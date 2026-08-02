Războiul intră într-o nouă fază: din Golful Persic până la Kiev, liniile de confruntare se schimbă

Există momente în istorie în care conflictele nu mai evoluează separat, ci încep să se influențeze reciproc. Vara anului 2026 pare să fie unul dintre aceste momente. În Orientul Mijlociu, confruntarea dintre Iran și Statele Unite depășește etapa loviturilor punctuale și riscă să se transforme într-un conflict regional de amploare. În același timp, în Europa, războiul din Ucraina intră într-o fază în care lipsa interceptoarelor antiaeriene începe să cântărească aproape la fel de mult ca lipsa oamenilor sau a muniției.

Cele două crize se desfășoară la mii de kilometri distanță, însă sunt legate prin aceeași realitate strategică: resurse militare limitate, presiune asupra aliaților occidentali și o competiție tot mai intensă pentru controlul unor spații considerate vitale.

În Golf, conflictul a depășit deja confruntarea directă dintre Washington și Teheran. Tot mai multe state arabe sunt atrase în joc, fie prin operațiuni militare proprii, fie prin sprijin acordat unor coaliții regionale. Țările din Golf resimt efectele războiului atât din punct de vedere al securității, cât și al economiei. Atacurile asupra infrastructurii energetice și asupra rutelor maritime au început să afecteze direct interesele lor, iar guvernele încearcă să gestioneze o situație din ce în ce mai complicată, în condițiile în care perspectivele unui acord durabil cu Iranul rămân incerte, iar politica Statelor Unite continuă să fie greu de anticipat.

La celălalt capăt al continentului european, războiul din Ucraina a căpătat, în aceeași perioadă, accente dramatice.

În dimineața zilei de 1 august 2026, Rusia a lansat unul dintre cele mai puternice atacuri asupra Kievului din ultimele luni. Rachete balistice și drone de atac au lovit capitala ucraineană, provocând moartea a cel puțin nouă persoane și rănirea altor peste treizeci. Potrivit autorităților ucrainene, forțele ruse au folosit aproape 200 de drone și 35 de rachete, dintre care 27 au fost balistice, direcționate în principal asupra Kievului.

Cel mai îngrijorător mesaj nu a venit însă din bilanțul victimelor, ci din declarația președintelui Volodimir Zelenski. Liderul ucrainean a recunoscut public faptul că Ucraina a rămas fără interceptori pentru apărarea antiaeriană.

„A fost interceptată o singură rachetă balistică, pur și simplu pentru că nu mai există interceptori”, a transmis Zelenski.

Afirmația spune mai mult decât orice statistică despre presiunea la care este supus sistemul de apărare ucrainean. În lipsa muniției necesare, chiar și cele mai performante sisteme antiaeriene devin simple radare care urmăresc țintele fără a le mai putea opri.

În timpul vizitei sale la Casa Albă, desfășurată marți, Zelenski a încercat să transforme această vulnerabilitate într-un argument strategic adresat administrației americane. El i-a propus președintelui Donald Trump un schimb de capabilități: Statele Unite să continue sprijinul pentru apărarea antiaeriană a Ucrainei, iar Kievul să ofere acces la experiența acumulată în războiul cu drone și la tehnologiile dezvoltate în ultimii ani pentru combaterea aparatelor fără pilot rusești și iraniene. Este poate prima dată când Ucraina încearcă să se prezinte nu doar ca beneficiar al ajutorului occidental, ci și ca furnizor de expertiză militară într-un domeniu în care experiența de luptă depășește deja cea a multor armate NATO.

În paralel cu presiunea militară, Ucraina traversează și o perioadă de tensiune politică internă.

