Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a fost surprins ațipind în timpul ceremoniei funerare dedicate fostului senator republican Lindsey Graham, desfășurată marți la Catedrala Națională din Washington. Imaginile distribuite pe rețelele sociale și preluate de mai multe publicații au stârnit numeroase reacții în mediul online, mai ales că nu este primul incident de acest tip.

Potrivit imaginilor video, Trump a închis de mai multe ori ochii și și-a lăsat capul în jos în timpul discursurilor susținute de ceilalți participanți la ceremonie.

Din înregistrări nu se poate confirma cu certitudine dacă președintele a adormit, însă secvențele au alimentat dezbateri și comentarii pe platformele sociale.

Trump a susținut un discurs cu remarci despre rivalitatea cu Graham

Momentul a avut loc la scurt timp după ce Donald Trump a rostit propriul discurs în memoria lui Lindsey Graham. În timpul elogierii, liderul american s-a abătut de la textul pregătit și a făcut referire la relația complicată pe care a avut-o cu fostul senator în perioada alegerilor primare republicane din 2016, relatează New Republic.

Trump a amintit inclusiv episodul în care a făcut public numărul de telefon al lui Graham, dar a vorbit și despre transformarea acestuia într-un apropiat aliat politic.

Funeralii la care au participat lideri din întreaga lume

Ceremonia funerară a lui Lindsey Graham a reunit numeroși oficiali americani și lideri internaționali, printre care președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și premierul israelian Benjamin Netanyahu.

Senatorul republican a murit la vârsta de 71 de ani. Acesta a fost omagiat pentru influența sa în politica externă a Statelor Unite și pentru activitatea sa de peste trei decenii în Senat.

Alte incidente de acest tip

Președintele american Donald Trump a fost filmat din nou cu ochii închiși în timpul unui eveniment desfășurat în Biroul Oval, în mai 2026, dedicat politicilor privind îmbunătățirea îngrijirii femeilor și creșterea natalității în Statele Unite. Casa Albă a respins acuzațiile că liderul ar fi adormit.

Clipul s-a viralizat rapid online, iar reacția oficială a administrației prezidențiale nu a întârziat să apară. Casa Albă a respins acuzațiile. „Doar clipea”, au transmis reprezentanții administrației pe platforma X

Pe 23 aprilie, Donald Trump a fost ironizat după ce a fost surprins într-o postură similară în timpul unei conferințe de presă dedicate accesului la servicii medicale.