Video Dovezi tot mai numeroase că Epstein a fost ucis: un misterios fulger portocaliu și medicul care spune că a fost strangulat

O „umbră portocalie” într-un centru de detenție gri și sumbru din New York ar putea oferi indicii importante despre moartea controversată a infractorului sexual Jeffrey Epstein, din august 2019, în timp ce aștepta procesul de judecată pentru traficul de persoane. Această apariție misterioasă în imaginile de supraveghere, alături de alte detalii recente, reaprinde întrebările despre circumstanțele morții sale, notează Daily Mail.

Potrivit documentelor recent desecretizate de Departamentul de Justiție al SUA, investigatorii care au analizat înregistrările de la Metropolitan Correctional Center din Manhattan au observat o formă portocalie, difuză, care urca pe scara ce ducea spre aripa în care se afla celula lui Epstein. Această imagine a fost înregistrată la ora 22:39, cu ore înainte ca trupul de 66 de ani al lui Epstein să fie găsit în celula sa din Tier L.

„Umbra portocalie” a alimentat speculațiile privind adevărul despre moartea infractorului sexual.

Ultimele săptămâni și zile din viața lui Epstein

6 iulie 2019 – FBI îl așteaptă să-l aresteze pe Epstein la aeroportul Teterboro, după o călătorie din Paris. Este încarcerat la Metropolitan Detention Center, cunoscut pentru condiții insalubre și supraaglomerare.

10 iulie 2019 – După ce se declară nevinovat pentru acuzațiile de trafic sexual și conspirație, este plasat în Special Housing Unit (SHU) pentru protecția sa și prevenirea sinuciderii.

23 iulie 2019 – Cinci zile după ce i se respinge cauțiunea, Epstein este plasat sub supraveghere anti-suicid după ce este găsit semi-conștient cu o funie portocalie improvizată. Acuză că colegul său de celulă, Nicholas Tartaglione, fost polițist acuzat de patru crime, a încercat să-l omoare. Tartaglione susține că a încercat doar să-l salveze.

24 iulie 2019 – Se întâlnește cu psihologul închisorii și afirmă că „nu are nicio intenție să se sinucidă” și că „ar fi nebunesc” să o facă.

29 iulie 2019 – Avocații discută cu procurorii despre posibilitatea unei „înțelegeri” în care Epstein ar fi putut coopera pentru a identifica alți vinovați în schimbul unei pedepse reduse. Discuțiile au alimentat speculațiile că unii asociați ai săi ar fi putut fi speriați de ce ar fi putut dezvălui.

30 iulie 2019 – Este mutat înapoi în SHU, cu un coleg de cameră desemnat pentru a nu rămâne singur, conform regulilor după tentativa sa de sinucidere.

31 iulie 2019 – Epstein se plânge de toaleta defectă și de faptul că colegul de cameră nu încetează să vorbească. La audieri, arată deprimat, dar psihologul consideră că nu necesită supraveghere anti-suicid.

Zilele de dinaintea morții

8 august 2019– Semnează un nou testament: 577 milioane de dolari pentru iubita sa Karyna Shuliak. Ghislaine Maxwell și fratele său Mark primesc câte 10 milioane de dolari fiecare.

9 august 2019, dimineața: Celula rămâne fără coleg, deși regulile cer ca Epstein să nu fie singur

9 august 2019, ora 16:00 – Gardienii Tova Noel și Ghitto Bonhomme nu efectuează verificările de rutină.

9 august 2019, ora 22:30 – Singura cameră funcțională surprinde gardianul mergând spre și înapoi de la celula lui Epstein.

9 august 2019, ora 22:39 – Apare „umbra portocalie” urcând scara spre Tier L, alimentând teoriile că cineva ar fi putut intra în celula sa.

10 august 2019, ora 6:33 – Epstein este găsit inconștient, spânzurat cu o funie improvizată. Este transportat la spital și declarat mort la 7:36.

Controverse și dovezi suspecte

Documentele recente dezvăluie mai multe erori și omisiuni în supraveghere:

Unele camere nu funcționau corect, iar verificările gardienilor au fost incomplete sau falsificate.

Fotografii arată celula în dezordine, cu obiecte mutate, iar Epstein fusese deja scos din celulă înainte de sosirea anchetatorilor.

Dr. Michael Baden, patolog angajat de fratele lui Epstein, susține că leziunile de pe gât sunt mai consistente cu strangulare decât cu sinucidere.

Departamentul de Justiție susține că documentul oficial despre moartea sa publicat înainte de deces a fost doar o eroare de tipar, dar documentele noi confirmă că nu a existat o manipulare a imaginilor oficiale.

Reacția publicului

Chiar și la șapte ani de la moartea infractorului sexual, majoritatea americanilor cred că Epstein a fost ucis pentru a împiedica dezvăluirea unor informații compromițătoare despre persoane influente. Noile documente, care includ milioane de pagini din fișierele sale, adâncesc suspiciunile și ridică întrebări despre modul real în care și de ce a murit.