Protestele de susținere a fostului ministru al Apărării, Mihailo Fedorov, continuă aproape în fiecare seară. Fedorov, una dintre cele mai cunoscute figuri ale echipei lui Zelenski, a ocupat funcția de ministru al Apărării între 14 ianuarie și 15 iulie 2026, după ce, timp de mai mulți ani, fusese vicepremier și ministru al Transformării Digitale. El este asociat cu dezvoltarea platformei Diia, dar și cu integrarea rapidă a tehnologiei civile în sprijinul armatei ucrainene, inclusiv prin utilizarea sistemelor Starlink în primele luni ale invaziei ruse.

Interesant este și modul în care arată aceste manifestații.

Departe de imaginea clasică a unui protest tensionat, demonstrațiile nocturne au căpătat atmosfera unui festival urban. Participanții vin cu pancarte desenate manual, împart clătite și alte gustări, iar atmosfera amintește uneori mai degrabă de un eveniment comunitar decât de o confruntare politică. Dincolo de acest decor relaxat, mesajul protestatarilor este însă clar: demiterea generalului Oleksandr Sîrski este privită drept primul pas către schimbarea modului în care este condus războiul, mulți considerând că fostul comandant devenise un obstacol în calea reformelor militare. Situația rămâne însă complicată, iar orice soluție politică pare imposibilă fără compromisuri între conducerea de la Kiev, armată și societatea civilă.

Trump schimbă cursul crizei, dar Orientul Mijlociu rămâne pe marginea prăpastiei

În timp ce atenția lumii era concentrată asupra escaladării conflictului dintre Statele Unite și Iran, Donald Trump a făcut un anunț care a schimbat, cel puțin pentru moment, direcția celei mai grave crize din Orientul Mijlociu din ultimii ani.

După ce autorizase pregătirea unei noi lovituri militare împotriva Iranului, președintele american a anunțat, sâmbătă seara, suspendarea operațiunii. Potrivit declarației sale, Washingtonul și Teheranul ar fi ajuns la liniile generale ale unui acord care ar putea permite redeschiderea Strâmtorii Hormuz pentru navigația comercială și reluarea negocierilor privind programul nuclear iranian.

Mesajul a fost publicat pe platforma Truth Social și a avut efectul unei frâne temporare într-o confruntare care, cu doar câteva ore înainte, părea să se îndrepte spre o nouă rundă de bombardamente. În ultimele zile, atacurile iraniene asupra bazelor americane, schimburile de amenințări și pregătirile militare de ambele părți făcuseră ca regiunea să intre într-o stare de tensiune maximă. Anunțul lui Trump a redus temporar presiunea, fără însă a elimina cauzele care au generat criza.

Potrivit informațiilor publicate de The Wall Street Journal, administrația americană aprobase încă de vineri pregătirea unei noi lovituri asupra unor obiective iraniene. Scopul era creșterea presiunii asupra Teheranului și forțarea acestuia să revină la masa negocierilor.

Ulterior însă, Trump a declarat că Iranul, împreună cu mai multe state din Orientul Mijlociu, ar fi cerut Washingtonului să renunțe la operațiunea militară pentru a permite continuarea dialogului diplomatic. Mesajul sugerează că, în spatele declarațiilor publice și al demonstrațiilor de forță, continuă să existe canale de comunicare între actorii implicați.

Schimbarea de ton este cu atât mai spectaculoasă cu cât, cu doar câteva ore înainte, Trump avertizase că Statele Unite sunt pregătite să lovească Iranul cu un nivel de „forță, putere și teroare militară nemaivăzut de la Al Doilea Război Mondial”. În aceeași declarație, liderul american afirma că și Israelul ar fi acceptat să suspende orice nouă operațiune ofensivă până când negocierile vor arăta dacă există șanse reale pentru un acord.

Numai că realitatea din teren a continuat să contrazică optimismul diplomatic.

Chiar în ziua anunțului făcut de Trump, Iranul a lansat un atac cu drone asupra Kuweitului, unul dintre principalii aliați ai Statelor Unite în Golf. Autoritățile kuweitiene au anunțat că toate aparatele au fost interceptate înainte de a-și atinge țintele, însă episodul a demonstrat că escaladarea militară continuă, în pofida mesajelor privind reluarea dialogului.

