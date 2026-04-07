Numărătoare inversă pentru Iran. Planul secret care poate paraliza Republica Islamică așteaptă ordinul lui Trump pentru a fi pus în aplicare

Momente de maximă tensiune pe scena internațională, cu ochii ațintiți asupra Washingtonului și Teheranului. Președintele american, Donald Trump, se află în fața uneia dintre cele mai delicate decizii ale mandatului său: un atac devastator asupra Iranului sau o nouă amânare a negocierilor, într-un joc de presiune dus la limită.

Potrivit informațiilor apărute în presa americană, inclusiv Axios, planul militar este deja pregătit și ar putea fi activat în orice moment. Scenariul prevede lovituri coordonate asupra infrastructurii critice a Iranului — poduri, centrale electrice și alte obiective strategice — într-o operațiune care ar putea paraliza țara în doar câteva ore.

Trump a stabilit marți ora 20:00 ET (miercuri, 3:30 a.m., ora Teheranului, miercuri 03:00 a.m, ora României) ca termen limită pentru un acord, după ce a emis duminică un mesaj prin care reînnoia amenințările cu bombardarea infrastructurii cheie iraniane dacă Teheranul nu deschide Strâmtoarea Ormuz. Vorbind luni, Trump a declarat că SUA are un plan conform căruia fiecare pod și centrală electrică din Iran ar putea fi distrusă până marți la miezul nopții. Anterior, el a amenințat că va ataca puțurile de petrol și uzinele de desalinizare a apei din Iran.

„Avem un plan prin care fiecare pod din Iran poate fi distrus până mâine noapte, iar fiecare centrală electrică va fi scoasă din funcțiune — în flăcări, explodând și inutilizabilă pentru mult timp. Le-ar lua 100 de ani să reconstruiască”, a declarat acesta, sugerând că nu este preocupat de posibilele implicații juridice ale unor astfel de acțiuni.

Un astfel de atac ar avea consecințe dramatice pentru populația civilă și ar risca să declanșeze un efect de domino în întreg Orientul Mijlociu, într-o regiune deja fragilă.

Diplomație sub presiune

În paralel, canalele diplomatice rămân deschise, cu actori regionali precum Pakistan, Egipt și Turcia încercând să evite o escaladare majoră.

Ambasadorul Iranului în Pakistan a declarat că eforturile „pozitive și productive” ale Islamabadului de a pune capăt războiului „se apropie de o etapă critică și sensibilă”.

„Rămâneți pe fază pentru mai multe”, a spus Reza Amiri Moghadam într-o postare pentru X, marți.

Pakistanul s-a poziționat ca mediator de pace în conflict, organizând întâlniri cu alți lideri din regiune și oferindu-se să găzduiască discuții între Iran și SUA, valorificând legăturile sale stabile cu ambele țări. Egiptul a fost, de asemenea, un interlocutor cheie.

Ministrul pakistanez de Externe a discutat luni seară cu omologul său egiptean, potrivit unui comunicat al ministerului pakistanez de Externe, publicat marți.

„Ambii lideri au subliniat necesitatea dezescaladării și a dialogului și au convenit să rămână îndeaproape implicați pe măsură ce situația evoluează”, se arată în declarație.

Totuși, în interiorul administrației americane nu există o poziție unitară: în timp ce unii oficiali susțin continuarea negocierilor, alții privesc cu scepticism orice nouă amânare.

Surse apropiate discuțiilor susțin că Donald Trump adoptă o poziție mai dură chiar decât unii dintre consilierii săi, analizând deja reacțiile la un posibil scenariu de atac, denumit sugestiv „Infrastructure Day” — o operațiune coordonată de lovire a infrastructurii vitale a Iranului.

În centrul crizei se află Strâmtoarea Ormuz, rută strategică pentru o mare parte din exporturile globale de petrol și gaze. Trump a emis în ultimele săptămâni mai multe ultimatumuri către Teheran, cerând redeschiderea acesteia și amenințând, în caz contrar, cu distrugerea infrastructurii energetice.

Presiuni din partea aliaților

În același timp, aliați importanți ai SUA, inclusiv premierul israelian Benjamin Netanyahu și lideri din statele din Golf, cer o poziție fermă și resping ideea unui armistițiu fără concesii majore din partea Iranului.

De cealaltă parte, Teheranul a transmis un răspuns la propunerile de pace, considerat „maximalist” de oficialii americani. Totuși, la Casa Albă există percepția că acesta face parte dintr-o strategie de negociere, nu dintr-un refuz categoric al dialogului. Mediatorii continuă discuțiile, deși avertizează că mecanismele decizionale din Iran sunt lente și complicate.

Potrivit unor surse, un plan comun americano-israelian de bombardare a instalațiilor energetice iraniene este deja finalizat și poate fi pus în aplicare imediat. Întrebarea care planează acum este dacă Washingtonul va alege calea diplomației sau pe cea a confruntării directe.