Video Departamentul de Stat al SUA oferă cinci milioane de dolari pentru arestarea unui lider al bandei criminale venezuelene Tren de Aragua

Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii a anunțat, miercuri, oferirea unei recompense de cinci milioane de dolari pentru informaţii care să ducă la arestarea unui lider al bandei criminale venezuelene Tren de Aragua.

„Această bandă transnaţională de o violenţă extremă reprezintă o ameninţare criminală mortală pentru întregul continent american", a subliniat Departamentul de Stat în comunicatul său, relatează AFP, citată de Agerpres.

Liderul pe care se pune recompensa este Mosquera Serrano, în vârstă de 37 de ani, care se află pe lista celor mai căutaţi zece fugari a FBI-ului, iar TdA, o grupare criminală transnaţional specializată în răpiri, extorcare şi asasinate, se află din februarie a.c. pe lista americană a organizaţiilor teroriste străine.

În ianuarie, Mosquera Serrano a fost pus sub acuzare în Texas sub acuzaţia de conspiraţie la trafic internaţional de cocaină, iar în aprilie a fost inculpat şi pentru furnizare de sprijin material unei organizaţii teroriste străine.

Departamentul Trezoreriei SUA a anunţat, în paralel, sancţiuni împotriva a 11 persoane legate de TdA, inclusiv actriţa şi modelul venezuelean Jimena Araya Navarro, în vârstă de 42 de ani, cunoscută sub numele de „Rosita".

„Cartelurile teroriste barbare nu mai pot opera cu impunitate peste graniţele noastre”

Actrița face parte dintr-o reţea de cinci persoane afiliate industriei divertismentului care au oferit sprijin material TdA, potrivit Ministerului american al finanţelor.

„Sub preşedinţia lui Donald Trump, cartelurile teroriste barbare nu mai pot opera cu impunitate peste graniţele noastre", a asigurat într-un comunicat secretarul Trezoreriei, Scott Bessent.

Bessent a adăugat:

„Vom continua să folosim toate instrumentele de care dispunem pentru a-i elimina pe aceşti terorişti din sistemele financiare americane şi globale şi pentru a-i proteja pe cetăţenii americani"