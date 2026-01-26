search
Luni, 26 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Donald Trump, criticat dur de foștii președinți americani după uciderea unui protestatar de către agenții ICE, în Mineapolis

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Foștii președinți Bill Clinton și Barack Obama l‑au criticat dur pe președintele american Donald Trump în contextul uciderii lui Alex Pretti, un cetățean american de 37 de ani, de către agenți federali în Minneapolis. Cei doi lideri democrați au acuzat administrația Trump de minciună și gestionare inadecvată a intervenției, cerând cetățenilor să își apere valorile democratice fundamentale.

Președintele american Donald Trump. FOTO: Profimedia
Președintele american Donald Trump. FOTO: Profimedia

Incidentul a avut loc sâmbătă, în timpul unui protest împotriva poliției de imigrare (ICE), unde Pretti a fost împușcat mortal de agenți federali. Familia victimei și numeroși martori pun la îndoială versiunea oficială a autorităților, iar imaginile video publicate pe rețelele sociale contrazic unele dintre declarațiile inițiale ale administrației federale, potrivit relatărilor media internaționale.

Barack Obama a numit tragedia de la Minneapolis un „apel la trezire” pentru americani, susținând că valorile fundamentale ale democrației sunt tot mai mult atacate, și a îndemnat cetățenii să se ridice împotriva injustițiilor. Într‑un comunicat, el a spus că este responsabilitatea fiecărui american să protejeze libertățile fundamentale și să ceară responsabilitate guvernului.

Bill Clinton a mers mai departe, acuzând că administrația Trump a dezinformat publicul și a minimalizat violența cu care forțele federale au răspuns protestelor. El a criticat, de asemenea, arestările și violența împotriva protestatarilor și i‑a îndemnat pe americani să se ridice și să vorbească deschis în apărarea valorilor democratice.

Pe de altă parte, Trump a respins criticile directe la adresa agenților și a încercat să transfere responsabilitatea asupra autorităților locale și a democraților, acuzându‑i că au creat un „haos” care ar fi dus la pierderea de vieți. Administrația sa a susținut că agentul implicat a acționat în legitimă apărare, declarație contestată de imagini și mărturii care sugerează că Pretti nu reprezenta o amenințare directă în momentul în care a fost împușcat.

