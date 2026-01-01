Zelenski, mesaj de Anul Nou pentru ucraineni: „Ne dorim sfârșitul războiului, nu al Ucrainei”

În discursul său de Anul Nou, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat că Ucraina face tot posibilul să obțină pacea, dar nu va accepta un acord care să compromită supraviețuirea țării, relatează Kyiv Independent.

„Ne dorim sfârșitul războiului, dar nu sfârșitul Ucrainei”, a transmis Zelenski , adăugând că ucrainenii sunt epuizați, dar nu sunt pregătiți să se predea.

„Înseamnă că suntem gata să ne predăm? Cei care cred asta se înșală amarnic. Este limpede că, în toți acești ani, încă nu au înțeles cine sunt ucrainenii. Un popor care a rezistat timp de 1.407 zile într-un război de amploare. Reflectați la această cifră. Este mai mult decât ocupația nazistă a multora dintre orașele noastre în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.”

Președintele ucrainean a punctat că un acord de pace este „gata în proporție de 90%”, dar a avertizat că problemele restante sunt hotărâtoare. „Aceste 10% conțin, de fapt, totul”, a spus el, catalogându-le drept „cele zece procente care vor decide soarta păcii, soarta Ucrainei și a Europei”.

El a amintit, totodată, că Rusia nu a arătat nicio dorință reală de a pune capăt războiului în mod voluntar: „Rusia nu își încheie războaiele din proprie voință. Doar presiunea din partea altora -doar constrângerea din partea altora funcționează”.

Zelenski a respins încă o dată propunerile ca Ucraina să se retragă din teritoriile ocupate, motivând că așteptarea ca îndeplinirea acestor condiții să aducă pacea este înșelătoare. „Retrageți-vă din Donbas și totul se va termina. Așa sună înșelăciunea tradusă din rusă”, a spus el.

Președintele ucrainean a reiterat faptul că Ucraina va semna doar un acord de pace susținut de garanții de securitate obligatorii: „O foaie de hârtie în stilul memoramdumului de la Budapesta nu va mulțumi Ucraina. Ucraina nu are nevoie de o capcană meticulos elaborată în stilul Minsk. Îmi voi pune semnătura doar pe un acord solid.”

Zelenski a subliniat, de asemenea, importanța sprijinului continuu al SUA și al Europei, avertizând că un acord slab nu va face decât să alimenteze un viitor război. „Semnăturile în baza unor acorduri slabe nu fac decât să alimenteze războiul”, a spus el.

În încheierea discursului său, Zelenski a spus că pacea rămâne obiectivul suprem al Ucrainei, dar aceasta trebuie să fie durabilă și dreaptă: „Credem în pace, luptăm pentru ea și muncim pentru ea”.