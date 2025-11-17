Donald Trump schimbă strategia și cere republicanilor să voteze pentru publicarea dosarului Epstein

Preşedintele american Donald Trump a declarat duminică faptul că susţine votul din Camera Reprezentanţilor SUA pentru publicarea dosarului privind infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein, o schimbare faţă de poziţia sa anterioară, relatează AFP.

Trump a scris pe platforma sa Truth Social că „republicanii din Cameră ar trebui să voteze pentru publicarea dosarului Epstein, deoarece nu avem nimic de ascuns şi este timpul să trecem peste această farsă democrată”. Legislativul urmează să examineze în această săptămână un proiect de lege care l-ar obliga pe procurorul general să facă public întregul dosar.

Potrivit preşedintelui american, „procurorul general a publicat deja zeci de mii de pagini despre Epstein şi investighează mai mulţi oficiali democraţi”, menţionând nume precum Bill Clinton, Reid Hoffman şi Larry Summers.

Donald Trump este acuzat că ar fi încercat anterior să blocheze votul în Camera Reprezentanţilor pentru a împiedica apariţia unor eventuale dovezi care l-ar implica în acest caz, acuzaţii pe care le respinge.

Poziţia sa a generat tensiuni în rândul republicanilor, un partid în mod obişnuit unit în jurul liderului. Preşedintele s-a distanţat recent de unele dintre vocile proeminente ale mişcării MAGA, inclusiv de congresmena Marjorie Taylor Greene, căreia i-a retras susţinerea pentru alegerile din 2026.

„Unii membri ai Partidului Republican sunt folosiţi şi nu putem permite acest lucru”, a spus Trump, adăugând că „Comisia de Supraveghere din Camera Reprezentanţilor poate avea tot ce îi revine prin lege, nu mă interesează”.