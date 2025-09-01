O convorbire telefonică tensionată și un eluziv Premiu Nobel pentru Pace. Cum s-a destrămat relația dintre Trump și Modi

Relația cândva bună dintre președintele american Donald Trump și premierul indian Narendra Modi s-a deteriorat substanțial în ultimele luni, cu posibile implicații ample pentru ambele țări, pe fondul erodării unor legături strategice pentru SUA și al înstrăinării de către India a celui mai mare partener comercial al său, în timp ce încearcă să-și mențină economia pe linia de plutire, relatează NYT.

De la o convorbire telefonică tensionată care a avut loc pe 17 iunie, relațiile SUA-India au mers pe o pantă descendentă, culminând cu anunțul SUA privind impunerea unor tarife de 50% asupra bunurilor indiene.

În cursul acelei discuții telefonice, Trump a reluat subiectul conflictului India-Pakistan, insistând că a avut un rol important în încheierea unui acord de pace. În plus, a menționat că Pakistanul îl va nominaliza la Premiul Nobel pentru Pace pentru eforturile sale de mediere. Afirmația lui Trump l-a iritat pe liderul indian, care a subliniat că implicarea SUA nu are nicio legătură cu încheierea armistițiului. Din contră, conflictul fusese soluționat direct între India și Pakistan.

Dialogul s-a desfășurat pe fondul unor discuții comerciale de o mare importanță pentru India și Statele Unite, iar consecințele riscă să apropie India de Beijing, un competitor al SUA, amintește NYT.

Modi, care l-a numit cândva pe Trump „un prieten adevărat”, se certase cu omologul său. La rândul său, președintele american, după ce îl anunțase pe omologul său că va veni în India pentru summitul Quad, a renunțat la planurile să viziteze India în toamnă, potrivit unor persoane familiarizate cu programul președintelui.

Cei doi lideri nu au mai vorbit de la convorbirea telefonică din 17 iunie.

În esență, povestea lui Trump și a lui Modi este una despre doi lideri populiști, cu egouri puternice și tendințe autoritare, scrie NYT. Dar este, totodată, povestea unui președinte american care țintește spre un Premiu Nobel și care se lovește direct de un zid impenetrabil al politicii indiene: conflictul cu Pakistanul.

Un non-starter politic

„Puțini din India se așteptau ca Modi să ajungă în această situație. A câștigat al treilea mandat în baza promisiunii de a se transforma pe sine și țara sa în jucători globali. Și chiar dacă Trump era cunoscut pentru faptul că se focusează sa mai mult pe relațiile personale și mai puțin pe strategia geopolitică, indienii aveau convingerea că această dinamică va funcționa în favoarea lor”, scrie NYT.

Publicația americană notează că cei doi lideri s-au bucurat de relații calde în timpul primului mandat al președintelui american.

Trump a participat la marele miting „Howdy Modi!” al diasporei indiene din Texas. Câteva luni mai târziu, președintele american a vizitat statul natal al lui Modi, Gujarat, pentru a participa la evenimentul „Namaste Trump!”.

Modi l-a întâmpinat a aeroport cu o îmbrățișare, apoi a sărbătorit vizita lui Trump cu muzică, dansatori și peste 100.000 de participanți care l-au aclamat cu mult entuziasm.

În al doilea mandat însă, Trump a atins un punct sensibil al lui Modi: conflictul cu Pakistanul.

„Dacă ar fi fost perceput ca cedând presiunilor americane de a acorda un armistițiu unei națiuni mai slabe, costurile interne ar fi fost uriașe. Identitatea de om puternic a lui Modi depinde, în mare parte, de cât de dur este față de Pakistan. Or, recunoașterea faptului că Trump a avut un rol, darămite nominalizarea lui la Premiul Nobel pentru acest rol, ar fi percepută ca o capitulare”, scrie NYT.

Trump susține că a folosit comerțul ca pârghie pentru a determina cele două părți să oprească ostilitățile. După aceste ademeniri și avertismente, a spus el, „deodată au spus: «Cred că vom opri»” luptele.

India neagă această versiune a faptelor.

„Ideea că Modi ar accepta un armistițiu sub presiunea SUA sau că ar fi avut nevoie sau ar fi căutat mediere nu este doar contrară personalității sale. Contravine practicii diplomatice indiene. Modi și-a prezentat relațiile cu președinții americani ca pe un atu – strategic și politic – iar acum iată că opoziția îi prezintă prietenia cu Trump ca pe o slăbiciune”, a apreciat Tanvi Madan, cercetător senior la Brookings Institution.

Modi „a declarat ferm că India nu acceptă și nu va accepta niciodată medierea” și că „președintele Trump a ascultat cu atenție” și „și-a exprimat sprijinul pentru lupta Indiei împotriva terorismului”, se arată în declarația Indiei după convorbirea din 17 iunie.

Casa Albă nu a confirmat apelul și nici Trump nu a postat despre acesta pe conturile sale de socializare.

Dar, patru zile mai târziu scria: „Nu voi primi Premiul Nobel pentru Pace pentru asta, nu îl voi primi pentru că am oprit războiul dintre India și Pakistan”.

Ce se ascunde în spatele tarifelor impuse Rusiei

Trump a motivat tarifele impuse Indiei ca fiind pedeapsă pentru cumpărarea de petrol rusesc și pentru natura protecționistă a pieței indiene, o plângere veche și a altor președinți americani.

