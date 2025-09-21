Venezuela se pregătește de un posibil război cu SUA cu antrenamente militare pentru civili. Trump amenință cu „consecințe incalculabile”

Autoritățile din Venezuela au început să antreneze civili pentru a se pregăti de un eventual atac al Statelor Unite, în contextul în care Donald Trump a lansat, sâmbătă, noi ameninţări.

Guvernul venezuelean a anunțat că tot mai mulți civili vor fi instruiți să folosească arme în cazul unui atac militar al Statelor Unite. Primele sesiuni de pregătire au fost organizate în diferite regiuni ale țării și au fost coordonate de armata națională, a declarat președintele Nicolas Maduro.

Liderul de la Caracas le-a cerut fermierilor să fie pregătiți și, dacă situația o va impune, să pună mâna pe arme pentru a apăra țara. „Poporul venezuelean spune imperiului: Opriți amenințările!”, a afirmat Maduro în fața acestora, adăugând că Venezuela este „mai unită ca oricând” în fața presiunilor externe, notează Agerpres.

Anunțul vine la doar câteva zile după ce forțele armate venezuelene au desfășurat exerciții militare pe insula La Orchila, situată în Marea Caraibilor, la aproximativ 65 de kilometri de coastă, pe fondul escaladării tensiunilor cu Washingtonul.

De partea cealaltă, administrația Trump a sporit presiunea diplomatică și militară asupra Venezuelei, în contextul în care președintele american și-a întărit campania împotriva imigrației ilegale și a ordonat înmulțirea expulzărilor.

Statele Unite au mobilizat recent mai multe nave de război în Caraibe, oficial pentru o operațiune antidrog, precum și zece avioane de vânătoare F-35 în Puerto Rico, teritoriu american din regiune.

Washingtonul acuză regimul Maduro că susține o vastă rețea de trafic de droguri care vizează Statele Unite și a anunțat distrugerea mai multor ambarcațiuni „narcoteroriste”.

În plus, Donald Trump a avertizat sâmbătă Venezuela cu posibile consecințe „incalculabile” dacă nu va accepta să primească înapoi „prizonierii și pacienții din spitalele psihiatrice” care, potrivit liderului american, ar fi fost „împinși” pe teritoriul SUA de autoritățile venezuelene.