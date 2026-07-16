Iranul acuză SUA de „crimă de război” după un atac în apropierea unui spital în care erau tratați copii bolnavi de cancer

Iranul a condamnat joi un atac aerian atribuit Statelor Unite, desfășurat în apropierea unui spital de oncologie pediatrică din orașul Ahvaz, în sud-vestul țării, calificând incidentul drept o „crimă de război”.

Într-un mesaj publicat pe rețeaua X, Esmail Baghaei, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, a comparat atacul cu acțiuni pe care Teheranul le atribuie Israelului împotriva infrastructurii medicale și a afirmat că operațiunea a avut un impact sever asupra copiilor bolnavi de cancer.

„Acest atac barbar, care amintește de atrocitățile comise de Israel împotriva centrelor sanitare, le-a provocat mari suferințe și o puternică anxietate copiilor spitalizați și a impus evacuarea de urgență a 211 pacienți aflați sub chimioterapie. Aceasta constituie o crimă de război lașă împotriva celor mai inocente ființe umane: copii care luptă curajos pentru viața lor”, a scris Baghaei.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian a criticat, de asemenea, statele care invocă frecvent apărarea drepturilor omului, acuzându-le că ignoră atacurile asupra spitalelor și a unităților sanitare, relatează AFP și EFE, citate de Agerpres.

Potrivit presei din Iran, atacul din apropierea spitalului din Ahvaz nu a provocat victime și nici pagube materiale la nivelul unității medicale.

Autoritățile iraniene susțin însă că, în perioada confruntărilor dintre Statele Unite, Israel și Iran, sute de unități sanitare au fost afectate de bombardamente.

Incidentul are loc pe fondul reaprinderii tensiunilor Washington - Teheran. Statele Unite au reluat în ultimele zile operațiunile militare împotriva Iranului, după ce au acuzat autoritățile iraniene că au încălcat înțelegerea privind încetarea ostilităților prin atacuri asupra unor nave comerciale din zona Strâmtorii Ormuz.

Washingtonul a reintrodus, în paralel, blocada navală asupra porturilor iraniene, în timp ce Teheranul a răspuns prin atacuri asupra unor baze americane din state aliate ale SUA din regiune.