Marți, 30 Decembrie 2025
CIA a efectuat un atac cu drone asupra unei instalații portuare de pe coasta Venezuelei, susțin surse CNN

Publicat:

CIA a efectuat un atac cu dronă la începutul acestei luni asupra unei instalații portuare de pe coasta Venezuelei, au declarat pentru CNN surse informate. Ar fi primul atac al SUA cunoscut asupra unei ținte din interiorul acestei țări.

foto shutterstock

Atacul a vizat un doc izolat de pe coasta Venezuelei, despre care guvernul SUA suspectează că era folosit de gruparea venezueleană Tren de Aragua pentru a depozita droguri și a le transfera pe ambarcațiuni pentru transportul ulterior, au declarat sursele citate. Nimeni nu era prezent la instalație în momentul atacului, astfel că nu au existat victime, potrivit surselor.

Trump a amenințat în repetate rânduri că va efectua atacuri în interiorul Venezuelei, dar până la atacul CIA de la începutul acestei luni, singurele atacuri  cunoscute au fost împotriva ambarcațiunilor suspectate de trafic de droguri în apele internaționale.

Într-un interviu acordat pe 26 decembrie, Trump a recunoscut că SUA au distrus o „instalație mare de unde pleacă ambarcațiunile”. Întrebat din nou despre acest atac, luni, președintele american spus că SUA au lovit „în zona docurilor unde sunt încarcate ambarcațiuni cu droguri”. A refuzat însă să comenteze  dacă atacul a fost efectuat de armată sau de CIA.

„Ei au o mare uzină şi o mare instalaţie (...) de unde vin navele”, a afirmat Trump, în interviul acordat miliardarului John Catsimatidis, unul dintre susţinătorii săi, la postul de radio WABC.

„În urmă cu două nopţi, am distrus-o. Deci i-am lovit foarte tare”, a adăugat el, fără a preciza locaţia acelei instalaţii sau alte detalii.

Vorbind luni cu presa, la reşedinţa sa de la Mar-a-Lago, el a afirmat că a fost lovită o zonă de acostare.„A fost o explozie majoră în zona docurilor unde se încărcau ambarcaţiunile cu droguri”, a indicat preşedintele SUA. „Am lovit toate ambarcaţiunile, iar acum lovim zona (...), este zona de implementare”, a adăugat el.

Una dintre surse a declarat că atacul a avut succes- fiind distrusă instalația și ambarcațiunile, dar l-a descris ca fiind în bună parte simbolic, fiind este doar una dintre numeroasele facilități portuare folosite de traficanții de droguri. 

La începutul acestui an, Trump a extins autoritățile CIA pentru a desfășura operațiuni în America Latină, inclusiv în Venezuela, a relatat anterior CNN. Dar chiar și așa, armata americană are autoritatea legală de a efectua atacuri împotriva suspecților de trafic de persoane doar pe mare, nu și pe uscat.

Operațiuni similare războiului împotriva terorismului

Înalții oficiali au precizat atât public, cât și în cadrul informărilor adresate parlamentarilor că intenționează să continue să vizeze suspecții de trafic de droguri folosind o strategie similară celei utilizate pentru uciderea teroriștilor în perioada războiului global împotriva terorismului - o campanie în care CIA a jucat, de asemenea, un rol crucial. Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a comparat în mod deschis traficanții de droguri cu al-Qaeda.

„Acești narcoteroriști sunt al-Qaeda emisferei noastre”, a declarat secretarul la Forumul Național de Apărare Reagan la începutul acestei luni. „Și îi vânăm cu aceeași sofisticare și precizie cu care am vânat al-Qaeda.”

SUA au lansat atacuri care au distrus peste 30 de ambarcațiuni în Marea Caraibelor și în estul Oceanului Pacific, într-o campanie descrisă drept una antidrog. Trump a ordonat o blocadă maritimă împotriva petrolierelor ce acostează în porturi din Venezuela. De atunci marina militară americană a confiscat trei petroliere încărcate cu ţiţei, acţiuni descrise de preşedintele Maduro drept piraterie.

Pentagonul nu a oferit detalii şi a îndrumat presa să se adreseze Casei Albe, care la rândul ei nu a răspuns. Nici guvernul venezuelean nu a comentat declaraţia lui Trump.

Preşedintele american încearcă să-l înlăture de la putere pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro, acuzându-l pe acesta că ar conduce o vastă reţea de trafic cu droguri. Maduro susține că Statele Unite urmăresc de fapt să pună mâna pe petrolul Venezuelei, în contextul în care activele şi operaţiunile petroliere au fost naţionalizate cu mulţi ani în urmă.

