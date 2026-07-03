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Donald Trump apără afacerile familiei sale. „Le spun copiilor mei: Staţi departe. Dar şi ei au o viaţă”

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Preşedintele SUA, Donald Trump, şi-a apărat afacerile familiei într-un interviu acordat postului CNBC, afirmând că funcţia de preşedinte este atât de influentă încât aproape orice activitate economică a copiilor săi poate fi interpretată drept un posibil conflict de interese.

Donald Trump, președintele SUA
Donald Trump, președintele SUA FOTO: Profimedia

Trump a declarat că le recomandă copiilor săi să fie prudenţi în afaceri, însă a subliniat că aceştia desfăşurau activităţi comerciale cu mult înainte ca el să intre în politică.

”Le spun copiilor mei: «Staţi departe». Dar şi ei au o viaţă. Făceau afaceri cu mult înainte să mă gândesc să candidez la preşedinţie”, a spus liderul de la Casa Albă. El a adăugat că, având în vedere influenţa politicilor prezidenţiale asupra economiei, chiar şi o achiziţie obişnuită ar putea genera suspiciuni. ”Dacă ar cumpăra un camion eficient energetic, s-ar spune că au informaţii privilegiate”, a afirmat Trump, scrie News.

Declaraţiile vin după publicarea raportului anual privind averea şi interesele financiare ale preşedintelui, care arată că Trump a obţinut în 2025 venituri de sute de milioane de dolari din proiecte din domeniul criptomonedelor asociate familiei sale.

Potrivit documentului, peste 580 de milioane de dolari provin din afaceri legate de criptomonede, dintre care aproximativ 515 milioane de dolari din vânzarea tokenurilor World Liberty Financial şi încă 65 de milioane de dolari din vânzarea participaţiilor în compania care controlează proiectul.

Trump a respins criticile, afirmând că nu există ”nimic ilegal” sau ”greşit” în aceste activităţi şi a invocat legislaţia federală privind conflictele de interese, care nu obligă preşedintele sau vicepreşedintele SUA să se abţină de la decizii ce le-ar putea afecta interesele financiare.

În cadrul interviului, preşedintele a abordat şi alte subiecte, inclusiv deciziile recente ale Curţii Supreme, economia, pieţele financiare, conflictul cu Iranul, politica monetară a Rezervei Federale (Fed) şi alegerile parlamentare americane din 2026.

Întrebat care este preşedintele său favorit din istoria Statelor Unite, Trump a evitat să ofere un nume şi a răspuns că ”Statele Unite au avut şi unii preşedinţi foarte slabi”.

El a comentat şi recenta decizie a Curţii Supreme care consolidează atribuţiile preşedintelui în privinţa demiterii membrilor unor agenţii federale independente. Potrivit lui Trump, hotărârea întăreşte instituţia prezidenţială şi contribuie la creşterea respectului de care se bucură Statele Unite pe plan internaţional. ”Acum suntem respectaţi din nou ca ţară. Acum un an şi jumătate se râdea de noi. Acum nu se mai întâmplă asta”, a declarat liderul american.

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