Casa Albă insistă ca cei doi bărbați să aibă „o relație respectuoasă” și „să rămână în strânsă comunicare”, a declarat Anna Kelly, purtătoare de cuvânt a Casei Albe, într-un comunicat.

Însă pentru mulți oficiali și observatori, sancțiunile colosale aplicate Indiei, în special, par a fi o pedeapsă pentru că aceasta nu a marșat mai degrabă decât un efort coerent de reducere a deficitului comercial sau de întrerupere a finanțării războiului lui Putin. Aceștia subliniază că, de pildă, China, cel mai mare importator de țiței rusesc, a fost cruțată.

„Dacă aceasta ar fi fost o schimbare reală de politică în încercarea de a presa Rusia, Trump ar fi putut să sprijine o legislație care ar fi impus sancțiuni secundare țărilor ce cumpără hidrocarburi rusești”, a declarat Richard M. Rossow, președintele departamentului pentru India de la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale. „Faptul că au vizat în mod specific India arată că este vorba despre mai mult decât doar Rusia”, a adăugat el.

Ruptura

În mai, au izbucnit unele dintre cele mai grele lupte din ultimele decenii între India și Pakistan.

Conflictul a început după ce 26 de persoane au fost ucise într-un atac terorist în partea indiană a Kashmirului, o regiune disputată între cele două națiuni, în timp ce vicepreședintele JD Vance și familia sa se aflau într-o vizită în India. Trump l-a sunat pe l Modi pentru a exprima condoleanțe.

În timp ce luptele făceau ravagii, ambele părți lansând drone și rachete, administrația Trump a pledat în favoarea unei soluții diplomatice, vicepreședintele și secretarul de stat făcând apeluri către ambele părți.

În a patra zi de ostilități, reporterii au fost chemați la o conferință de presă la New Delhi, pe fondul unor informații că cele două părți au convenit asupra unui armistițiu condiționat. Dar înainte ca secretarul de externe al Indiei, Vikram Misri, să urce pe podium pentru a face anunțul, Trump l-a eclipsat anunțând pe Truth Social „Armistițiu imediat și total”.

Câteva minute mai târziu, Marco Rubio, secretarul de stat, anunța că India și Pakistanul au convenit „să înceapă discuțiile pe o gamă largă de probleme într-un loc neutru”.

Această declarație, în special, a fost supărătoare pentru indieni, deoarece politica Indiei de decenii a fost ca problema Pakistanului - în special în legătură cu Kashmirul - să fie una pe care cele două țări să o gestioneze singure, fără mediere din partea unor terți.

Șocul și furia erau evidente pe fețele oficialilor indieni prezenți în sală, scrie NYT. Misri și-a citit declarația, fără a menționa niciun rol extern sau afirmația lui Trump, după care a plecat. Când reporterii s-au înghesuit în jurul altor oficiali și i-au întrebat despre declarația lui Trump, un oficial a replicat: „Mă credeți pe mine sau pe Trump?”

Modi a refuzat o invitație la Washington

Apelul, care a durat 35 de minute, a avut loc în timp ce Trump zbura înapoi la Washington, după ce plecase devreme de la reuniunea G7 din Canada, la care a participat și Modi.

Modi a refuzat invitația lui Trump de a trece pe la Washington înainte de a reveni în India. Oficialii săi au fost îngroziți la gândul că Trump ar putea încerca să-l forțeze pe liderul lor să strângă mâna cu șeful armatei pakistaneze, care fusese, de asemenea, invitat la Casa Albă pentru prânz cam în aceeași perioadă. Acesta a fost un alt semn clar, a spus un înalt oficial indian, că Trump ignora complexitatea problemei sau la sensibilitățile și istoria din jurul acesteia.

Ulterior, au existat încercări de a stabili o altă convorbire pentru a finaliza acordul comercial. Dar, pe măsură ce încrederea dintre cei doi lideri scădea, indienii erau reticenți cu privire la o nouă discuție telefonică. Oficialii indieni erau îngrijorați că Trump va posta orice va dori pe Truth Social, indiferent de acordurile încheiate în cadrul convorbirii, a declarat un oficial indian de rang înalt.

Trump, frustrat din pricina negocierilor privind tarifele, l-a contactat de mai multe ori pe Modi, potrivit a două persoane informate despre discuții care au vorbit sub condiția anonimatului.

Modi nu a răspuns acestor solicitări, au spus aceștia.

Cu puțin înainte de intrarea în vigoare a tarifului suplimentar de 25% miercuri, Trump a anunțat că îl nominalizează pe Sergio Gor, un consilier apropiat, pentru funcția de ambasador în India, el având și misiunea de trimis special pentru regiune.

În orele dinaintea termenului limită, oficiali din Statele Unite și India au organizat o întâlnire virtuală, discutând o serie de aspecte, de la comerț la cooperarea în domeniul apărării.

Dar nu numai că tarifele suplimentare au intrat în vigoare,în forma anunțată, dar consilierii lui Trump au continuat să critice vehement India. Unul dintre ei abordarea Indiei față de negocierile comerciale „arogantă”, iar altul a mers până la a numi conflictul din Ucraina „războiul lui Modi”.

În prezent, cel puțin în public, premierul indian pare să meargă mai departe. În schimb, vorbește despre „autosuficiență” și reia campania sa „Make in India”, veche de un deceniu, ca un mesaj către baza sa electorală.

În cursul vizitei din acest weekend în China - prima a lui Modi în această țară în șapte ani - este de așteptat ca acesta să aibă un public receptiv pentru legături mai puternice și extinse cu Beijingul și Moscova, scrie NYT.