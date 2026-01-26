Donald Trump, criticat dur de foștii președinți americani după uciderea unui protestatar de către agenții ICE, în Mineapolis

Foștii președinți Bill Clinton și Barack Obama l‑au criticat dur pe președintele american Donald Trump în contextul uciderii lui Alex Pretti, un cetățean american de 37 de ani, de către agenți federali în Minneapolis. Cei doi lideri democrați au acuzat administrația Trump de minciună și gestionare inadecvată a intervenției, cerând cetățenilor să își apere valorile democratice fundamentale.

Incidentul a avut loc sâmbătă, în timpul unui protest împotriva poliției de imigrare (ICE), unde Pretti a fost împușcat mortal de agenți federali. Familia victimei și numeroși martori pun la îndoială versiunea oficială a autorităților, iar imaginile video publicate pe rețelele sociale contrazic unele dintre declarațiile inițiale ale administrației federale, potrivit relatărilor media internaționale.

Barack Obama a numit tragedia de la Minneapolis un „apel la trezire” pentru americani, susținând că valorile fundamentale ale democrației sunt tot mai mult atacate, și a îndemnat cetățenii să se ridice împotriva injustițiilor. Într‑un comunicat, el a spus că este responsabilitatea fiecărui american să protejeze libertățile fundamentale și să ceară responsabilitate guvernului.

Bill Clinton a mers mai departe, acuzând că administrația Trump a dezinformat publicul și a minimalizat violența cu care forțele federale au răspuns protestelor. El a criticat, de asemenea, arestările și violența împotriva protestatarilor și i‑a îndemnat pe americani să se ridice și să vorbească deschis în apărarea valorilor democratice.

Pe de altă parte, Trump a respins criticile directe la adresa agenților și a încercat să transfere responsabilitatea asupra autorităților locale și a democraților, acuzându‑i că au creat un „haos” care ar fi dus la pierderea de vieți. Administrația sa a susținut că agentul implicat a acționat în legitimă apărare, declarație contestată de imagini și mărturii care sugerează că Pretti nu reprezenta o amenințare directă în momentul în care a fost împușcat.

Moartea lui Alex Pretti a intensificat tensiunile deja existente în Minneapolis, declanșând proteste la temperaturi scăzute și adunări în fața memorialelor improvizate în memoria lui. Protestele au atras sprijin larg din partea comunității locale și a unor comisii politice care cer responsabilitate și schimbări în modul de operare al agențiilor federale de aplicare a legii.