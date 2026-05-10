Video Ce putere nu ar trebui să aibă niciodată președintele SUA. Avertismentul lui Barack Obama: „Aceasta este linia roșie”

Fostul președinte american Barack Obama a transmis un mesaj ferm privind limitele puterii prezidențiale, într-un interviu acordat lui Stephen Colbert, în care a vorbit despre riscurile politizării justiției și ale concentrării excesive de autoritate în mâinile Casei Albe.

Obama a folosit interviul pentru a-l critica pe Trump, fără a-i menționa însă numele. El i-a îndemnat pe democrați să evite un limbaj academic atunci când vorbesc cu alegătorii și a făcut chiar și referiri la extratereștri.

Obama a spus că Departamentul de Justiție trebuie să fie „independent în luarea deciziilor privind cazuri și urmăriri penale specifice.” Sub administrația actuală, Departamentul de Justiție a încercat să urmărească penal mai mulți adversari ai lui Trump, inclusiv fostul director FBI James Comey și procurorul general din New York, Letitia James.

În opinia sa, procurorul general trebuie să rămână „avocatul poporului”, și nu un instrument politic al președintelui.

Fostul lider de la Casa Albă a avertizat că cea mai mare amenințare pentru democrația americană nu este neapărat reprezentată de politici controversate sau de alegeri disputate, ci de „politizarea sistemului de justiție penală”.

În timpul interviului de aproape 25 de minute, Obama a discutat și despre grațierile prezidențiale. El a subliniat că puterea de grațiere este prevăzută în Constituție, dar a spus: „poți să nu grațiezi persoane care ți-au oferit o mulțime de donații de campanie.”

De asemenea, el a atras atenția că un președinte nu ar trebui să își folosească funcția pentru interese personale sau „afaceri secundare” în care sunt implicate companii sau entități străine, subliniind necesitatea menținerii unei separații clare între puterea politică și interesele economice.

În final, Obama a avertizat și asupra riscului politizării armatei, afirmând că aceasta trebuie să rămână loială Constituției și cetățenilor, nu unui lider politic.

„Au existat o serie de norme care erau în vigoare pentru a te asigura că nu încerci să faci armata loială ție, în loc să fie loială Constituției și poporului Statelor Unite”, a spus Obama. „Va trebui să găsim mecanisme pentru a restabili acest lucru.”

Obama a spus că un principiu „destul de evident” pe care și l-ar dori este ca președintele „să nu aibă activități secundare în care companii sau entități străine să poată investi.”

Declarațiile sale readuc în prim-plan dezbaterea privind limitele puterii prezidențiale în Statele Unite și mecanismele de protecție ale democrației.