Donald Trump, la limita rasismului într-o postare despre Europa: „Când primești infractori din lumea a treia, devii o țară din lumea a treia”

Președintele SUA Donald Trump a lansat un nou atac la adresa statelor europene, criticând politica privind imigrația și avertizând că, atunci când primești infractori din lumea a treia, devii o țară din Lumea a Treia.

„Europa învață că, atunci când primești infractori din Lumea a Treia, devii o țară din lumea a treia. Se întâmplă rapid, într-o clipită. Am fost ales exact la timp!!!”, a scris Trump pe rețeaua sa, Truth social.

Politica dură a administrației Trump față de imigranți a atras numeroase critici, cea mai recentă fiind cea a Papei Leon, care a profitat sâmbătă de primul său discurs important adresat țării sale natale pentru a lăuda tradiția Statelor Unite de a primi imigranți şi a îndemnat americanii să se ridice la înălțimea idealurilor enunțate în Declarația de Independență, scrie News.

În cea mai recentă mustrare implicită la adresa lui Donald Trump, primul lider american al Bisericii Romano-Catolice a afirmat că cuvântul „America" a devenit un „sinonim al libertăţii" în întreaga lume datorită modului în care țara a primit imigranții, scrie The Guardian.

Fulgere la discursul de Ziua Americii

Președintele Donald Trump şi-a început discursul de Ziua Americii susținut la National Mall afirmând că întârzierea cauzată de vreme nu avea să împiedice desfășurarea evenimentului.

„Vreau să le mulțumesc tuturor, pentru că au făcut ceea ce trebuia. Au văzut fulgerele şi am spus că nu există nicio şansă. Chiar dacă ar trebui să vorbim în faţa unei singure persoane la ora 4 dimineaţa, eu voi fi aici. Nu există nicio şansă să fim descurajaţi”, a declarat Trump de la tribună.

Serviciul Secret al Statelor Unite a fost nevoit să îi supună din nou controlului de securitate pe participanții evacuaţi din cauza vremii severe, ceea ce le-a îngreunat revenirea în zona evenimentului. În timp ce unii au aşteptat la cozi pentru a reintra, alţii au ales să plece.

„Îmi pare foarte rău pentru unii oameni. Au plecat şi nu au mai putut reveni, dar voi sunteţi nişte oameni cu totul speciali, iar noi avem o ţară cu totul specială”, a spus Trump.

Deşi a recunoscut că întârzierea a fost „incomodă”, Trump a prezentat-o într-o lumină pozitivă.

„Este o seară care va rămâne în istorie. Cred că este ceva cu adevărat special. Este chiar mai important decât dacă nu am fi avut fulgerele acestea. Au fost fulgere, dar este şi mai mare, puţin mai incomod, însă mai mare. Cred că, în felul său, este şi mai frumos”, a afirmat Trump