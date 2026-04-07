Mitul invincibilității americane este tot mai mult pus sub semnul întrebării chiar propriii analiști militari și politici. Analistul Scott Ritter trage un semnal de alarmă și susține că SUA riscă să își transforme soldații în „carne de tun”.

Statele Unite ale Americii au fost surprinse de apărarea Iranului, iar tot mai mulți experți americani susțin că administrația de la Washington nu a planificat corect operațiunea militară.

„Tot ce facem astăzi nu a fost planificat anterior, doamnelor și domnilor. Nu există un plan de război. Îl inventăm pe măsură ce înaintăm”. Sunt acuzațiile lui Scott Ritter, un cunoscut analist militar american, anterior ofițer de informații american în cadrul Corpului Pușcașilor Marini ai Statelor Unite și fost inspector de arme al Comisiei Speciale a Națiunilor Unite.

Nu există control aerian

Autor și comentator, Ritter a intrat în atenția presei americane din 2002, când a devenit analist militar în timpul Operațiunii Furtună în Deșert.

Aproape 25 de ani mai târziu, Scott Ritter a ieșit din nou la rampă, de această dată cu acuzații grave. El a spus că americanii nu au soluții în Iran din cauză că nu au controlul aerian în acest război, întocmai ca Rusia în Ucraina.

„Nu avem control asupra cerului sau mării. Am făcut totul de la distanță și am rămas fără rachete de croazieră. Acum trebuie să intrăm direct. Și pe măsură ce intrăm, aflăm că apărarea aeriană iraniană este foarte activă. Ne doboară dronele, au lovit un F-35... Nu avem controlul cerului așa cum sugerează el (n.a – se referă la generalul McKenzie - fost comandant al CENTCOM). El nu are habar despre ce vorbește”, a adăugat Ritter.

Și nu s-a oprit aici cu afirmațiile. Războiul nu a fost bine planificat, iar autoritățile mint, acuză el. Afirmațiile sale au venit în cadrul unui podcast găzduit de Daniel Davis, avertizor de integritate, și el celebru încă din 2012 când a scris un raport critic și un articol în Armed Forces Journal în care acuza conducerea militară de la acea vreme că minte în privința progreselor reale din războiul din Afganistan.

„Tot ce facem astăzi nu a fost planificat anterior, doamnelor și domnilor. Nu există un plan de război. Îl inventăm pe măsură ce înaintăm. McKenzie nu spune adevărul. Implică faptul că acesta este un plan. Nu există niciun plan, McKenzie!”, a mai spus expertul.

Militarii americani, „carne de tun”

Militarii americani care vor intra în Iran vor fi practic carne de tun, a sugerat Scott Ritter. El a amintit de Arnhem, unde a avut loc o bătălie sângeroasă în Al Doilea Război Mondial, cu multe victime.

„Vor muri. Și ce? Veți aduce parașutiști? Dumnezeu să-i binecuvânteze pe cei de la trupele aeroportutate. Dar știți ce? Pur și simplu vor sări și vor muri. Gândiți-vă la Arnhem. Gândiți-vă mai întâi la Divizia Aeropurtată Britanică (n.a. – parașutiștii britanici au fost decimați de germani în bătălia de la Arnhem). Asta i se va întâmpla oricărui parașutist. Vor muri. Delta Force? Permiteți-mi să vă spun un mic secret despre Delta Force: în Furtuna Deșertului, fiecare inserție a fost detectată. Nu se furișau, fugeau pentru viața lor din prima zi”, punctează el.

Scott Ritter s-a înscris în corul analiștilor militari și politici care acuză Statele Unite ale Americii că se comit crime de război și că SUA au încălcat dreptul internațional atunci când au decis să atace Iran.

Cei care au decis această acțiune sunt la fel de vinovați ca naziștii, care au fost, se știe, judecați în procesul de la Nürnberg, a susținut Scott Ritter: „Am fost îmbuibați cu aroganță și ignoranță. Este o combinație oribilă. Comitem un război de agresiune. Este aceeași crimă pentru care naziștii au fost spânzurați după Nürnberg. Comitem exact aceeași crimă.”

Pentru a învinge, Statele Unite ale Americii ar trebui să trimită o armată uriașă în Iran. Ar fi nevoie de peste un milion de oameni, crede el.

„Ar fi nevoie de 900.000 până la 1,2 milioane de militari pentru a-i învinge fizic pe iranieni. Dacă am putea face asta, dar nu cred că putem, pentru că logistica devine tot mai complicată cu fiecare kilometru înaintat.Tancurile nu merg la infinit. Se strică. Au nevoie de reparații. Motoarele trebuie revizuite. Unde faci asta în luptă?”, este opinia expertului.

Un război controversat

Gazda emisiunii, Daniel Davis, i-a dat dreptate. „Suntem exact în acel punct acum. Nu am nicio îndoială că militarii americani se vor descurca bine tactic, sunt foarte bine antrenați. Problema este că nu avem un plan. Aceasta este trădarea supremă: avem tineri americani grozavi care sunt dispuși să-și dea viața, dar îi trimitem înainte fără să fi gândit lucrurile până la capăt.”

Scott Ritter și-a continuat apoi acuzațiile: „Ce se întâmplă când te uiți în oglindă și spui: Totul a fost o minciună. Acești băieți au murit degeaba. Am ucis femei și copii fără motiv? Atunci spiritul este frânt. De aceea avem atât de mulți veterani care se sinucid în fiecare zi, pentru că războaiele în care i-am pus să lupte timp de 20 de ani nu au fost războaie juste.”

La final, el a făcut un apel la concetățenii săi și a afirmat că SUA nu este de partea corectă a istoriei. „Poporul american trebuie să înțeleagă: nu suntem de partea corectă a istoriei acum. Dacă nu corectăm cursul, nu mai trăim într-o republică constituțională. Avem un președinte care a renunțat la conceptul de lege”, a încheiat Scott Ritter.