În paralel, măsurile de precauție adoptate de Statele Unite și de aliații lor au confirmat că riscul unui conflict regional rămâne ridicat.

Ambasadele americane din Orientul Mijlociu le-au recomandat cetățenilor SUA să ia în calcul părăsirea regiunii, în timp ce mai multe companii aeriene și-au prelungit suspendarea curselor către statele din Golf. Washingtonul a avertizat, totodată, că unele spații aeriene ar putea fi închise dacă situația militară va continua să se deterioreze.

Hormuz rămâne cheia confruntării

În ciuda anunțului privind suspendarea atacului american, Strâmtoarea Hormuz continuă să fie centrul confruntării dintre Washington și Teheran.

Coridorul maritim prin care, înaintea conflictului, tranzita aproximativ 20% din exporturile mondiale de petrol rămâne practic blocat. Pentru piețele internaționale și pentru statele dependente de importurile energetice, aceasta este una dintre cele mai importante consecințe ale războiului.

Situația este agravată de incidentele navale care continuă să se producă în apropierea strâmtorii.

Vineri, o navă comercială a fost avariată după ce a fost lovită de un proiectil, iar o altă ambarcațiune a raportat o explozie produsă în apropierea sa. Potrivit organizației britanice UK Maritime Trade Operations (UKMTO), aceste incidente confirmă că una dintre cele mai importante rute maritime și energetice ale lumii rămâne extrem de vulnerabilă, indiferent de evoluția negocierilor diplomatice.

Conflictul depășește frontul iranian

În ultima lună, confruntarea dintre Statele Unite și Iran s-a extins dincolo de actorii principali și a început să antreneze tot mai multe state din regiune.

În Egipt, două nave pentru transportul gazului natural lichefiat au fost cuprinse de incendii în portul Damietta, după ce una dintre ele a fost lovită de o dronă. Până în prezent, niciun actor nu și-a asumat responsabilitatea pentru atac.

În același timp, rebelii Houthi, sprijiniți de Iran, au anunțat blocarea transporturilor petroliere saudite prin Marea Roșie, extinzând astfel confruntarea asupra unei alte rute maritime strategice pentru comerțul mondial.

Pe un alt front, Arabia Saudită a acuzat milițiile irakiene susținute de Teheran că au atacat instalații petroliere saudite și a răspuns prin lovituri aeriene asupra unor obiective din Irak, operațiuni desfășurate în coordonare cu Statele Unite.

Toate aceste evoluții arată că, în pofida încercărilor de reluare a dialogului dintre Washington și Teheran, conflictul continuă să se extindă prin intermediul actorilor regionali, iar riscul unei noi escaladări rămâne ridicat.

Marea Roșie și noua arhitectură de securitate: de ce încearcă Arabia Saudită să construiască propria alianță

În Orientul Mijlociu, alianțele se construiesc rareori peste noapte, chiar dacă declarațiile politice încearcă adesea să lase această impresie. De cele mai multe ori, entuziasmul unei reuniuni internaționale este urmat de luni sau chiar ani de negocieri, iar diferența dintre o fotografie de familie și o alianță militară funcțională este mult mai mare decât pare la prima vedere.

Exact într-un astfel de moment se află și inițiativa lansată la Riad, unde paisprezece state – printre care Turcia, Pakistan, Kuweit, Bahrain, Qatar, Iordania și Egipt – au semnat o declarație comună de sprijin pentru viitoarea Multinational Maritime Defense Alliance, proiectul prin care Arabia Saudită încearcă să creeze o nouă structură de securitate în Marea Roșie. Din cele 51 de state invitate, 43 au participat la reuniune, însă niciunul dintre semnatari nu și-a asumat, cel puțin deocamdată, obligații militare concrete. Documentul exprimă susținere politică, nu angajamente operaționale.

