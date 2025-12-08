search
Luni, 8 Decembrie 2025
Trump, îngrijorat de achiziția Warner Bros. de către Netflix: „Ar putea fi o problemă”

Publicat:

Președintele Donald Trump s-a arătat îngrijorat de planul Netflix de a cumpăra studioul de film Warner Brothers Discovery și serviciul de streaming HBO Max cu 72 de miliarde de dolari.

Donald Trump/FOTO: AFP
Donald Trump/FOTO: AFP

Potrivit BBC, președintele SUA, în cadrul unui eveniment desfășurat duminică, 7 decembrie, în Washington DC, a spus că Netflix are o „cotă de piață mare” și că mărimea combinată a firmelor „ar putea fi o problemă”.

Trump a adăugat că se va implica personal în decizia de a aproba sau nu tranzacția și a subliniat în mod repetat mărimea cotei de piață a Netflix.

De asemenea, el a spus că Ted Sarandos, co-CEO al Netflix, a vizitat recent Biroul Oval și l-a lăudat pentru munca sa la companie.

Am mult respect pentru el. Este o persoană grozavă”, a spus Trump. „A făcut una dintre cele mai mari performanțe din istoria filmului.”

Sarandos a recunoscut anterior că acordul i-ar fi putut surprinde pe investitori, dar a spus că este o șansă de a poziționa Netflix pentru succes în „deceniile ce vor urma”.

Vineri, Netflix a cumpărat studioul de film Warner Bros. printr-o tranzacție de 72 de miliarde de dolari. Achiziția include studiourile de film și televiziune, precum și serviciul de streaming HBO Max, în timp ce canalele TV prin cablu (inclusiv CNN) urmează să fie separate într-o companie distinctă.

Tranzacția planificată, care a stârnit îngrijorări în rândul unor persoane din industrie, urmează să fie aprobată de autoritățile de concurență. BBC a contactat Warner Bros, Netflix și Casa Albă pentru comentarii.

Acest acord între cele două companii americane aduce o schimbare seismică în industria divertismentului, unind serviciul de streaming plătit dominant la nivel mondial cu unul dintre cele mai vechi și mai venerate studiouri de la Hollywood.

Netflix nu a mai încheiat niciodată o tranzacție de o asemenea anvergură, însă a ajuns să fie cea mai valoroasă companie de la Hollywood, fără a beneficia de o bibliotecă de conținut sau de un studio, funcționând prin licențierea programelor de la alții și apoi prin extinderea către conținutul original.

Prin această achiziție, Netflix devine proprietarul rețelei HBO, împreună cu biblioteca sa de emisiuni de succes precum The Sopranos și The White Lotus. Activele Warner Bros. includ, de asemenea, studiourile sale vaste din Burbank, California, împreună cu o vastă arhivă de filme și seriale TV care include Harry Potter și Friends.

Divizia de concurență a Departamentului de Justiție al S.U.A., care supraveghează marile fuziuni, ar putea susține că tranzacția încalcă legea dacă afacerile combinate acoperă o cotă prea mare din piața de streaming.

Blair Westlake, director media și fostul președinte al grupului de televiziune și rețele al Universal Studios, a declarat pentru BBC că „singurele două elemente care contează” în ceea ce privește preocupările legate de concurență sunt combinația dintre Netflix și divizia de streaming HBO a Warner Brothers.

„Netflix nu este în domeniul producției de studio în modul în care este Warner Brothers, iar mărimea bibliotecii de filme și programe de televiziune pe care o deține Netflix este mică în comparație cu Warner”, a spus el.

Totuși, deși tranzacția cu Netflix i-ar oferi o poziție puternică în streamingul video, experții au spus că nu ar părea atât de dominantă dacă autoritățile de reglementare ar adopta o definiție mai largă, care să includă televiziunea prin cablu și cea tradițională, precum și YouTube, ca și concurenți.

Bill Kovacic, un fost președinte al autorității de supraveghere a concurenței din SUA, Comisia Federală pentru Comerț (FTC), a declarat remarcile lui Trump înseamnă că negocierile privind orice probleme legate de tranzacție „vor trece prin Casa Albă”.

SUA