Moartea lui Alex Pretti a intensificat tensiunile deja existente în Minneapolis, declanșând proteste la temperaturi scăzute și adunări în fața memorialelor improvizate în memoria lui. Protestele au atras sprijin larg din partea comunității locale și a unor comisii politice care cer responsabilitate și schimbări în modul de operare al agențiilor federale de aplicare a legii.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Revoltă în comuna bunicilor ucigașului lui Mario: Băiatul a fost scos din casă de jandarmi, iar tatăl a fost găsit ascuns în pod
digi24.ro
image
Cum poți rămâne fără toți banii din conturi ori fără identitatea digitală. Hackerii aplică metoda „password spraying”
stirileprotv.ro
image
După iarnă, ca după război. Străzile din București par bombardate, iar șoferii fac slalom printre cratere. Unde se află cea mai mare groapă din Capitală
gandul.ro
image
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
mediafax.ro
image
Câți bani vrea să ia Ciprian Ciucu de la primăriile de sector. O luptă pe miliarde de lei pentru controlul bugetului Bucureștiului
fanatik.ro
image
Afacerile familiei lui Laurențiu Blaga, șeful Agenției de Cadastru și Publicitate Imobiliară: zeci de contracte de cadastrare plătite din bani publici
libertatea.ro
image
Radu Miruță revine asupra declarației despre Ceaușescu, după valul de reacții: „Sacrificarea libertății nu e patriotism”
digi24.ro
image
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
gsp.ro
image
Ion Țiriac a auzit ce a spus Călin Popescu Tăriceanu, a luat microfonul și i-a dat o replică memorabilă
digisport.ro
image
Sondaj CURS, ianuarie 2026: AUR își consolidează prima poziție, dar partidele din coaliție au încă majoritate
stiripesurse.ro
image
Un bărbat cardiac a murit după ce farmacia i-a eliberat din greșeală medicamentele pentru diabet ale altui pacient
antena3.ro
image
Vânătoarea ucigaşului lui Mario, transmisă live pe TikTok. 200 de oameni s-au strâns în faţa casei bunicilor
observatornews.ro
image
Surpriză colosală: Călin Donca, eliminat de la Survivor? Antena 1 a divulgat secretul
cancan.ro
image
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
prosport.ro
image
Comportament greu de explicat: ce a făcut ucigașul lui Mario Berinde imediat după ce l-a atacat
playtech.ro
image
Dezvăluiri șocante! Antrenorul român care a câștigat Liga Campionilor la fotbal a fost agent al Securității! Care era numele de cod
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
S-a terminat: OUT, după umilința FCSB-ului cu CFR! Gigi Becali: ”E prima măsură pe care o iau”
digisport.ro
image
De ce NU trebuia huiduit Nicusor Dan
stiripesurse.ro
image
Copilul de 13 ani care l-a omorât pe Mario a fost...
kanald.ro
image
VIDEO Tatăl lui Mario, adus la capelă sub escortă. Ținut de forțele de ordine, bărbatul își strigă durerea: „Mario, unde ești? Mario, de ce m-ai lăsat…”
wowbiz.ro
image
Un fenomen mai „periculos” decât vortexul polar urmează în luna februarie, un nou ciclon-bombă aduce ninsori
romaniatv.net
image
Ajutor financiar pentru românii care nu au bani de facturi. Cine poate primi sprijinul
mediaflux.ro
image
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
gsp.ro
image
Ingredientul care îți îmbolnăvește creierul, dacă îl consumi după masă
actualitate.net
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Dieta cu 5 mese pe zi a Ancăi Țurcașiu. Așa se menține în formă la 55 de ani: „ Mi-am dat seama că nu-mi place carnea și am renunțat la ea”
click.ro
image
Primul tren de mare viteză din România va lega două mari orașe pe un traseu de aproape 800 de kilometri
click.ro
image
Un film românesc, numărul 1 pe Netflix la doar o zi după ce a fost încărcat pe platformă
click.ro
Prințul Bernhard și Prințesa Annette ai Olandei foto GettyImages 56237823 (5) jpg
Despărțire șocantă la început de 2026. Prințul îi spune adio soției după 25 de ani de mariaj și divorțează brusc
okmagazine.ro
Kate Middleton, Prințul William foto profimedia 1068330192 jpg
E uitucă, bea prea mult și are un nou bărbat în viața ei. Secretele lui Kate Middleton, dezvăluite în premieră!
okmagazine.ro
? ??? ??? ?????? ???? ?? ???????? ????????? ??????? webp
Tiarele regale. O contesă dezvăluie „codul” bijuteriilor purtate de Prințesa de Wales
clickpentrufemei.ro
Tanc T-54 expus în Muzeul Militar din Verkhnyaya Pyshma (© Wikimedia Commons)
Înfometarea sistematică a locuitorilor din Uniunea Sovietică pentru armament
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce pun japonezii în omletă, ca să iasă atât de bună și pufoasă. Arată ca un pandișpan și are un gust excelent
image
Dieta cu 5 mese pe zi a Ancăi Țurcașiu. Așa se menține în formă la 55 de ani: „ Mi-am dat seama că nu-mi place carnea și am renunțat la ea”

OK! Magazine

image
Charlene de Monaco a împlinit 48 de ani. Cum e viața în prezent pentru Prințesă și cum a fost sărbătorită duminică

Click! Pentru femei

image
Tiarele regale. O contesă dezvăluie „codul” bijuteriilor purtate de Prințesa de Wales

Click! Sănătate

image
Ai aceste lucruri în portofel? Scapă de ele astazi!