Marți, 7 Aprilie 2026
Adevărul
Numărătoare inversă pentru Iran. Planul secret care poate paraliza Republica Islamică așteaptă ordinul lui Trump pentru a fi pus în aplicare

Război în Orientul Mijlociu
Momente de maximă tensiune pe scena internațională, cu ochii ațintiți asupra Washingtonului și Teheranului. Președintele american, Donald Trump, se află în fața uneia dintre cele mai delicate decizii ale mandatului său: un atac devastator asupra Iranului sau o nouă amânare a negocierilor, într-un joc de presiune dus la limită.

Teheranul sub bombele americoano-israeliene/FOTO:X

Potrivit informațiilor apărute în presa americană, inclusiv Axios, planul militar este deja pregătit și ar putea fi activat în orice moment. Scenariul prevede lovituri coordonate asupra infrastructurii critice a Iranului — poduri, centrale electrice și alte obiective strategice — într-o operațiune care ar putea paraliza țara în doar câteva ore.

Trump a stabilit marți ora 20:00 ET (miercuri, 3:30 a.m., ora Teheranului, miercuri 03:00 a.m, ora României) ca termen limită pentru un acord, după ce a emis duminică un mesaj prin care reînnoia amenințările cu bombardarea infrastructurii cheie iraniane dacă Teheranul nu deschide Strâmtoarea Ormuz. Vorbind luni, Trump a declarat că SUA are un plan conform căruia fiecare pod și centrală electrică din Iran ar putea fi distrusă până marți la miezul nopții. Anterior, el a amenințat că va ataca puțurile de petrol și uzinele de desalinizare a apei din Iran.

„Avem un plan prin care fiecare pod din Iran poate fi distrus până mâine noapte, iar fiecare centrală electrică va fi scoasă din funcțiune — în flăcări, explodând și inutilizabilă pentru mult timp. Le-ar lua 100 de ani să reconstruiască”, a declarat acesta, sugerând că nu este preocupat de posibilele implicații juridice ale unor astfel de acțiuni.

Un astfel de atac ar avea consecințe dramatice pentru populația civilă și ar risca să declanșeze un efect de domino în întreg Orientul Mijlociu, într-o regiune deja fragilă.

Diplomație sub presiune

În paralel, canalele diplomatice rămân deschise, cu actori regionali precum Pakistan, Egipt și Turcia încercând să evite o escaladare majoră.

Ambasadorul Iranului în Pakistan a declarat că eforturile „pozitive și productive” ale Islamabadului de a pune capăt războiului „se apropie de o etapă critică și sensibilă”.

„Rămâneți pe fază pentru mai multe”, a spus Reza Amiri Moghadam într-o postare pentru X, marți.

Pakistanul s-a poziționat ca mediator de pace în conflict, organizând întâlniri cu alți lideri din regiune și oferindu-se să găzduiască discuții între Iran și SUA, valorificând legăturile sale stabile cu ambele țări. Egiptul a fost, de asemenea, un interlocutor cheie.

Ministrul pakistanez de Externe a discutat luni seară cu omologul său egiptean, potrivit unui comunicat al ministerului pakistanez de Externe, publicat marți.

„Ambii lideri au subliniat necesitatea dezescaladării și a dialogului și au convenit să rămână îndeaproape implicați pe măsură ce situația evoluează”, se arată în declarație.

Totuși, în interiorul administrației americane nu există o poziție unitară: în timp ce unii oficiali susțin continuarea negocierilor, alții privesc cu scepticism orice nouă amânare.

Surse apropiate discuțiilor susțin că Donald Trump adoptă o poziție mai dură chiar decât unii dintre consilierii săi, analizând deja reacțiile la un posibil scenariu de atac, denumit sugestiv „Infrastructure Day” — o operațiune coordonată de lovire a infrastructurii vitale a Iranului.

În centrul crizei se află Strâmtoarea Ormuz, rută strategică pentru o mare parte din exporturile globale de petrol și gaze. Trump a emis în ultimele săptămâni mai multe ultimatumuri către Teheran, cerând redeschiderea acesteia și amenințând, în caz contrar, cu distrugerea infrastructurii energetice.

Presiuni din partea aliaților

În același timp, aliați importanți ai SUA, inclusiv premierul israelian Benjamin Netanyahu și lideri din statele din Golf, cer o poziție fermă și resping ideea unui armistițiu fără concesii majore din partea Iranului.

De cealaltă parte, Teheranul a transmis un răspuns la propunerile de pace, considerat „maximalist” de oficialii americani. Totuși, la Casa Albă există percepția că acesta face parte dintr-o strategie de negociere, nu dintr-un refuz categoric al dialogului. Mediatorii continuă discuțiile, deși avertizează că mecanismele decizionale din Iran sunt lente și complicate.

