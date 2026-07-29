Jay Clayton, confirmat de Senatul SUA la conducerea serviciilor de informații din SUA după restructurările lui Trump

Senatul SUA l-a confirmat marți seară pe Jay Clayton în funcția de director al serviciilor naționale de informații (DNI), cu 51 de voturi pentru și 47 împotrivă. Fost procuror federal și fost președinte al Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC), Clayton preia conducerea unei instituții care, potrivit actualilor și foștilor oficiali americani, și-a pierdut din influență după restructurările ample din administrația Donald Trump.

Clayton îl înlocuiește pe Bill Pulte, care a ocupat interimar funcția timp de 40 de zile, perioadă în care a accelerat reducerile de personal ordonate de administrația Trump în cadrul Biroului Directorului Serviciilor Naționale de Informații (ODNI), notează CNN.

Deși numirea lui Pulte a stârnit inițial îngrijorări, inclusiv din cauza lipsei sale de experiență în domeniul securității naționale, criticii admit că acesta nu a folosit accesul la informații clasificate pentru a-și viza adversarii politici, așa cum se temeau unii senatori.

Clayton preia conducerea unei structuri despre care actuali și foști oficiali americani spun că traversează cea mai dificilă perioadă din existența sa.

Mike Casey, fost director al biroului de contrainformații din cadrul ODNI, afirmă că instituția este într-un proces lent de pierdere a relevanței.

„Nu au regândit cu adevărat ceea ce face instituția, ci doar au concediat oameni. ODNI se scufundă încet”, a declarat acesta.

Potrivit surselor citate de CNN, moralul angajaților este extrem de scăzut, iar mulți se tem de noi valuri de disponibilizări.

Deși noul director are experiență ca procuror federal în Districtul de Sud din New York, unde a gestionat inclusiv dosare de terorism, Clayton are o experiență limitată în domeniul informațiilor.

Mai mulți oficiali americani consideră că adevărata influență în materie de informații va rămâne în mâinile directorului CIA, John Ratcliffe.

Potrivit sursei citate, Ratcliffe a avut un rol important atât în recomandarea lui Clayton pentru această funcție, cât și în limitarea unor decizii controversate ale lui Bill Pulte.

Recent, cei doi ar fi avut o dispută privind publicarea unor documente clasificate referitoare la presupusa interferență străină în alegerile americane din 2020. În cele din urmă, Pulte ar fi acceptat poziția directorului CIA.

Reduceri de personal de până la 40%

Administrația Trump și-a propus încă de la începutul mandatului reducerea dimensiunii ODNI, instituție pe care președintele a criticat-o în repetate rânduri, acuzând existența unui așa-numit „Deep State”.

Bill Pulte a anunțat marți un al cincilea și aproape ultim val de concedieri, susținând că aproximativ 30% dintre angajați au fost eliminați până acum.

Anterior, fosta directoare Tulsi Gabbard anunțase intenția de a reduce personalul instituției cu până la 40%.

Aceste cifre nu au fost confirmate independent, iar vicepreședintele democrat al Comisiei pentru Informații din Senat, Mark Warner, a acuzat conducerea interimară că nu a pus la dispoziția Congresului datele necesare pentru verificarea lor.

Democrații, rezervați față de Clayton

Deși unii democrați au privit inițial favorabil nominalizarea lui Clayton, sprijinul s-a diminuat după audierea sa de confirmare.

Acesta a evitat să răspundă direct dacă Joe Biden a câștigat alegerile prezidențiale din 2020, afirmând doar că Biden a fost „certificat” drept președinte, fapt care a alimentat temerile privind o posibilă politizare a activității serviciilor de informații.

Cu toate acestea, senatorul democrat Mark Warner a declarat că, deși nu îl susține pe Clayton, îl consideră „o îmbunătățire considerabilă” față de Bill Pulte.

Noul director preia astfel conducerea unei instituții aflate într-un amplu proces de restructurare, în condițiile în care numeroși oficiali apreciază că viitorul ODNI depinde de modul în care Jay Clayton va decide să redefinească rolul și atribuțiile comunității americane de informații.