Acest lucru spune multe despre atmosfera strategică din regiune.

Participarea numeroasă reflectă îngrijorarea tot mai mare față de securitatea Mării Roșii și a rutelor comerciale care o traversează. În schimb, prudența statelor participante arată că puține sunt dispuse, deocamdată, să împartă costurile și riscurile unei alianțe militare permanente.

Trump și ecuația imposibilă a celor două războaie

Pentru Arabia Saudită, inițiativa are însă o logică foarte clară.

În ultimii aproape trei ani, atacurile lansate de rebelii Houthi, sprijiniți de Iran, au demonstrat că o grupare relativ redusă ca dimensiuni poate afecta una dintre cele mai importante rute comerciale ale lumii. Dronele și rachetele antinavă au obligat numeroși armatori să renunțe la traversarea Mării Roșii și să ocolească Africa prin Capul Bunei Speranțe, ceea ce a însemnat costuri suplimentare, întârzieri și perturbări importante ale comerțului mondial.

Experiența operațiunii Prosperity Guardian, coordonată de Statele Unite, a evidențiat și limitele coalițiilor conduse de Washington în această regiune. Participarea statelor a fost inegală, multe guverne arabe au evitat să fie asociate public cu o inițiativă americană, iar rezultatele militare au rămas limitate în raport cu capacitatea houthilor de a continua atacurile.

De aici pornește și calculul strategic al Riadului.

O alianță coordonată de Arabia Saudită are șanse mai mari să fie acceptată de statele arabe decât una condusă direct de Statele Unite. Pentru multe capitale din regiune, diferența nu este doar simbolică, ci ține și de legitimitatea politică a unei eventuale intervenții.

Rolul Turciei

Printre statele care și-au exprimat sprijinul, Turcia ocupă o poziție aparte.

Ankara este membră NATO, dispune de a doua armată ca mărime din Alianță, are interese economice și militare în Marea Roșie, inclusiv prin baza militară din Somalia, întreține relații economice solide cu Arabia Saudită și, în același timp, păstrează canale de dialog deschise cu Iranul.

Din această perspectivă, sprijinul acordat proiectului saudit nu trebuie interpretat ca o aliniere automată împotriva Teheranului. Mai degrabă, el continuă politica externă pe care Turcia o practică de mai mulți ani: aceea de a fi prezentă în toate dosarele regionale importante, fără a rupe complet legăturile cu niciuna dintre tabere. Este aceeași strategie pe care Ankara a aplicat-o în Marea Neagră, în Caucaz și pe alte teatre de criză, încercând să își păstreze simultan rolul de aliat, mediator și actor regional autonom.

De ce contează Pakistanul

Și prezența Pakistanului ridică întrebări.

Islamabadul este singurul stat cu armament nuclear dintre semnatarii declarației și, spre deosebire de Turcia, nu are interese maritime directe comparabile în Marea Roșie. Totuși, relația strategică dintre Pakistan și Arabia Saudită este una veche, construită în decenii de cooperare militară, sprijin financiar și interese comune în regiunea Golfului.

În acest context, semnătura Pakistanului pare să reprezinte mai degrabă un gest de susținere politică față de unul dintre principalii săi parteneri decât angajamentul pentru o viitoare participare militară extinsă. Pentru Islamabad, este și o investiție diplomatică într-un moment în care economia sa continuă să depindă de sprijinul financiar al statelor din Golf.

Absențele spun la fel de multe ca prezențele

La fel de importante sunt însă statele care nu au semnat declarația.

Omanul și Emiratele Arabe Unite lipsesc de pe lista participanților, iar această absență reflectă diferențele de abordare existente chiar în interiorul Consiliului de Cooperare al Golfului.

Oman și-a construit politica externă pe rolul de mediator între Iran și Occident și a evitat constant să intre în alianțe care ar putea compromite această poziție.

