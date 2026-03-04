search
Miercuri, 4 Martie 2026
Un F-35 israelian a doborât un avion iranian YAK-130, în prima confruntare aeriană a războiului din Iran. Teheranul are o flotă de avioane de luptă foarte vechi

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:
Ultima actualizare:

Un avion de luptă al forțelor aeriene israeliene de tip F-35I „Adir” a doborât un aparat iranian YAK-130, în ceea ce reprezintă prima confruntare directă între avioane de vânătoare de la declanșarea actualului conflict. Anunțul a fost făcut, miercuri dimineață, de către armata israeliană.

Avion israelian F 35 și YAK-130 iranian
Avion israelian F 35 și YAK-130 iranian

Potrivit comunicatului oficial, aparatul iranian – un Yakovlev Yak-130 de fabricație rusească – a fost interceptat și distrus deasupra Teheranului. Este pentru prima dată când un F-35 obține o victorie confirmată aer-aer împotriva unui avion pilotat.

Un aparat folosit pentru antrenament, dar capabil de atac

YAK-130 a intrat în producție în anii ’90 și este utilizat în principal ca avion de antrenament avansat pentru piloții care urmează să opereze aparate de generație superioară, precum Sukhoi Su-57. Cu toate acestea, aeronava poate fi echipată și pentru misiuni de atac la sol.

Deși forțele aeriene iraniene operează în mare parte aparate considerate depășite – precum F-4 sau F-5 – YAK-130 este evaluat ca fiind mai modern decât alte platforme distruse anterior în conflict.

Chiar și așa, experții militari subliniază că flota iraniană nu se poate compara cu avioanele israeliene F-15, F-16 sau F-35, care au asigurat, potrivit oficialilor, superioritatea aeriană în primele două zile ale confruntărilor.

Prima doborâre aeriană după aproape 40 de ani

Este pentru prima dată în aproximativ patru decenii când aviația militară israeliană angajează și doboară un avion pilotat într-o luptă aeriană. Ultimul incident similar a avut loc pe 24 noiembrie 1985, deasupra Libanului, când un F-15 israelian a doborât două aparate siriene MiG-23.

Curios este de ce ar fi trimis în lupta iranienii un YAK 130 împotriva unui F-35. 

Între timp, armata israeliană a publicat imagini din cadrul operațiunii „Roaring Lion”, în care sunt vizate zeci de sisteme iraniene de apărare antiaeriană. Potrivit unui comunicat emis miercuri, aceste acțiuni au consolidat superioritatea aeriană a Israelului pe teritoriul iranian.

Și Marea Britanie anunță o premieră

În paralel, Royal Air Force a anunțat că un avion F-35B britanic a doborât o dronă iraniană deasupra Iordaniei – prima misiune de luptă confirmată în care un F-35 al RAF distruge o țintă în operațiuni reale.

Avioanele F-35 au intrat în dotarea britanică în 2012, iar capacitatea operațională inițială a fost atinsă în 2018. Totodată, un aparat Typhoon al RAF a interceptat drone iraniene și în spațiul aerian irakian, folosind o rachetă aer-aer pentru a neutraliza o țintă care se îndrepta către Qatar.

Doborârea avionului iranian deasupra Teheranului marchează, astfel, două momente istorice: prima victorie aer-aer confirmată a unui F-35 împotriva unui avion pilotat și prima confruntare aeriană directă a Israelului după aproape 40 de ani.

