Aryna Sabalenka a fost cerută în căsătorie. Iubitul său a îngenuncheat la Indian Wells

Aryna Sabalenka (1 WTA) a fost cerută în căsătorie. Jucătoarea de tenis din Belarus are 27 de ani.

Sportiva a primit emoționantă întrebarea „Vrei să fii soția mea” de la partenerul ei, Georgios Frangulis, la turneul de la Indian Wells, care programează în această seară primele meciuri de pe tabloul principal.

Pe terenul californian, gazda unora dintre cele mai prestigioase meciuri din circuit, Frangulis a îngenuncheat, surprinzând-o pe Sabalenka într-un cadru încărcat de semnificație sportivă și emoțională.

Răspunsul Arynei a venit imediat: „Da”!. Un moment romantic care a îmbinat viața ei privată și cariera sportivă, pe fundalul unuia dintre cele mai îndrăgite turnee din calendarul internațional.