Emiratele Arabe Unite au urmat, în ultimii ani, o strategie de reducere a tensiunilor cu Teheranul. Retragerea graduală din Yemen și dezvoltarea relațiilor economice cu Iranul indică o abordare diferită de cea promovată de Arabia Saudită.

În acest context, lipsa celor două state de la Riad evidențiază faptul că nici măcar în interiorul Golfului nu există o poziție comună privind modul în care trebuie gestionată confruntarea cu Iranul și cu rebelii Houthi.

O declarație politică nu înseamnă încă o alianță militară

Există însă o diferență esențială între documentul semnat la Riad și o alianță funcțională.

Diplomații implicați în negocieri fac distincția între declarația politică adoptată acum și viitoarea cartă a organizației, document care urmează să stabilească structura de comandă, regulile de funcționare, obligațiile statelor membre și mecanismele de luare a deciziilor.

Istoria Orientului Mijlociu este plină de proiecte regionale care au început cu declarații ambițioase și s-au blocat atunci când a venit momentul asumării obligațiilor concrete.

Fără o comandă unificată, reguli clare de angajare, mecanisme de finanțare și responsabilități precise, noua alianță rămâne, pentru moment, mai degrabă o expresie a solidarității politice decât o forță capabilă să protejeze efectiv convoaiele comerciale sau să coordoneze operațiuni navale complexe.

Ce înseamnă acest lucru pentru România

Privită de la București, această inițiativă pare îndepărtată geografic, dar ridică probleme familiare.

România cunoaște deja provocările protejării unui coridor maritim aflat sub amenințarea dronelor și a atacurilor asimetrice. Experiența exporturilor ucrainene prin Marea Neagră și atacurile repetate asupra infrastructurii portuare de la Dunăre arată că securitatea unei rute comerciale nu mai depinde doar de prezența unor nave de război, ci și de capacitatea de a integra supravegherea, apărarea antiaeriană și reacția rapidă.

Diferența majoră este că NATO dispune deja de o arhitectură instituțională și de mecanisme de comandă integrate, în timp ce Arabia Saudită încearcă acum să construiască de la zero o structură similară. Tocmai de aceea, concluzia pentru România nu este să privească de la distanță experimentul saudit, ci să se asigure că mecanismele existente în Marea Neagră sunt folosite la capacitatea lor maximă și adaptate amenințărilor actuale, înainte ca acestea să devină și aici la fel de complexe ca în Marea Roșie.

O alianță care se construiește sub presiunea războiului

Dacă noua alianță maritimă propusă de Arabia Saudită va ajunge sau nu să funcționeze efectiv rămâne o întrebare deschisă. Experiența arată însă că, în Orientul Mijlociu, adevărata provocare nu este semnarea unei declarații politice, ci transformarea ei într-o structură capabilă să ia decizii rapide și să acționeze unitar atunci când apar crize.

Când Riadul renunță la prudență: o nouă geometrie a războiului cu Iranul

Acesta este testul pe care îl are acum în față Multinational Maritime Defense Alliance.

Chiar dacă viitoarea cartă a organizației va fi finalizată și ratificată de statele participante, dificultățile abia atunci vor începe. O coaliție formată din paisprezece sau chiar mai multe state, fiecare cu propriile interese economice, politice și strategice în raport cu Iranul, va trebui să demonstreze că poate lua decizii operative într-un ritm compatibil cu realitatea câmpului de luptă.

Iar această realitate s-a schimbat radical.

Atacurile lansate de rebelii Houthi nu mai seamănă cu amenințările maritime clasice. Dronele, rachetele antinavă și loviturile oportuniste împotriva navelor comerciale obligă orice forță navală să reacționeze în minute, nu în zile. Într-un asemenea mediu, timpul necesar consultărilor politice dintre numeroși aliați poate deveni el însuși o vulnerabilitate.

