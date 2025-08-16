Video De la summitul cu Trump, Vladimir Putin a plecat direct la cimitir. Omagiul adus înainte de a părăsi Alaska

la scurt timp după întâlnirea bilaterală fără rezultat cu Donald Trump și înainte de a se îmbarca pentru a părăsi Alaska, președintele rus Vladimir Putin a depus flori la Cimitirul Memorial Fort Richardson, în semn de omagiu pentru piloții sovietici căzuți în Al Doilea Război Mondial.

Președintele rus Vladimir Putin a vizitat mormintele soldaților sovietici din orașul Anchorage înainte de a părăsi summitul de vineri din statul american Alaska.

El a depus trandafiri roșii la crucile albe din Cimitirul Național Fort Richardson. Printre cei îngropați acolo se află piloți sovietici care și-au pierdut viața în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, în timp ce transportau avioane americane pentru Uniunea Sovietică aliată.

În timpul apariției la presă împreună cu președintele american Donald Trump, Putin și-a exprimat recunoștința pentru starea bine întreținută a cimitirului militar. El a spus că amintirea luptei împotriva dușmanilor comuni ar putea ajuta la reconectarea în condiții dificile în prezent, potrivit agenției DPA.

În imaginile video difuzate de Kremlin, președintele Federației Ruse apare închinându-se în fața fiecărui mormânt, după ce depune câte un buchet de trandafiri roșii.

A venit cu două icoane în Alaska pe care i le-a oferit arhiepiscopului Bisericii Ortodoxe Ruse

Putin a mai discutat cu arhiepiscopul Bisericii Ortodoxe Ruse din Alaska și i-a oferit două icoane, potrivit agențiilor de știri rusești. Alaska a fost o colonie rusă înainte ca imperiul țarist să vândă acest teritoriu îndepărtat Statelor Unite în 1867.

Potrivit presei ruse, șederea lui Putin pe teritoriul american a durat aproximativ cinci ore.

Potrivit Reuters, piloții sovietici înmormântați acolo și-au pierdut viața în accidente de antrenament sau din cauza condițiilor meteorologice severe, în timp ce transportau avioane construite în SUA către Uniunea Sovietică în cadrul Programului Lend-Lease.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat ceremonia depunerii de flori pentru presa de stat rusă, precizând că aceasta a fost programată înainte de plecarea lui Putin din Alaska. Pietrele funerare albe de la cimitir poartă numele, gradul și detaliile serviciului fiecărui pilot.