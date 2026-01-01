Video Mesajul Nadiei Comăneci pentru anul 2026. Tema pe care Bolojan a lăsat-o la Cotroceni și care o vizează pe „Zeița de la Montreal”

Nadia Comăneci (64 de ani) a transmis un mesaj, la cumpăna dintre ani, în care spune că în 2026 vom sărbători momentul istoric de la primul 10 din istoria gimnasticii, obţinut de marea sportivă în 1976, la Jocurile Olimpice de la Montreal.

„Mulţumim, 2025, pentru lecţii şi amintiri. Te aşteptăm 2026, cu speranţă şi încredere. Anul care vine vom sărbători împreună 50 de ani de la primul 10 din gimnastică, Un moment istoric, ce ne aminteşte de puterea visului, a muncii şi a curajului. Vă doresc tuturor sănătate şi bucurii. La mulţi ani, 2026. Să ne vedem cu bine”, a spus Nadia, într-un mesaj postat în social media.

În 2026, în România va avea loc celebrarea „Anului Nadia Comăneci” şi va fi organizată o gală dedicată inegalabilei gimnaste, programată în data de 29 mai.

Ilie Bolojan, pe când îndeplinea funcția de președinte interimar, i-a lăsat un mesaj viitorului președinte. În mesaj, actualul premier îi transmite lui Nicușor Dan să-i acorde fostei campioane din Onești, supeanumită „Zeița de la Montreal”, „Steaua României”, cea mai înaltă distincție a statului român.