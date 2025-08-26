Trump, la întâlnirea cu președintele Coreei de Sud: „Aștept cu nerăbdare să mă întâlnesc cu Kim Jong-un”

Președintele Donald Trump a declarat că dorește să se întâlnească cu liderul nord-coreean Kim Jong-un, posibil în acest an, în scopul de a relansa diplomația nucleară eșuată din primul său mandat, relatează The Guardian.

„Aș dori să am o întâlnire cu el. Aștept cu nerăbdare să mă întâlnesc cu Kim Jong-un într-un moment viitor oportun”, a declarat Trump în timpul unei întâlniri în Biroul Oval cu noul președinte al Coreei de Sud, Lee Jae Myung.

Trump, care s-a întâlnit cu Kim de trei ori în primul său mandat, a spus că îl cunoaște pe acesta „mai bine decât oricine, aproape, în afară de sora sa” Kim Yo-jong. „Într-o zi ne vom vedea. Aștept cu nerăbdare să-l văd. A fost foarte bun cu mine”, a declarat Trump reporterilor, spunând că speră ca discuțiile să aibă chiar loc anul acesta.

Proaspătul președinte sud-coreean și-a exprimat convingerea că președintele american este „singura persoană” care putea pune capăt impasului vechi de decenii dintre Coreea de Sud și Coreea de Nord, al cărei război de trei ani de la începutul anilor 1950 s-a încheiat cu un armistițiu. Cele două țări nu au încheiat niciodată un tratat de pace.

„Aștept cu nerăbdare întâlnirea dumneavoastră cu președintele Kim Jong-un, construirea Turnului Trump în Coreea de Nord și să jucăm golf”, a spus Lee.

Trump a susținut, de asemenea, că Coreea de Nord a testat mai puține rachete de când a revenit la Casa Albă, însă mulți analiști sunt de părere că regimul se concentrează în prezent pe sprijinul său militar pentru invazia Rusiei în Ucraina. Unii au speculat, de asemenea, că Kim a redus testele cu rachete în timp ce îl evaluează pe Lee, un liberal care crede în colaborarea cu Nordul și care a fost ales președinte în iunie.

Kim a fost încurajat de războiul din Ucraina, obținând un sprijin esențial din partea Kremlinului după ce a trimis mii de soldați nord-coreeni să lupte alături de forțele rusești. Coreea de Nord a refuzat să se angajeze în discuții despre oprirea dezvoltării armelor nucleare. În schimb, Kim s-a angajat să accelereze programul său nuclear și a condamnat recent exercițiile militare comune SUA-Coreea de Sud pe care Coreea de Nord le consideră o repetiție pentru o invazie. În acest weekend, Kim a supravegheat lansarea de testare a noilor sisteme de apărare aeriană.

Într-un discurs rostit după întâlnirea sa din Biroul Oval, Lee a declarat că este de acord cu Trump în ceea ce privește necesitatea „denuclearizării pașnice a peninsulei coreene”.

Însă au existat unii nori negri pentru Lee în orele premergătoare întâlnirii de la Washington, după ce Trump a criticat guvernul sud-coreean, aparent pentru modul în care a gestionat anchetele legate de fostul președinte al țării, Yoon Suk Yeol, care a fost pus sub acuzare și demis din funcție după o încercare eșuată de a impune legea marțială la sfârșitul anului trecut.

Președintele SUA a postat pe platforma sa Truth Social: „Ce se întâmplă în Coreea de Sud? Pare a fi o epurare sau o revoluție. Nu putem permite asta și să facem afaceri acolo.”

Remarcile au umbrit discuțiile cu miză mare pentru Lee, deși Trump a părut ulterior să se calmeze după 40 de minute în care omologul său sud-coreean l-a lăudat pe președintele SUA. Trump a replicat ulterior la postarea sa, spunând: „Sunt sigur că este o neînțelegere”, deoarece „circulă un zvon”.

Lee a vorbit prin intermediul unui interpret, întrerupând astfel ritmul lui Trump, care nu ezită să intre în dispute cu invitații săi.

Donald Trump cere Coreei de Sud să contribuie mai mult

Președintele SUA, care acuză frecvent aliații europeni că profită de SUA, a precizat că va insista pentru o contribuție mai mare din partea Coreei de Sud la costul găzduirii celor 28.500 de soldați americani din țară. Trump a făcut solicitări similare și celuilalt aliat al SUA din nord-estul Asiei, Japonia, care găzduiește aproape 50.000 de soldați americani.

El a sugerat că SUA ar putea încerca să preia terenul bazei militare, o idee care i-ar înfuria pe aliații lui Lee de stânga.

„Am cheltuit mulți bani pentru a construi un fort, iar Coreea de Sud a făcut o contribuție, dar aș vrea să văd dacă am putea scăpa de contractul de închiriere și să obținem dreptul de proprietate asupra terenului unde avem o bază militară masivă.”

Deși SUA și Coreea de Sud au încheiat un acord comercial în iulie, scutind exporturile sud-coreene de tarife americane dure, cele două părți continuă să se certe pe tema energiei nucleare, a cheltuielilor militare și a detaliilor unui acord comercial care a inclus investiții sud-coreene promise în Statele Unite în valoare de 350 de miliarde de dolari.

Economia Coreei de Sud se bazează în mare măsură pe SUA, Washingtonul asigurându-i securitatea cu trupe și descurajare nucleară. Trump a calificat Seulul o „mașină de bani” care profită de protecția militară americană.

De la inaugurarea lui Trump în ianuarie, Kim a ignorat apelurile repetate ale acestuia de a reînvia diplomația directă pe care lansat-o în timpul mandatului său 2017-2021, care nu a dus la niciun acord pentru oprirea programului nuclear al Coreei de Nord. În Biroul Oval, Lee a evitat confruntările teatrale care au dominat vizita din februarie a președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, și vizita din mai a președintelui sud-african Cyril Ramaphosa.