Analiză Impactul conflictului cu Iranul asupra economiei globale: „Cu cât războiul durează mai mult, cu atât cresc prețurile”

Războiul Statelor Unite și Israel împotriva Iranului, izbucnit la sfârșitul lunii februarie 2026, produce efecte economice în lanț la nivel global, cu creșteri de prețuri resimțite într-o gamă largă de industrii și produse.

Companii din sectoare variate — de la bunuri de consum la aviație și minerit — avertizează asupra creșterii costurilor de producție, perturbării lanțurilor de aprovizionare și scăderii încrederii consumatorilor. Potrivit Reuters și Bloomberg, cel puțin 21 de companii și-au redus sau retras prognozele financiare, 32 au anunțat scumpiri, iar alte 31 au semnalat pierderi legate de conflict.

Strâmtoarea Ormuz, în centrul crizei

La baza acestor evoluții se află Strâmtoarea Ormuz, un punct strategic prin care tranzita anterior aproximativ 20% din consumul global de petrol și gaze naturale lichefiate. Orice perturbare a traficului maritim în zonă are efecte imediate asupra prețurilor la energie, electricitate și utilități la nivel mondial.

Durata conflictului și capacitatea de reluare a transportului maritim sunt factori esențiali pentru evoluția viitoare a prețurilor.

Costuri în creștere pentru industrie

Compania olandeză AkzoNobel a estimat că prețurile materiilor prime ar putea crește cu aproximativ 17–19%, ceea ce ar urma să afecteze rezultatele financiare până la sfârșitul anului.

În același timp, producătorul francez de alimente Danone a raportat o încetinire a vânzărilor, inclusiv din cauza problemelor de aprovizionare cu produse pentru copii.

Compania americană TE Connectivity avertizează că va transfera costurile mai mari către clienți, în special cele legate de transport și materii prime.

În sectorul industrial, Otis Worldwide a raportat scăderi ale vânzărilor din cauza întârzierilor de livrare, iar grupul britanic Reckitt a semnalat presiuni asupra marjelor, pe fondul creșterii prețurilor la petrol.

Aviația și turismul, sub presiune

Industria turismului este printre cele mai afectate. Costurile ridicate ale combustibilului determină companiile aeriene să majoreze tarifele sau să reducă zborurile, în timp ce incertitudinea geopolitică descurajează cererea.

Grupul german TUI și-a redus estimările de profit, invocând impactul conflictului asupra încrederii consumatorilor. De asemenea, United Airlines a avertizat că rezultatele financiare vor fi sub așteptările pieței.

Sectorul industrial și tehnologic resimte incertitudinea

Companii precum GE Aerospace și 3M avertizează că volatilitatea prețurilor energiei și incertitudinea globală le afectează perspectivele. 3M estimează că scumpirea petrolului ar putea duce la creșteri suplimentare ale prețurilor produselor sale.

Criza din Strâmtoarea Hormuz și instabilitatea de la vârful Pentagonului

Guvernul german reduce prognoza de creștere pe fondul impactului războiului din Iran

Guvernul Germaniei și-a revizuit în scădere estimările de creștere economică pentru acest an și pentru următorii ani, invocând efectele conflictului din Orientul Mijlociu și creșterea costurilor energetice.

Coaliția condusă de cancelarul Friedrich Merz estimează acum o creștere economică de doar 0,5% în acest an, față de prognoza anterioară de 1%. Pentru 2027, previziunea a fost redusă la 0,9%, de la 1,3%.

Ministerul Economiei a declarat că evoluția economică a țării depinde în mare măsură de o eventuală rezolvare a conflictului din Orientul Mijlociu. Chiar și în acest scenariu, prețurile ridicate la energie, perturbările lanțurilor de aprovizionare și presiunile economice sunt așteptate să persiste.

Conflictul dintre Statele Unite, Israel și Iran continuă să afecteze fluxurile globale de petrol, gaze și alte resurse esențiale, în ciuda unei încetări fragile a focului prelungite recent de președintele Donald Trump.

Situația subminează încrederea în capacitatea celei mai mari economii europene de a depăși stagnarea din ultimii patru ani, determinată de pierderea energiei ieftine din Rusia, competiția tot mai intensă din partea Chinei și reducerea forței de muncă.

Noile perturbări riscă să afecteze o redresare fragilă susținută de creșterea cheltuielilor publice. Deși analiștii au pus sub semnul întrebării eficiența acestor măsuri — argumentând că investițiile orientate spre creștere sunt insuficiente — se aștepta totuși un impuls economic pe termen scurt.

Revizuirea negativă a prognozei vine după ce Fondul Monetar Internațional și institute economice majore din Germania au redus, la rândul lor, estimările în ultimele săptămâni.

Și Deutsche Bundesbank a transmis o evaluare rezervată, avertizând că efectele conflictului din Orientul Mijlociu vor deveni mai vizibile, prin creșterea prețurilor la energie, probleme în lanțurile de aprovizionare, incertitudine sporită și perspective mai slabe pentru exporturi.

Inflația ar putea reveni

Guvernul estimează că inflația va crește din nou spre 3% în acest an și anul viitor, pe fondul scumpirii energiei. Această evoluție determină piețele financiare să anticipeze două majorări ale dobânzilor de către European Central Bank în cursul acestui an.

Avertisment de securitate: SUA își îndeamnă cetățenii să părăsească Libanul pe fondul tensiunilor din regiune

Oficialii băncii centrale au indicat că nu vor reacționa excesiv la fluctuații temporare, dar au avertizat că vor interveni dacă inflația dă semne de revenire persistentă.

Perspective incerte

Analiștii avertizează că durata conflictului va determina amploarea efectelor economice. Companiile cu o capacitate redusă de a majora prețurile vor fi nevoite să își revizuiască în jos estimările, în timp ce cele cu poziții de piață mai puternice vor transfera costurile către consumatori, alimentând inflația.

În acest context, sprijinul public pentru politicile economice ale președintelui Donald Trump a scăzut, pe fondul creșterii costului vieții.

Între timp, traficul comercial prin Strâmtoarea Ormuz rămâne sever afectat, iar tensiunile persistă, Iranul avertizând că va lua măsuri suplimentare după interceptarea unei nave sub pavilion iranian de către forțele americane.

Pe măsură ce conflictul continuă, economia globală rămâne vulnerabilă la șocuri, iar evoluția prețurilor depinde în mare măsură de stabilizarea situației din regiune.