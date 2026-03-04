Digitalizare la stat. Senatul a aprobat proiectul platformei unde instituțiile ar urma să comunice cu cetăţenii

Senatul a adoptat, miercuri, proiectul de lege care prevede înfiinţarea Serviciului Naţional de Comunicare Electronică pentru comunicarea electronică oficială a instituţiilor publice.

Propunerea legislativă reglementează cadrul juridic pentru organizarea, funcţionarea şi administrarea Serviciului National de Comunicare Electronică, infrastructură digitală publică destinată comunicării electronice oficiale, prin utilizarea adreselor de poştă electronică oficiale, între autorităţile şi instituţiile publice, precum şi între acestea şi persoanele fizice sau juridice, potrivit Agerpres.

Prevederile acestui proiect nu se vor aplica autorităţilor şi instituţiilor din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, cu excepţia cazului în care acestea solicită interconectarea cu Serviciul National de Comunicare Electronică. De asemenea, prevederile nu se aplică comunicării informaţiilor clasificate, care se realizează potrivit potrivit legii speciale şi reglementărilor specifice în materie.

Conform proiectului, Serviciul National de Comunicare Electronică (SNCE) va fi o platformă digitală integrată, destinată asigurării comunicării electronice oficiale între entităţile publice, precum şi între acestea şi persoanele fizice sau juridice, în condiţii de securitate, confidenţialitate şi autenticitate.

SNCE va fi în administrarea, coordonarea şi supravegherea Autorităţii pentru Digitalizarea României (ADR) şi va face parte din infrastructura digitală a statului, găzduită în Cloudul Privat Guvernamental, componenta de Cloud Intern. Implementarea tehnică a SNCE va fi realizată de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale. STS va avea obligaţia de a realiza anual o evaluare de securitate informatică şi protecţia datelor informatice, iar ADR va întocmi anual un raport privind funcţionarea SNCE, care se va transmite Guvernului şi comisiilor de specialitate ale Parlamentului până la data de 15 martie a fiecărui an, pentru anul calendaristic precedent.

SNCE va avea ca obiective: a) asigurarea unui sistem unitar şi sigur de comunicare electronic oficială; b) garantarea integrităţii şi confidenţialităţii comunicărilor electronice oficiale; c) arhivarea automată şi trasabilitatea comunicărilor electronice oficiale; d) asigurarea interoperabilităţii datelor informatice cu alte platforme informatice naţionale; e) asigurarea funcţionării şi gestionarea Registrului naţional al adreselor electronice oficiale (RNEAO).

Fiecare entitate publică va utiliza adrese de poştă electronică oficiale înregistrate în RNEAO, comunicările oficiale urmând să se efectueze prin aceste adrese.

Proiectul mai prevede că se interzice entităţilor publice utilizarea adreselor de poştă electronică comerciale pentru realizarea comunicării electronice oficiale.

Pentru unităţile administrativ-teritoriale cu populaţie sub 10.000 de locuitori, stabilită conform datelor rezultate din ultimul recensământ al populaţiei şi locuinţelor, Autoritatea pentru Digitalizarea României va asigura, la solicitarea unităţilor administrativ-teritoriale, din fonduri proprii şi/sau de la bugetul de stat, sprijinul tehnic şi financiar necesar în vederea operaţionalizării utilizării SNCE la nivelul acestora, precum şi a formării personalului desemnat să asigure comunicarea electronică oficială. Finanţarea implementării şi funcţionării SNCE şi a Registrului National al Adreselor Electronice Oficiale se va asigura din bugetul ADR, din fonduri ale bugetului de stat sau din fonduri europene.

Actul normativ stabileşte amenzi cuprinse între 1.000 lei şi 10.000 lei pentru nerespectarea prevederilor legii.

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii, Guvernul va adopta prin hotărâre normele metodologice de aplicare a acesteia.

Senatul este primul for sesizat, Camera Deputaţilor fiind decizională.