora 22:39, cu ore înainte ca trupul de 66 de ani al lui Epstein să fie găsit în celula sa din Tier L.

„Umbra portocalie”  a alimentat speculațiile privind adevărul despre moartea infractorului sexual.

Ultimele săptămâni și zile din viața lui Epstein

6 iulie 2019 – FBI îl așteaptă să-l aresteze pe Epstein la aeroportul Teterboro, după o călătorie din Paris. Este încarcerat la Metropolitan Detention Center, cunoscut pentru condiții insalubre și supraaglomerare. 

10 iulie 2019 – După ce se declară nevinovat pentru acuzațiile de trafic sexual și conspirație, este plasat în Special Housing Unit (SHU) pentru protecția sa și prevenirea sinuciderii.

23 iulie 2019 – Cinci zile după ce i se respinge cauțiunea, Epstein este plasat sub supraveghere anti-suicid după ce este găsit semi-conștient cu o funie portocalie improvizată. Acuză că colegul său de celulă, Nicholas Tartaglione, fost polițist acuzat de patru crime, a încercat să-l omoare. Tartaglione susține că a încercat doar să-l salveze.

24 iulie 2019 – Se întâlnește cu psihologul închisorii și afirmă că „nu are nicio intenție să se sinucidă” și că „ar fi nebunesc” să o facă.

29 iulie 2019 – Avocații discută cu procurorii despre posibilitatea unei „înțelegeri” în care Epstein ar fi putut coopera pentru a identifica alți vinovați în schimbul unei pedepse reduse. Discuțiile au alimentat speculațiile că unii asociați ai săi ar fi putut fi speriați de ce ar fi putut dezvălui.

30 iulie 2019 – Este mutat înapoi în SHU, cu un coleg de cameră desemnat pentru a nu rămâne singur, conform regulilor după tentativa sa de sinucidere.

31 iulie 2019  – Epstein se plânge de toaleta defectă și de faptul că colegul de cameră nu încetează să vorbească. La audieri, arată deprimat, dar psihologul consideră că nu necesită supraveghere anti-suicid.

Zilele de dinaintea morții

8 august 2019– Semnează un nou testament: 577 milioane de dolari pentru iubita sa Karyna Shuliak. Ghislaine Maxwell și fratele său Mark primesc câte 10 milioane de dolari fiecare.

9 august 2019, dimineața: Celula rămâne fără coleg, deși regulile cer ca Epstein să nu fie singur

9 august 2019, ora 16:00 – Gardienii Tova Noel și Ghitto Bonhomme nu efectuează verificările de rutină.

9 august 2019, ora 22:30 – Singura cameră funcțională surprinde gardianul mergând spre și înapoi de la celula lui Epstein.

9 august 2019, ora 22:39 – Apare „umbra portocalie” urcând scara spre Tier L, alimentând teoriile că cineva ar fi putut intra în celula sa.

10 august 2019, ora 6:33 – Epstein este găsit inconștient, spânzurat cu o funie improvizată. Este transportat la spital și declarat mort la 7:36.

Controverse și dovezi suspecte

Documentele recente dezvăluie mai multe erori și omisiuni în supraveghere:

  • Unele camere nu funcționau corect, iar verificările gardienilor au fost incomplete sau falsificate.
  • Fotografii arată celula în dezordine, cu obiecte mutate, iar Epstein fusese deja scos din celulă înainte de sosirea anchetatorilor.
  • Dr. Michael Baden, patolog angajat de fratele lui Epstein, susține că leziunile de pe gât sunt mai consistente cu strangulare decât cu sinucidere.
  • Departamentul de Justiție susține că documentul oficial despre moartea sa publicat înainte de deces a fost doar o eroare de tipar, dar documentele noi confirmă că nu a existat o manipulare a imaginilor oficiale.
Celula lui Jeffrey Eppstein, după ce a fost găsit mort. FOTO: Police of New York
Celula lui Jeffrey Eppstein, după ce a fost găsit mort. FOTO: Police of New York

