Warren Buffett se retrage de la conducerea Berkshire Hathaway. Cine este noul CEO

Warren Buffett, supranumit „Oracolul din Omaha”, s-a retras după aproape șase decenii de la conducerea Berkshire Hathaway, predând oficial ștafeta grupului către Greg Abel, vicepreședinte și veteran al diviziei de utilități. Decizia marchează sfârșitul unei ere pentru una dintre cele mai influente corporații americane, cu o valoare de piață de 1,1 trilioane de dolari, notează FT.

Buffett, în vârstă de 95 de ani, a transformat Berkshire Hathaway dintr-o fabrică de textile în dificultate într-un conglomerat cu operațiuni în transport feroviar, utilități și asigurări. Investitorii așteaptă acum să vadă cum Abel va gestiona portofoliul uriaș al companiei, care include peste 350 de miliarde de dolari în numerar și titluri de stat pe termen scurt, 283 de miliarde de dolari în acțiuni tranzacționate public și aproximativ 900 de milioane de dolari generați săptămânal de afacerile grupului.

„Preia una dintre cele mai privilegiate poziții din businessul american”, a spus Christopher Davis, partener la Hudson Value Partners. „Buffett nu a fost doar un mare investitor, ci și un model de conduită corectă și echitabilă, ceea ce i-a oferit Berkshire o mare libertate.”

Investitorii se întreabă dacă Abel va menține filosofia de investiții a lui Buffett, axată pe valoare și evitarea companiilor tehnologice în vogă. Abel a declarat anterior că strategia companiei nu se va schimba: „Vom continua să căutăm afaceri care generează fluxuri semnificative de numerar și vom analiza perspectivele economice pe termen lung înainte de orice achiziție, fie ea integrală sau minoritară.”

Abel și-a început deja remodelarea anumitor divizii ale Berkshire Hathaway. În 2026, compania va avea un nou director financiar și primul consilier general, iar CEO-ul NetJets, companie de avioane fracționate, a fost promovat președinte al unui grup de 32 de afaceri în retail și servicii, care au generat peste 40 de miliarde de dolari în primele nouă luni ale anului 2025.

Investitorii vor urmări, de asemenea, dacă Abel a fost implicat în investiția de 4,3 miliarde de dolari în Alphabet, proprietarul Google, de la sfârșitul anului 2025, ceea ce ar putea semnala o deschidere către investiții semnificative în companii tehnologice cu creștere rapidă.