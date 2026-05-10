Mark Rutte și Volodimir Zelenski vin la București pentru Summitul B9 și al Țărilor Nordice. Donald Trump a refuzat invitația

Bucureștiul găzduiește miercuri, 13 mai, Summitul Formatului București 9 (B9) și al Țărilor Nordice, un eveniment dedicat securității transatlantice, la care vor participa oficiali de rang înalt din NATO și din statele aliate din Europa de Est.

Printre participanți se numără secretarul general al NATO, Mark Rutte, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Reuniunea va fi condusă de președintele României, Nicușor Dan, împreună cu președintele Poloniei, Karol Nawrocki, sub tema „Delivering More for Transatlantic Security”, potrivit Administrației Prezidențiale.

La București sunt așteptați și liderii din Lituania, Estonia, Cehia, Letonia, Slovacia, Finlanda și Danemarca, într-un format care reunește statele de pe flancul estic al NATO și partenerii nordici.

Deși a fost invitat, președintele Statelor Unite, Donald Trump, nu va fi prezent la summit. Washingtonul va fi reprezentat de Thomas DiNanno, subsecretar de Stat pentru controlul armamentelor și securitate internațională.

Agenda zilei include primirea oficială a delegațiilor la ora 10:30, urmată de deschiderea sesiunii plenare la 11:00.

La 14:20 este programată fotografia de grup, iar la 14:30 un dejun de lucru.

În jurul orei 17:00, liderii României, Poloniei și secretarul general al NATO vor susține declarații de presă comune.

Formatul București 9, creat în 2015 de România și Polonia, este o platformă de cooperare regională ce reunește statele de pe flancul estic al NATO, având ca obiectiv consolidarea securității în contextul provocărilor actuale.