Miercuri, 4 Martie 2026
Lucie Portman, soția ambasadorului Marii Britanii la București, și-a sărbătorit ziua de naștere într-un cadru exclusivist, la Muzeul de Artă Recentă

Publicat:

Muzeul de Artă Recentă din București a găzduit, în urmă cu câteva zile, un eveniment special. Lucie Portman, soția ambasadorului Marii Britanii la București, Giles Portman, a ales să își sărbătorească ziua de naștere într-un decor rafinat, transformat pentru o seară într-un spațiu dedicat artei, vinului și conversațiilor elegante, potrivit Click!

Lucie și Gill Portman, alături de o parte dintre invitați. FOTO Daniel Angelescu
Atmosfera de la Muzeul de Artă Recentă, situat pe Bulevardul Primăverii nr. 15, a fost una festivă și sofisticată. Lucie Portman și soțul său, Gill Portman, au primit invitații într-un decor artistic aparte, ales cu grijă pentru a reflecta pasiunea pentru cultură și eleganță.

Tema serii – „Artă și vin” – a fost pusă în valoare printr-o selecție de vinuri fine și printr-o expoziție dedicată artistului Ștefan Bertalan, care a completat perfect atmosfera exclusivistă a evenimentului.

Invitați de top la ziua soției ambasadorului Marii Britanii

Invitații au avut ocazia să admire lucrările expuse, să socializeze și să se bucure de un cadru relaxat, dar rafinat. Printre cei prezenți s-au numărat Andreea Esca și Alexandre Eram, Amalia Năstase, Cristina Bâtlan de la „Imperiul Leilor”, Andreea Raicu, Mihaela și Mircea Geoană, Maria Andrei, designerul Alex Ciucu, Jean Valvis, Alessandra Stoicescu, însoțită de partenerul ei de viață, Sergiu Constantinescu, dar și Raluca Turcan, alături de numeroase oficialități și reprezentanți ai mediului de afaceri.

„A fost o seară de excepție, plină de rafinament și bucurie, într-un cadru elegant și primitor. Lucie Portman , soția Excelenței Sale Giles Portman, a fost sărbătorita acestei seri. O gazdă caldă, distinsă și plină de farmec, care a făcut ca ziua să fie cu adevărat memorabilă. Atmosfera a fost deschisă, elegantă și plină de conversații inspirate, reflectând bunul gust și rafinamentul gazdelor”, a scris Florentina Opriș, invitată și ea la party. „La mulți ani, Lucie! Ești cu adevărat one of a kind”, a menționat și Alessandra Stoicescu pe rețelele sociale.

Petrecerea a durat aproape trei ore, timp în care invitații au socializat și s-au bucurat de fiecare moment. Punctul culminant al serii a fost apariția tortului aniversar – o prăjitură festivă elegantă, cu un design spectaculos și un gust apreciat de toți cei prezenți. 

Articolul integral, în Click!

