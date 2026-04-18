Trump anunță întâlnire „istorică” cu Xi Jinping: „Va fi una specială, se vor realiza multe lucruri!”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că întâlnirea sa cu președintele Chinei, Xi Jinping, va avea un caracter „special” și ar putea fi chiar „istorică”, potrivit unei postări publicate pe platforma sa de social media, Truth Social.

„Președintele Xi (Jinping) este foarte bucuros că Strâmtoarea Hormuz este deschisă și/sau se deschide rapid”, a transmis liderul american în mesajul său.

Trump a subliniat, de asemenea, importanța viitoarei întrevederi cu omologul său chinez, afirmând că aceasta „va fi una specială și, potențial, istorică”.

„Aștept cu nerăbdare să fiu alături de președintele Xi. Se vor realiza multe lucruri!”, a adăugat președintele SUA.

Donald Trump nu a oferit însă detalii cu privire la data exactă a întâlnirii cu liderul de la Beijing.

Zilele trecute, liderul american a afirmat că decizia privind deschiderea Strâmtorii Ormuz ar fi fost luată în urma unor discuții private cu președintele Chinei, Xi Jinping.

Trump a spus că Beijingul este „mulțumit” de redeschiderea strâmtorii, un punct strategic esențial pentru transportul global de petrol.

„China este foarte fericită că deschid definitiv Strâmtoarea Ormuz. Fac asta și pentru ei, și pentru întreaga lume. O astfel de situație nu se va mai repeta niciodată. Au fost de acord să nu mai trimită arme în Iran. Președintele Xi mă va îmbrățișa cu căldură când voi ajunge acolo, peste câteva săptămâni. Lucrăm împreună în mod inteligent și foarte bine! Nu e asta mai bine decât să ne luptăm??? DAR ȚINEȚI MINTE, suntem foarte buni la luptă, dacă trebuie – mult mai buni decât oricine altcineva!!!”, a transmis Trump, potrivit mesajului citat.