Armata israeliană se pregătește pentru reluarea conflictului cu Iranul. Negocierile de pace au eșuat, iar tensiunile cresc în Orientul Mijlociu

Armata israeliană a intrat într-o nouă fază de pregătire pentru un posibil conflict cu Iranul, pe fondul blocajului negocierilor dintre Washington și Teheran, potrivit presei israeliene.

Șeful Statului Major al Forțelor de Apărare Israeliene, Eyal Zamir, ar fi ordonat trupelor să se pregătească pentru reluarea ostilităților, după ce discuțiile de pace dintre Statele Unite și Iran, desfășurate în Pakistan, au eșuat.

Israelul intră în „mod de război”

Surse militare citate de presa locală susțin că armata israeliană a trecut într-un mod de pregătire similar celui dinaintea operațiunilor anterioare împotriva Iranului, inclusiv ofensiva lansată la finalul lunii februarie 2026.

Unitățile au primit instrucțiuni clare:

-să mențină un nivel ridicat de alertă,

-să reducă timpii de reacție,

-să elimine eventualele vulnerabilități operaționale.

În paralel, Israelul accelerează actualizarea „băncii de ținte” pentru Iran – lista obiectivelor care ar putea fi lovite în cazul unei decizii politice de atac. Potrivit surselor, accentul este pus pe ținte militare și infrastructură strategică, pentru a permite lovituri rapide și coordonate.

Forțele aeriene își finalizează planurile

Forțele Aeriene Israeliene lucrează la definitivarea unor planuri de atac complexe, care includ așa-numite „pachete de lovire”, integrate cu capabilități de rază lungă.

În același timp, armata își întărește sistemele defensive, anticipând scenarii în care ar putea fi vizată simultan din mai multe direcții.

Negocierile SUA–Iran au eșuat

Blocajul diplomatic ridică semne de întrebare și asupra menținerii armistițiului de două săptămâni convenit anterior între Washington și Teheran.

Vicepreședintele american, JD Vance, care a condus delegația SUA, a părăsit deja Pakistanul, declarând că Iranul nu a acceptat „oferta finală”.

La rândul său, președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a afirmat că SUA „nu au reușit să câștige încrederea delegației iraniene”.

Amenințări privind Strâmtoarea Ormuz

Președintele Donald Trump a escaladat retorica, amenințând cu blocarea Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru comerțul global.

Într-un mesaj public, acesta a anunțat că Marina SUA a primit ordin să intercepteze navele care ar plăti taxe către Iran, avertizând că orice atac asupra intereselor americane sau asupra navelor comerciale va primi un răspuns dur.

Lovituri continue în Liban

În ciuda armistițiului, Israelul a continuat bombardamentele în sudul Liban. Potrivit presei internaționale, cel puțin 11 persoane au fost ucise în urma atacurilor din localitățile Qana și Maaroub.

Situația din Orientul Mijlociu rămâne extrem de volatilă, iar pregătirile militare accelerate ale Israelului indică faptul că scenariul reluării conflictului cu Iranul este luat tot mai serios în calcul.

Eșecul negocierilor diplomatice și retorica tot mai dură a liderilor politici sporesc temerile privind o escaladare majoră în regiune.