Trump laudă reinstalarea statuii unui proprietar de sclavi și îi îndeamnă pe americani să o viziteze

Președintele SUA, Donald Trump, a salutat reinstalarea în apropierea Casei Albe a statuii lui Caesar Rodney, unul dintre părinții fondatori ai Statelor Unite și proprietar de sclavi, îndemnând public americanii să meargă să o vadă.

Monumentul ecvestru din bronz, readus în spațiul public înaintea aniversării a 250 de ani de la independența Statelor Unite, a fost în centrul unei controverse după ce a fost îndepărtat în timpul protestelor Black Lives Matter din 2020.

Caesar Rodney, delegat al statului Delaware la Congresul Continental, a avut un rol important în procesul prin care coloniile americane au decis să se desprindă de Marea Britanie. La 1 iulie 1776, el a fost informat că delegația statului său era împărțită în privința votului privind independența și că opțiunea sa putea fi decisivă, potrivit theindependent.

Într-un mesaj publicat joi seară pe platforma Truth Social, Donald Trump a evocat episodul istoric al drumului parcurs de Rodney pentru a participa la votul crucial.

„Deși suferea de astm și de cancer facial, Rodney a pornit imediat într-o călătorie nocturnă de aproximativ 80 de mile călare, din Dover, Delaware, până la Philadelphia, Pennsylvania”, a scris liderul de la Casa Albă.

„Înfruntând o furtună puternică, el a ajuns acum exact 250 de ani, în această zi de 2 iulie 1776, pentru a-și exprima votul decisiv și pentru a asigura destinul glorios al Americii, al libertății și independenței”, a adăugat Trump.

Președintele american a anunțat și amplasarea statuii în cadrul expoziției „Spirit of '76”, organizată în Freedom Plaza din Washington.

„O statuie ecvestră care onorează contribuția esențială a lui Rodney reprezintă acum piesa centrală a expoziției «Spirit of '76» din Freedom Plaza, o nouă expoziție din Washington, D.C., dedicată eroilor și martirilor Revoluției Americane. Mergeți să o vedeți!”, a transmis Trump.

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Monumentul a fost îndepărtat în timpul protestelor din 2020

Statuia lui Caesar Rodney a fost inaugurată inițial în centrul orașului Wilmington în anul 1923 și a rămas timp de aproape un secol unul dintre simbolurile orașului și ale contribuției lui Rodney la independența americană.

În februarie 2008, pe când candida la președinția Statelor Unite, Barack Obama a organizat un miting electoral în fața monumentului.

În iunie 2020, după moartea lui George Floyd și pe fondul protestelor pentru justiție rasială, autoritățile din Wilmington au decis demontarea statuii pentru a evita eventuale incidente. istorice controversate.

Controverse legate de trecutul său de proprietar de sclavi

Controversa din jurul lui Caesar Rodney este legată de faptul că acesta a fost proprietar de sclavi. Potrivit relatărilor istorice, el a deținut la un moment dat până la 200 de persoane înrobite, după ce a moștenit plantația tatălui său.

Istoricii arată însă că Rodney a manifestat și anumite rezerve față de instituția sclaviei, fiind autorul unei inițiative legislative prin care încerca să interzică importul de sclavi în Delaware.

De asemenea, mai mulți dintre Părinții Fondatori ai Statelor Unite și foști președinți americani, inclusiv George Washington și Thomas Jefferson, au fost proprietari de sclavi.

Trump: „Dacă Caesar Rodney nu poate fi apărat...”

După îndepărtarea statuii în 2020, Donald Trump a condamnat decizia și a calificat-o drept parte a unei „epurări radicale” și rezultatul unui „revizionism istoric antiamerican extrem”.

„Dacă Caesar Rodney nu poate fi apărat, atunci nu există niciun principiu prin care ceilalți semnatari ai Declarației de Independență să poată fi protejați de o eliminare similară”, afirma Trump la acel moment.

După revenirea la Casa Albă, liderul republican a inițiat o serie de măsuri prin care urmărește schimbarea modului în care este prezentată istoria americană în instituțiile publice.

În aprilie, administrația Trump a decis readucerea statuii lui Caesar Rodney în spațiul public și amplasarea acesteia într-o poziție centrală în Freedom Plaza, la doar câteva sute de metri de Casa Albă.

Potrivit informațiilor făcute publice, lucrările de instalare realizate de Serviciul Parcurilor Naționale au costat peste jumătate de milion de dolari.