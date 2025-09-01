Curtea de Apel Federală din SUA limitează planul tarifar al lui Trump. Majoritatea taxelor vamale, anulate

Curtea de Apel Federală a Statelor Unite a decis să anuleze cea mai mare parte a tarifelor vamale introduse de Donald Trump prin decretul din 2 aprilie, fapt ce a redus drastic amploarea planului său comercial. Judecătorii au stabilit că „tarifele reciproce” care vizau peste 60 de ţări, cu niveluri de până la 50% pentru India și Brazilia şi o bază de 10% pentru majoritatea celorlalte state, nu au temei legal.

Hotărârea vizează şi taxele suplimentare impuse Mexicului, Canadei şi Chinei, justificate de administraţia Trump prin lipsa unor măsuri eficiente de combatere a traficului de fentanil. Acestea rămân în vigoare doar până la 14 octombrie 2025, termenul până la care administraţia Trump le poate contesta la Curtea Supremă, potrivit CNBC.

Nu toate măsurile comerciale ale preşedintelui american sunt însă afectate. Tarifele sectoriale de 50% pe oţel şi aluminiu, extinse recent la peste 400 de categorii de produse în baza articolului 232, rămân în vigoare şi au şanse mari să reziste eventualelor contestaţii.

De asemenea, taxele impuse importurilor din China în primul mandat, menţinute şi de preşedintele Joe Biden, nu sunt anulate.

O altă măsură care scapă de controlul instanţei este eliminarea scutirii de minimis: toate importurile sub 800 de dolari sunt acum taxate, afectând în special micii importatori şi comerţul online.

Astfel, din pachetul iniţial ce ar fi vizat aproape 70% din importurile americane, doar aproximativ 16% mai rămân acoperite de tarife dacă decizia va fi confirmată. Donald Trump a anunţat că va contesta hotărârea la Curtea Supremă, avertizând că menţinerea acesteia „ar putea distruge Statele Unite ale Americii”.