Marile coaliții au avantajul legitimității internaționale și al unei baze politice mai largi. În schimb, ele pierd aproape întotdeauna din viteză și flexibilitate. Iar într-un spațiu precum Marea Roșie, unde un atac poate apărea fără avertisment și poate bloca una dintre cele mai importante rute comerciale ale lumii, întârzierile decizionale pot avea consecințe economice și militare majore.

Din acest motiv, este posibil ca viitoarea alianță să funcționeze diferit față de modelul clasic al unei forțe navale integrate.

Mai degrabă decât o structură permanentă, cu comandă unică și unități proprii, alianța ar putea deveni o umbrelă politică sub care diferite grupuri de state să desfășoare operațiuni comune, în funcție de interesele și disponibilitatea fiecăruia. Ar fi un model apropiat de cel folosit frecvent de coalițiile occidentale în ultimele două decenii, unde legitimitatea este colectivă, dar execuția operațională rămâne adesea în sarcina unor grupuri restrânse de participanți.

Ce lecție oferă această inițiativă pentru România

Privită de la București, întreaga discuție despre Marea Roșie poate părea îndepărtată. În realitate, problemele pe care încearcă să le rezolve Arabia Saudită sunt surprinzător de apropiate de cele cu care se confruntă deja flancul estic al NATO.

România are propria experiență în protejarea unui coridor maritim aflat sub presiunea unui conflict. Exporturile ucrainene prin Marea Neagră și prin coridorul dunărean au demonstrat cât de vulnerabile pot deveni rutele comerciale atunci când sunt amenințate de drone, mine navale sau atacuri asupra infrastructurii portuare.

Din această perspectivă, ceea ce se întâmplă astăzi în Marea Roșie reprezintă mai puțin o situație exotică și mai mult un studiu de caz despre modul în care se schimbă securitatea maritimă în secolul XXI.

Există însă și o diferență fundamentală.

România și celelalte state riverane Mării Negre beneficiază deja de ceea ce Arabia Saudită încearcă acum să construiască: o alianță militară consolidată, cu mecanisme instituționale, structuri de comandă și proceduri de cooperare dezvoltate în decenii de existență a NATO.

Acest avantaj nu trebuie însă confundat cu lipsa problemelor.

Faptul că NATO dispune de o infrastructură instituțională solidă nu înseamnă automat că toate instrumentele sale sunt folosite la întreaga capacitate. În Marea Neagră, prezența navală aliată rămâne limitată în raport cu amploarea amenințărilor, iar apărarea împotriva dronelor și coordonarea dintre statele riverane continuă să fie dezvoltate și adaptate pe măsură ce războiul din Ucraina oferă noi lecții operaționale.

În fond, acesta este poate cel mai important mesaj al întregii inițiative saudite.

Construirea unei alianțe funcționale este un proces lung, costisitor și dificil, chiar și atunci când există voință politică. Riadul încearcă să ridice de la zero o arhitectură regională de securitate într-un moment în care amenințarea este deja prezentă.

Pentru România și pentru NATO, lecția este diferită.

Provocarea nu este construirea unei alianțe noi, ci adaptarea rapidă a uneia care există deja. Experiența ultimilor ani arată că amenințările maritime nu mai vin doar din partea unor flote clasice, ci și din combinația dintre drone aeriene, drone navale, rachete ieftine și atacuri asupra infrastructurii civile. Într-un asemenea mediu, avantajul nu îl are neapărat cel care dispune de cele mai multe nave sau de cele mai sofisticate arme, ci cel care reușește să ia decizii mai repede și să integreze mai eficient toate aceste capabilități.

Iar aceasta este, probabil, adevărata miză a competiției strategice care se desfășoară astăzi atât în Marea Roșie, cât și în Marea Neagră: nu doar cine are mai multă putere militară, ci cine reușește să transforme mai repede această putere într-o capacitate reală de reacție.