Reacția publicului

Chiar și la șapte ani de la moartea infractorului sexual, majoritatea americanilor cred că Epstein a fost ucis pentru a împiedica dezvăluirea unor informații compromițătoare despre persoane influente. Noile documente, care includ milioane de pagini din fișierele sale, adâncesc suspiciunile și ridică întrebări despre modul real în care și de ce a murit.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
De ce a murit femeia în mașina electrică arsă ca o torță în București, și de ce soțul ei, deși afectat de flăcări, a scăpat
digi24.ro
image
Traian Băsescu: „Dacă vă uitaţi la PSD, ei parcă nu ar fi fost la guvernare când s-a produs dezastrul”
stirileprotv.ro
image
România nu a fost invitată să participe la grupul de lucru pe tema Ucrainei, din Cadrul Conferinței de la Munchen. Un nou eșec în politica externă
gandul.ro
image
Persoanele cu dublă cetățenie nu vor mai avea acces în Marea Britanie dacă nu prezintă pașaport britanic valabil
mediafax.ro
image
Bijuteria foarte scumpă pe care și-a cumpărat-o Simona Halep. Costă cât un apartament cu 2 sau 3 camere vândut în multe orașe din România
fanatik.ro
image
„Țigări, țigări!” se strigă la doi pași de Poliție. Rețeaua din Obor: cum se vând zilnic țigări de contrabandă, sub privirea autorităților
libertatea.ro
image
Autospecială de pompieri, oprită de poliție în drum spre incendiu. Polițiștii se deplasau spre același incident
digi24.ro
image
Un specialist francez oferă detalii despre starea medicală a lui Lindsey Vonn
gsp.ro
image
”Șocul Jocurilor Olimpice”: A lăsat iar pe toată lumea fără cuvinte, dar nu din motivul dorit! Imaginile fac înconjurul lumii
digisport.ro
image
Permisia dată criminalului turc, Abdullah Atas, ar fi fost semnată după evadare. Documentul care naște noi suspiciuni
stiripesurse.ro
image
Dezvăluiri șocante în cazul profesoarei condamnate la 10 ani pentru ce le-a făcut elevilor ei. Unul din băieți spune că este devastat
antena3.ro
image
Ziua Îndrăgostiților, reinterpretată politic de Casa Albă: felicitări ironice cu Trump, Maduro și Groenlanda
observatornews.ro
image
Un nou caz Iorgulescu? În ce țară ar fi fugit Victoraș Micula după ce a fost condamnat la închisoare!
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață de Ziua Îndrăgostiților!
prosport.ro
image
Cât costă o adeverinţă de vechime în 2026, exemple de calcul: suma poate fi de mii de lei
playtech.ro
image
Ce i-a scris Daniel Pancu lui Cristiano Bergodi și cum i-a răspuns italianul. Mesaje exclusive
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Ștefan Târnovanu și-a găsit echipă, după ce a cerut să plece de la FCSB!
digisport.ro
image
Migrație fără precent a marilor bogați ai lumii: Părăsesc în mare viteză Occidentul și se refugiază în noul ”El Dorado” al miliardarilor
stiripesurse.ro
image
Un bebeluș a murit după ce a băut lapte de... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
ȘOC! Cine este femeia care a ars de vie în mașina electrică. Detaliul care ARUNCĂ în aer ancheta
romaniatv.net
image
Trump știe cum poate Zelenski să câștige războiul. Sfatul președintelui SUA în relația cu Rusia
mediaflux.ro
image
Un specialist francez oferă detalii despre starea medicală a lui Lindsey Vonn
gsp.ro
image
Funcționara a izbucnit în râs când a auzit cum o cheamă pe fiica ei. Ce a trăit Larisa Udilă la Evidența Populației: „Mi-au spus că nu se poate înregistra. Am plecat plângând”
actualitate.net
image
Cu cine este căsătorită Karina Pavăl, milioanara de 33 de ani care a cumpărat Carrefour România. Legătura cu firmele care au tranzacționat afacerea de peste 800 de milioane de euro
actualitate.net
image
Desertul delicios din Ardeal de care nu te vei mai sătura. Cum se pregătește rapid și ușor faimosul lichiu cu prune
click.ro
image
Cele 3 zodii cărora le pune Dumnezeu mâna în cap! Au noroc cu carul și viața li se schimbă radical de pe 15 februarie
click.ro
image
5 zodii care au parte de schimbări majore după 13 februarie 2026. Săgetătorii primesc șansa vieții lor, iar Fecioarele atrag norocul și intră într-o perioadă excelentă
click.ro
Sarah Ferguson în 1989, Profimedia (2) jpg
Nimfomana de la Palat. Deși soțul încerca s-o satisfacă, apetitul Ducesei atinsese cote nebănuite și apela la ”ajutoare”
okmagazine.ro
fostul Prinț Andrew foto profimedia 0209866818 jpg
„Regele Perversiunilor”. Cât de departe mergea Andrew pentru a-și satisface nevoile intime
okmagazine.ro
close up tasty brie cheese grapes jpg
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială când mănânci brânză
clickpentrufemei.ro
Castelul Corvinilor, desen de epocă (foto: Muzeul Castelul Corvinilor)
Știați că în secolul al XVI-lea domeniul Castelului Corvinilor se afla sub conducerea a doi Castelani?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Victorie în instanță pentru Niculina Stoican, acuzată de plagiat de către Olguța Berbec. Artista a transmis primul mesaj: „Am încercat să rămân demnă și să lupt pentru a-mi apăra numele și munca”
image
Desertul delicios din Ardeal de care nu te vei mai sătura. Cum se pregătește rapid și ușor faimosul lichiu cu prune

OK! Magazine

image
„Regele Perversiunilor”. Cât de departe mergea Andrew pentru a-și satisface nevoile intime

Click! Pentru femei

image
Filtrarea sângelui – benefică sau periculoasă? Cât de departe merg vedetele cu detoxificarea!

Click! Sănătate

image
Poți găsi cele 3 diferențe în 9 secunde?