Potrivit unor surse, un plan comun americano-israelian de bombardare a instalațiilor energetice iraniene este deja finalizat și poate fi pus în aplicare imediat. Întrebarea care planează acum este dacă Washingtonul va alege calea diplomației sau pe cea a confruntării directe.

image
Trump îl ameninţă pe jurnalistul care a dezvăluit că un pilot american este căutat în Iran. „Va merge la închisoare”
digi24.ro
image
Meseria cu salarii ca în străinătate, dar cu deficit mare de angajați: „Ultimul a venit și a stat jumătate de zi”
stirileprotv.ro
image
Singura culoare în care nu trebuie să vopsești ouăle de Paște. Este mare păcat, potrivit credinței creștin-ortodoxe
gandul.ro
image
Presa maghiară: Dacia, situație extrem de gravă: România nu mai poate produce noile modele de mașini, mii de oameni riscă să rămână fără loc de muncă
mediafax.ro
image
Costel Gâlcă, scos la tablă după Rapid – U Cluj 1-2: „Bergodi i-a dat subiectele la pauză! Nu ai cum să pierzi meciul!”
fanatik.ro
image
Cine sunt actorii care au jucat falsa întâlnire dintre Nicușor Dan, Florian Coldea și Victor Ponta și ce relații au cu apropiați ai actualului președinte
libertatea.ro
image
Noi informații despre liderul suprem al Iranului: Mojtaba Khamenei este în stare gravă și primește îngrijiri medicale
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
"Gică Hagi s-a răzgândit!" Ce lovitură! Anunțul care dă peste cap toate calculele
digisport.ro
image
Scenariu catastrofal: de ce un atac asupra centralei de la Bushehr ar devasta țările din Golf
stiripesurse.ro
image
O pensionară aflată în vacanță în Turcia s-a trezit cu o factură de 16.600 € la mobil după ce și-a sunat de 4 ori soțul rămas acasă
antena3.ro
image
Cum va fi vremea de Paşte şi 1 Mai. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni
observatornews.ro
image
Gabi Tamaș L-A BĂTUT pe Aris Eram la Survivor! Șoc TOTAL: a fost dat afară INSTANT
cancan.ro
image
Casa de pensii, mesaj pentru 2.600.000 pensionari. „V-am transferat toți banii”. Când ajung pe card?
newsweek.ro
image
FOTO. Despărțirea anului. Manechinul l-a părăsit pe celebrul milionar
prosport.ro
image
Cum poți să faci grătar la curte fără teama de amendă. Regulile pe care trebuie să le respecți
playtech.ro
image
Claudiu Petrila i-a dezvăluit, în privat, lui Horia Ivanovici cea mai puternică adversară din play-off: „Clar ea!”
fanatik.ro
image
Cine e PSD-istul pus în fruntea instituției care gestionează rezervele de petrol din România. Numirea a fost făcută de Nicolae Ciucă
ziare.com
image
Diletta Leotta: "Duminică e Como - Inter, vrem să te vedem tuns!" Chivu i-a dat replica instant
digisport.ro
image
Situația devine alarmantă: aeroporturile Europei sunt în pragul unei crize de combustibil fără precedent
stiripesurse.ro
image
Reconstituirea. Fotograful Elenei Lasconi spune povestea pozelor trucate cu Nicușor Dan și cum s-a ajuns la publicare
cotidianul.ro
image
Gabriela Cristea e SUPERBĂ, după ce a dat jos zeci de kilograme. S-a topit pe picioare și arată într-un mare fel. A recunoscut, în sfârșit, ce a făcut. Culmea, nu e greu deloc deloc!
romaniatv.net
image
Marțea Mare din Săptămâna Patimilor. Ce este interzis total astăzi, când la Denie se citește Pilda celor zece fecioare
mediaflux.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Viktor Orbán, înlăturat de la putere după 16 ani în care a condus în Ungaria? Se află în cel mai dificil moment politic
actualitate.net
image
Codruța Filip dezvăluie ce s-a întâmplat după ce s-a întors de la „Desafio: Aventura”: „Deci… infidelitate. Din partea ta?”
click.ro
image
Vica Blochina este mai fericită ca niciodată. Vedeta a fost surprinsă în compania noului iubit, un bărbat „misterios”
click.ro
image
Soția lui Mircea Lucescu, un munte de suferință! Cu ce gest cavaleresc o dăduse gata, în studenție. Rică Răducanu: „Adio, gagici și șpriț!”
click.ro
Kate Middleton de Paște 2026 foto Profimedia jpg
„Ce păcat! E atât de tânără și de frumoasă!” Kate Middleton, luată în colimator de criticii regali. Ce nu-i iartă?
okmagazine.ro
Kate Middleton profimedia 1088811996 jpg
Detaliul dureros legat de apariția lui Kate Middleton pe care nimeni n-are curaj să-l comenteze
okmagazine.ro
Jennifer Aniston și Jim Curtis foto Profimedia jpg
Imaginea fericirii. Jennifer Aniston pare că și-a găsit sufletul pereche, după atâtea eșecuri amoroase
clickpentrufemei.ro
Figura umană de pe Giulgiul din Torino, imaginea originlă (stânga) și negativ (© Dianelos Georgoudis / Wikimedia Commons)
Giulgiul din Torino conține ADN provenit de la mai multe persoane
historia.ro
Click!

image
Ruxandra, fiica Ioanei Ginghină, va pleca de acasă. Motivul pentru care s-a luat această decizie
image
Codruța Filip dezvăluie ce s-a întâmplat după ce s-a întors de la „Desafio: Aventura”: „Deci… infidelitate. Din partea ta?”

OK! Magazine

image
Detaliul dureros legat de apariția lui Kate Middleton pe care nimeni n-are curaj să-l comenteze

Click! Pentru femei

image
Imaginea fericirii. Jennifer Aniston pare că și-a găsit sufletul pereche, după atâtea eșecuri amoroase

Click! Sănătate

image
Uiți frecvent numele oamenilor? Iată ce arată acest lucru!